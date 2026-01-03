Colombia

Fondo Nacional del Ahorro: acceda así a los créditos del que superan el billón de pesos para vivienda

La entidad explicó cómo los colombianos pueden acceder a estos recursos y fortalecer su camino hacia la compra de casa propia

Créditos y subsidios en vivienda
Créditos y subsidios en vivienda para el 2025 | crédito Colprensa

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) informó que alcanzó una cifra histórica en el desembolso de créditos para vivienda, superando el billón de pesos durante el 2025.

De acuerdo con la entidad, este resultado refleja la confianza de los ciudadanos en el sistema de ahorro y crédito que promueve el acceso a vivienda digna en el país.

La presidenta del FNA, Laura Roa Zeidán, destacó que este hito demuestra el compromiso institucional con la reactivación económica y con el sueño de miles de familias que buscan su hogar. “Al superar el primer billón de pesos desembolsado en el año, ratificamos que el FNA es el aliado natural de los colombianos para cumplir el propósito de tener casa propia”, señaló.

Según la funcionaria, el Fondo mantiene su liderazgo en el segmento de crédito de vivienda, gracias a tasas competitivas, asesoría personalizada y procesos ágiles. “Nuestro objetivo es ofrecer condiciones favorables que impulsen la formalización y la estabilidad de las familias”, agregó Londoño.

Requisitos para acceder a los créditos del FNA

El FNA explicó que para solicitar un crédito de vivienda es necesario estar afiliado mediante una cuenta de cesantías o a través del Ahorro Voluntario Contractual (AVC). Quienes opten por esta última modalidad deben realizar aportes mensuales durante al menos un año antes de acceder al préstamo.

Entre los beneficios que ofrece el Fondo se encuentra la posibilidad de financiar vivienda nueva, usada o construcción en lote propio, así como la compra de cartera hipotecaria. Además, los créditos pueden ser individuales o compartidos con el cónyuge o compañero permanente.

Construcción de vivienda nueva -
Construcción de vivienda nueva - crédito Colprensa

Los interesados pueden realizar el proceso de solicitud completamente en línea, a través del portal web oficial del FNA. Allí se habilitan simuladores de crédito, formularios y canales de atención para recibir acompañamiento durante todo el trámite.

Tasas preferenciales y beneficios

El Fondo destacó que mantiene tasas de interés más bajas que el promedio del mercado, con beneficios adicionales para trabajadores públicos, jóvenes menores de 35 años y mujeres cabeza de hogar. Estos grupos poblacionales reciben condiciones especiales que buscan fomentar la equidad en el acceso a la vivienda.

“Nos hemos propuesto democratizar el crédito y acercar las oportunidades a quienes históricamente no habían podido cumplir este sueño. El FNA seguirá siendo un instrumento de inclusión financiera”, aseguró la presidenta de la entidad.

El Fondo también recordó que sus afiliados tienen acceso a programas complementarios, como educación financiera, acompañamiento en la búsqueda de proyectos y asesorías sobre subsidios de vivienda que pueden combinarse con los créditos.

Impacto en la economía nacional

El logro del FNA no solo beneficia a las familias colombianas, sino que también impulsa el sector de la construcción, generando empleo y dinamizando la economía. De acuerdo con la entidad, los recursos desembolsados se han destinado principalmente a proyectos de vivienda de interés social en diferentes regiones del país.

“La vivienda tiene un efecto multiplicador. Cada crédito desembolsado representa trabajo para obreros, arquitectos, ingenieros y proveedores. Además, fortalece el tejido social al permitir que más familias cuenten con un lugar digno donde vivir”, indicó Londoño.

La entidad destacó que continuará trabajando de la mano con el Gobierno Nacional para fortalecer el acceso a vivienda y contribuir al cierre de brechas habitacionales.

Cómo iniciar el proceso

Para acceder a los créditos, los interesados deben seguir estos pasos:

  1. Afiliarse al FNA mediante cesantías o AVC.
  2. Ingresar al portal oficial del Fondo y utilizar el simulador para calcular el monto y las cuotas del crédito.
  3. Diligenciar el formulario en línea y adjuntar los documentos solicitados.
  4. Esperar la evaluación crediticia y la respuesta del Fondo, que será notificada al correo electrónico registrado.

El FNA recordó que no cobra intermediarios y que los trámites se realizan directamente ante la entidad o en sus canales oficiales.

