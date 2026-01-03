El Gobierno colombiano desplegó 11.000 militares en la frontera con Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro

Ministro de Defensa colombiano confirmó militarización frontera con Venezuela - crédito cortesia

La frontera Colombia-Venezuela permanece bajo vigilancia reforzada, tras los recientes bombardeos de Estados Unidos en Caracas y otras ciudades de Venezuela, así como el anuncio de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El presidente Gustavo Petro ordenó un incremento de la presencia militar y asistencial en la zona limítrofe. La decisión responde a la posibilidad de una llegada masiva de refugiados venezolanos y busca fortalecer la postura política de Colombia ante la crisis, según información de Noticias Caracol.

El despliegue operativo comenzó tras un consejo de seguridad extraordinario. El Gobierno colombiano activó un puesto de mando unificado en Cúcuta, considerado el centro de la coordinación militar y humanitaria en la región.

De acuerdo con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que conversó con Noticias Caracol, ya se encuentran desplegados 11.000 militares en el Catatumbo. A esto se suman fuerzas en los departamentos de Norte de Santander, La Guajira, Arauca y Vichada.

“Ya se tienen desplegadas unas tropas. El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López, el 31 de diciembre estuvo con la cúpula militar en la zona pasando revista, donde se reforzó aún más. Ya hay 11.000 militares en esa área del Catatumbo, pero también le podríamos sumar todos los militares y brigadas que tenemos en los demás departamentos. Otras capacidades importantes que se desplegaron fueron de inteligencia y otras líneas en temas de capacidades de movilidad para dar una mayor respuesta”, comento el jefe de cartera.

Además, se han articulado capacidades de inteligencia y movilidad para asegurar respuestas inmediatas ante posibles emergencias. Entre las acciones, se reforzó la vigilancia en puntos clave como el puente internacional Simón Bolívar y en otros pasos fronterizos estratégicos.

Paralelamente, el Gobierno puso en marcha una estrategia integral de asistencia humanitaria ante la eventual ola de migrantes. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), la Defensa Civil, la Cruz Roja Internacional y autoridades locales mantienen contacto permanente para garantizar atención en los principales cruces fronterizos, según las declaraciones al medio de comunicación.

La logística prioriza recursos materiales y personal especializado en los puntos de mayor flujo.

Actualmente, los pasos fronterizos, incluidos Villa del Rosario y el puente Simón Bolívar, permanecen abiertos y la situación es estable. La circulación es normal y la presencia de las fuerzas armadas aporta confianza a la población local. Las autoridades centran sus esfuerzos en la prevención, tanto para eventuales flujos de venezolanos como ante posibles amenazas de seguridad.

El nivel de alerta fue elevado por posible accionar de grupos armados ilegales. El ministro Sánchez detalló que los dispositivos buscan anticipar y neutralizar cualquier ataque del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otras organizaciones criminales, clasificadas como crimen organizado trasnacional por las autoridades colombianas. La preocupación también abarca la seguridad en las sedes diplomáticas de Estados Unidos y Venezuela en Colombia, ante potenciales disturbios.

Desde el punto de vista político, la posición del Gobierno de Colombia, encabezado por Gustavo Petro, es firme frente a la intervención estadounidense. Tanto Noticias Caracol como la Agencia EFE difunden las declaraciones del presidente, quien condenó los bombardeos y defendió la soberanía de los países latinoamericanos.

A nivel migratorio, según la Agencia EFE, cerca de 2,8 millones de venezolanos se han asentado en Colombia como consecuencia de sucesivas olas migratorias a través de los 2.219 kilómetros de frontera compartida. Este antecedente aumenta la sensibilidad de las autoridades ante un posible nuevo incremento en el flujo de personas desplazadas.

En este panorama, las acciones inmediatas del Gobierno buscan garantizar tanto la seguridad de la frontera como la atención a la población vulnerable, priorizando la respuesta ante el crimen organizado trasnacional y los riesgos humanitarios que plantea la coyuntura actual.