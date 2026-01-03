Juanda Caribe fue confirmado como nuevo participante de ‘La casa de los famosos Colombia’

El creador de contenido se sumará al elenco de la tercera temporada del 'reality show' - crédito @juandacaribeshow/Instagram y Canal RCN

Cada vez falta menos para que las puertas de La casa de los famosos Colombia reciban a los participantes de su tercera temporada. De manera paulatina se fueron conociendo los participantes, ya fuese por votación del público o por elección del ‘Jefe’.

En las últimas horas se confirmó la identidad del participante número 19, el comediante y creador de contenido Juanda Caribe, que hará su regreso a la televisión colombiana luego de su paso por MasterChef Celebrity en 2019.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El anuncio causó sensación en redes sociales y fue bien recibida por los televidentes, dada su trayectoria como comediante, creador de contenido y empresario. Con un reel difundido a través de las cuentas oficiales del reality show, Juanda apareció con una máscara haciendo una referencia al programa ¿Quién es la Máscara? de RCN, en el que él mismo participó junto a Alejandra Azcárate y Lina Tejeiro.

Mientras daba supuestas pistas de quién era el personaje, Juanda se presentaba así al público: “Algunos dicen que soy político. Otros dicen que soy cantante. Algunos dicen que soy narrador deportivo. Y yo lo que soy es comediante. Y quíteme esa careta, que soy un angelito. Y soy Juanda Caribe, participante de La Casa de los Famosos 2026″.

En su presentación, el humorista dejó en claro que llega a la casa estudio a poner las risas, incluso si eso puede ir a costa de los otros participantes. “Yo pienso que la mamadera de gallo es un arma de doble filo, porque no todo el mundo aguanta jueguitos. Ahora mismo, cuando entra la gente aquí, esto es un terreno minado. Yo me puedo vender en redes sociales como el malvado o como el bueno. Aquí no, aquí van a conocer quién es Juanda”, advirtió.

La trayectoria de Juanda Caribe

El perfil de Juanda Caribe destaca por su trayectoria en el stand-up comedy, el activismo y el emprendimiento - crédito @juandacaribeshow/Instagram

Su camino profesional comenzó tras estudiar Comunicación Social, que se dieron paralelo a su desarrollo como comediante en espacios universitarios antes de consolidarse en el circuito del stand-up comedy.

Con el paso de los años, y apoyado por su popularidad en redes sociales, sus rutinas llegaron a diferentes ciudades de Colombia y países como Estados Unidos, Venezuela y Panamá. Una de las más recientes, El costeño y el cachaco, fue realizada en conjunto con el actor Diego Trujillo.

Su carrera ha entrelazado el entretenimiento con el activismo y el emprendimiento, promoviendo abiertamente mensajes de salud mental, autenticidad y superación personal.

Entre sus antecedentes televisivos destacan su paso como panelista en ¿Quién es la Máscara?, así como en la segunda temporada de MasterChef Celebrity donde quedó sexto. Además, recibió el Congo de Oro en varias ediciones del Carnaval de Barranquilla.

Así va la lista de participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’

19 participantes han sido anunciado hasta ahora para la tercera temporada de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @carlagiraldo/IG

La nómina definitiva para su tercera temporada incluye además de Juanda Caribe a Alexa Torrex, Esteban Bernal, Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano, Maiker Smith, Yuli Ruiz, Manuela Gómez, Campanita, Johanna Fadul, Marilyn Patiño, Juanse Laverde, Alejandro Estrada, Renzo Meneses, Beba de la Cruz, Jay Torres y Juan Palau.

Entre los presentadores todo sigue igual que en 2025. La emisión central correrá a cargo de Marcelo Cezán y Carla Giraldo, y pese a los rumores que indicaban la posibilidad de que Yina Calderón, Karina García o Melissa Gate fuesen las presentadoras del After Show, este volverá a contar con Karen Sevillano (ganadora de la primera temporada) y Vicky Berrio.

A falta de conocer los nombres restantes, el lunes 12 de enero de 2026 a las 8:00 p. m. todos los participantes harán su ingreso a la casa estudio para dar inicio a una competencia que promete mantener en vilo a las redes sociales durante los próximos seis meses.