Diplomacia, atención humanitaria y seguridad: las prioridades del Gobierno Petro tras captura de Nicolás Maduro

Terminó el segundo consejo de seguridad, del que participaron todos los ministros del Gobierno Petro - crédito Montaje Infobae (Reuters/@realdonaldtrump)

Después de rechazar la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, el presidente Gustavo Petro encabezó dos consejos de seguridad, de los que participaron sus ministros, para tomar decisiones respecto a la actualidad que se registra en el vecino país.

Tras terminar el consejo, el primer pronunciamiento fue por parte del ministro de Defensa, Pedro Sánchez que se refirió a la coyuntura regional tras la reciente situación en Venezuela, señalando que el Gobierno nacional ha activado una respuesta integral del Estado basada en tres líneas estratégicas: diplomacia, atención humanitaria y seguridad.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

En primer lugar, el ministro destacó que la diplomacia, en cabeza del presidente Gustavo Petro, como jefe de Estado, continúa siendo el eje central de la relación con la comunidad internacional.

La segunda línea corresponde a la atención humanitaria. Sánchez explicó que se prevé un posible incremento en los flujos migratorios hacia Colombia, en particular el retorno de ciudadanos que se desplazaron a Venezuela durante las festividades de fin de año. Frente a este escenario, el Ministerio del Interior, con el apoyo del Dapre, liderará la estrategia del Gobierno para garantizar una atención humanitaria oportuna y coordinada.

El ministro Pedro Sánchez entregó el primer balance tras el consejo de seguridad - crédito Reuters

Sánchez indicó que la tercera prioridad será prevalecer la seguridad del país, lo que estará a cargo de la cartera que dirige. En ese sentido, el ministro fue enfático en señalar que el presidente ha impartido la instrucción de máxima contundencia contra las estructuras criminales que tienen presencia en la frontera.

Cabe recordar que en la zona que conecta a Venezuela con Colombia, hay presencia constante del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de la Segunda Marquetalia y las disidencias del Estado Mayor Central al mando de “Iván Mordisco”

“Habrá cero tolerancia con los grupos criminales”, reiteró Pedro Sánchez, que reafirmó que se mantendrá la ofensiva contra el narcotráfico, destacando la incautación de más de mil toneladas de estupefacientes durante el último año y la neutralización de más de 4.400 integrantes de estructuras criminales.

El Ministerio de Defensa tendrá la labor de cuidar la seguridad de la zona fronteriza - crédito Ministerio de Defensa

Por último, Pedro Sánchez indicó que en estos momentos se debe tener claridad de que los enemigos de Colombia en Venezuela son los grupos armados que han logrado permear la frontera.

Es por ello que se mantendrán todas las capacidades de las Fuerzas Militares para proteger el territorio nacional; además, pidió que exista unidad entre las naciones de la región para enfrentar de manera conjunta estas amenazas.

El ministro ya había anticipado las primeras acciones en la frontera

El ministro afirmó que las Fuerzas Militares cumplirán con las órdenes que entregue el presidente Petro - crédito @pedrosánchez/X

Debido a que se prevé que habrá un ingreso masivo de venezolanos a Colombia en las próximas jornadas, el ministro Sánchez anunció en la mañana del 3 de enero que fue instalado un Puesto de Mando Unificado (PMU) para tratar todo lo relacionado con el flujo migratorio en la frontera con el vecino país.

De la misma forma, respaldó las decisiones que podrá tomar en el corto plazo el presidente Gustavo Petro, asegurando que los uniformados en el país seguirán a cabalidad lo que pida el mandatario para cuidar la soberanía de la nación.

En la publicación que realizó en X, Sánchez también arremetió contra los grupos armados que tienen presencia en Venezuela, principalmente el ELN, que de acuerdo con informes especializados, son aliados de Nicolás Maduro y el cartel de los Soles.

Por último, Sánchez dejó a un lado las diferencias que existen entre el presidente Petro y Donald Trump, indicando que en estos momentos Colombia no tiene ningún problema con otra nación: “Es claro que las amenazas para Colombia provienen de organizaciones de crimen transnacional, no de las naciones”, puntualizó el ministro de Defensa en la publicación citada.