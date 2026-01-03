Colombia

Congresista calificó de “obscena” la propuesta de Andrés Felipe Arias de un salario mínimo por horas: “Es retroceso”

La alternativa sugerida por el exministro, condenado por corrupción, contempla la diferenciación por regiones o por horas, con posibilidad de pago con moneda extranjera

- crédito @CeDemocratico/X

El exministro y economista Andrés Felipe Arias, condenado por el caso de corrupción de Agro Ingreso Seguro, causó molestia e indignación en el país político colombiano tras plantear una alternativa económica para la situación laboral de miles de personas en Colombia. Su intervención, que surgió en un espacio de conversación realizado por el Centro Democrático, surgió luego de que el Gobierno nacional estableciera un incremento del 23,7% en el salario mínimo de 2026, llegando a los $2.000.000, incluyendo el auxilio de transporte.

Según Arias, la política actual podría llevar a la destrucción de numerosos empleos si no se revisan aspectos como la fijación uniforme y mensual del salario mínimo. Explicó que la situación para las empresas colombianas se torna compleja por esta decisión gubernamental, que se suma a la carga fiscal que actualmente enfrentan. “La tasa efectiva de tributación está por encima del 70%”, precisó.

Así las cosas, sugirió profundizar en la flexibilización laboral y cuestionó la pertinencia de mantener un salario mínimo único y mensual. Se preguntó por qué, en Colombia, “no se puede hacer un salario mínimo por horas” o “por regiones”, recordando que en varios países existen criterios diferenciados sobre este rubro. Argumentó que resulta “muy difícil e irreal” exigir un salario mínimo uniforme en todas las regiones, especialmente en zonas donde las condiciones económicas varían considerablemente.

El congresista Santiago Osorio recordó los hechos de corrupción de Agro Ingreso Seguro para criticar la propuesta de Andrés Felipe Arias - crédito @osoriosantiago/X

Además, insistió en la formalización del empleo rural y juvenil mediante esquemas laborales por hora. Defendió su viabilidad al señalar que “no todo el mundo quiere trabajar ocho horas” y que no todas las compañías pueden operar con turnos estándar, como por ejemplo bares, restaurantes y empresas de servicios.

El exministro propuso que parte de la remuneración pueda realizarse en moneda extranjera, particularmente dólares. Desde su perspectiva, permitir el pago parcial en divisas y la apertura de cuentas de ahorro en moneda extranjera facilitaría a las empresas y trabajadores colombianos sobrellevar la volatilidad del tipo de cambio.

Si una empresa floricultora puede pagar hasta un mínimo en pesos y de ahí para arriba en dólares, eso le ayuda, por un lado, ante una apreciación del tipo de cambio como lo estamos viendo ahora, a absorber parte del choque a la empresa y el trabajador ayuda. Pero en la bonanza el trabajador también se ve beneficiado”, explicó.

El exministro Andrés felipe Arias, condenado por corrupción, aseguró que no es correcto establecer un salario mínimo general para todas las regiones - crédito Camila Díaz/Colprensa

La crítica de Santiago Osorio

El congresista Santiago Osorio, afín al Gobierno nacional, rechazó de plano la propuesta de Arias de establecer un salario mínimo por horas en Colombia, argumentando que esta medida supondría un retroceso en los derechos de los trabajadores al convertir el salario mínimo, que definió como “un piso de dignidad”, en una herramienta flexible para reducir el pago a los empleados.

En Colombia NO EXISTE salario mínimo por horas porque el salario mínimo es un piso de dignidad, no una tarifa flexible para pagar menos. Por eso resulta obsceno que Andrés Felipe Arias, condenado por corrupción, venga ahora a “innovar” proponiendo fragmentarlo”, aseveró.

En su publicación, Osorio comparó la propuesta del exministro condenado con la lógica detrás del programa Agro Ingreso Seguro –permeado por la corrupción–, señalando que ambos casos buscan derribar protecciones legales para facilitar abusos: “Ayer fragmentaron tierras para robar subsidios; hoy quieren fragmentar el salario para precarizar al trabajador”, afirmó.

El congresista Santiago Osorio aseguró que sería perjudicial establecer un salario mínimo por horas - crédito @osoriosantiago/X

Advirtió que, en un país con altos niveles de informalidad, como Colombia, el pago por horas no fomenta empleo formal y garantista, por el contrario, legaliza el rebusque y afecta la estabilidad hasta ahora conseguida, además de que debilita la seguridad social de la población. Por eso, indicó que la iniciativa de Arias implica la afectación de derechos laborales de los que hoy gozan los trabajadores. “Eso no es modernización: es retroceso con cinismo”, aseveró.

Armando Benedetti llamó "lavaperros pago"

Trágico accidente en Bello dejó

Secretaria Adjunta de la OEA

Feria de Manizales 2026: conozca

