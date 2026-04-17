Colombia

Británico fue capturado en Colombia tras intentar salir del país con cocaína camuflada en bolsas de leche en polvo

El estudiante, de 25 años, fue identificado como Fahad Uddin Ahmed por las autoridades antinarcóticos. Infobae Colombia consultó a un jurista para explicar las sanciones que podría recibir el ciudadano extranjero

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Británico - Cocaína - Colombia
Fahad Uddin Ahmed fue detenido en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón - crédito Policía Nacional

A diario, las autoridades colombianas reportan casos en los que connacionales y extranjeros son capturados en terminales aéreas por llevar elementos prohibidos o intentar salir del país con narcóticos.

Sin embargo, el 17 de abril se registró una captura que llamó la atención de la opinión pública y fue tendencia en redes sociales, puesto que un ciudadano británico de 25 años, identificado como Fahad Uddin Ahmed, fue capturado por la Policía Antinarcóticos en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, ubicado en jurisdicción de Palmira, Valle del Cauca, cuando intentó salir de Colombia con bolsas de leche en polvo repletas de cocaína.

El arresto se registró durante los controles rutinarios realizados por las autoridades en la zona de embarque internacional de la terminal aérea.

El procedimiento inició cuando los agentes revisaron el equipaje de mano del pasajero extranjero y, durante la inspección, los uniformados hallaron varios paquetes cuyo empaque y apariencia simulaban contener leche en polvo. Al observar irregularidades en los envoltorios, los agentes realizaron una prueba técnica sobre el contenido de los paquetes.

El resultado de esta verificación confirmó que se trataba de cocaína y no de leche en polvo como sugería la presentación inicial.

Una lata de suplemento infantil en polvo está tumbada sobre una mesa de madera, con parte del polvo derramado. Al lado, un biberón transparente con leche.
El británico intentó engañar a las autoridades para salir del país con narcóticos - Crédito: Visuales IA

El ciudadano británico intentaba transportar la sustancia ilícita hacia el exterior, utilizando el método de ocultamiento para evadir los controles de seguridad aeroportuaria. Tras la detección y confirmación del contenido de los paquetes, las autoridades procedieron con la incautación de la droga y la captura inmediata del implicado en el lugar de los hechos.

Después de la detención, Fahad Uddin Ahmed fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de adelantar el proceso judicial correspondiente. El joven deberá enfrentar cargos por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Las autoridades en el Valle del Cauca informaron que continuarán con los operativos de vigilancia y control en la terminal aérea, con el propósito de detectar y frenar intentos de tráfico de sustancias ilícitas mediante diferentes modalidades de ocultamiento en equipajes de mano y otros métodos utilizados por personas que intentan transportar droga al exterior.

La Policía Nacional de Colombia desmanteló un laboratorio clandestino en Barbacoas, Nariño, e incautó más de 1,3 toneladas de cocaína en una de las mayores operaciones antidrogas recientes - crédito prensa Ponal
Las autoridades no han confirmado la cantidad que tenía en su poder el extranjero - crédito prensa Ponal

¿Cuánto tiempo podría estar en prisión el británico capturado?

En diálogo con Infobae Colombia, el jurista Rogelio Roldán explicó que la legislación colombiana establece que el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes puede ser sancionado con penas de prisión que varían según la cantidad y el tipo de sustancia incautada.

Cuando la cantidad incautada de cocaína excede los 100 gramos, la pena de prisión va de 128 a 360 meses (poco más de 10 años y hasta 30 años), junto con una multa de 1.334 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la cantidad encontrada es menor o igual a 100 gramos de cocaína, la pena de prisión oscila entre 64 y 108 meses (de cinco a nueve años), además de una multa de 2 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

crédito Pexels
La condena que recibirá el extranjero depende de la cantidad de droga que tenía en su poder - crédito Reuters

En el caso de cantidades superiores a los límites del inciso anterior, pero que no superan los 2.000 gramos de cocaína, la sanción puede ser de 96 a 144 meses de prisión (de ocho a doce años), con una multa de 124 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

El jurista explicó que las penas pueden aumentar si existen circunstancias agravantes, como la utilización de menores de edad, la pertenencia a una organización criminal o la comisión del delito en zonas escolares o lugares de concurrencia masiva. Además, las sanciones incluyen multas económicas que varían en función de la cantidad de droga incautada.

Sumado a ello, afirmó que las penas mencionadas podrían variar dependiendo del desarrollo del proceso legal y la cooperación que tenga el extranjero para revelar el origen del estupefaciente.

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