Colombia

Cabañuelas: así funciona la tradición de intentar predecir el clima en 2026

En Colombia y otros países de América Latina, la observación de los primeros días de enero sigue empleándose para anticipar el clima anual, mientras los organismos oficiales insisten en consultar proyecciones validadas y datos meteorológicos formales

Guardar
La práctica de las cabañuelas
La práctica de las cabañuelas es extendida en América Latina y se utiliza principalmente en comunidades rurales e indígenas - crédito Gobierno de México

Cada inicio de año, Colombia y varias regiones de América Latina recuperan una antigua práctica que tenía como objetivo predecir el rumbo del clima: las cabañuelas.

A pesar de que la meteorología moderna no reconoce validez a este método, en el cual las familias y comunidades rurales e indígenas observan los primeros 12 días de enero, considerando que esa tendencia les permite anticipar las condiciones meteorológicas de todo el año.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante el ciclo anual de las cabañuelas —práctica ampliamente extendida en Latinoamérica—, el análisis no solo cubre el periodo del 1 al 12 de enero, donde cada día representa, respectivamente, el clima previsto para los meses de enero a diciembre.

Bajo esta premisa, el comportamiento del cielo, la temperatura y el viento durante el 1 de enero define el clima del primer mes del año, el 2 de enero corresponde a febrero, el 3 de enero a marzo y así sucesivamente hasta llegar al 12 de enero, que representaría diciembre.

La metodología de las cabañuelas
La metodología de las cabañuelas asigna un mes a cada uno de los primeros 12 días de enero para anticipar el clima de todo el año en zonas rurales - crédito a_esquinca/Instagram

Sin embargo, esta práctica tiene variables de acuerdo con el país. De hecho, una variante de la cabañuela es recurrente en buena parte del territorio colombiano: consiste en extender la observación a las fechas entre el 13 y el 24 de enero, invirtiendo la secuencia: el 13 anticipa diciembre y el 24 nuevamente enero, con el propósito de ajustar o validar las predicciones iniciales.

Incluso, hay quienes extienden las observaciones hasta el 30 de enero por franjas horarias para perfeccionar las estimaciones, y asignan al 31 de enero una interpretación integradora de todo el año.

Las familias que mantienen viva esta práctica —frecuentemente encabezadas por abuelos o personas mayores— detallan factores como la nubosidad, la presencia de lluvias, la dirección del viento o inclusive la actividad animal. Un día de temperaturas bajas o humedad persistente se convierte, para los cabañuelistas, en indicio de un mes lluvioso o frío; mientras que uno despejado refuerza expectativas de sequía o calor.

El origen de las cabañuelas tal y como se les entiende en la actualidad tiene dos fuentes que para los historiadores parecen claras: las observaciones realizadas en las comunidades mesoamericanas (como la maya y azteca), y las que se realizaban en civilizaciones mesopotámicas (derivando en la fiesta judía de los Tabernáculos).

En ambos casos, dicha práctica tenía por objeto la planificación de siembras y cosechas en sociedades principalmente agrícolas. Con la llegada de los europeos al continente americano entre los siglos XIV y XV, la tradición de las cabañuelas cobró la forma que se conoce en la actualidad en América Latina, al fusionar ambas tradiciones ancestrales.

La postura de la comunidad científica frente a las cabañuelas

El Ideam reporta un aumento
El Ideam reporta un aumento de hasta 70% en las lluvias para diciembre y enero en regiones Caribe, Andina y Pacífica de Colombia - crédito Minambiente

Durante siglos, la tradición convive con los pronósticos formales de las entidades meteorológicas. Durante los primeros días del año, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió precipitaciones dentro o por encima de los niveles normales para sectores como la región Andina, Caribe y Pacífica al inicio de 2026, mientras que zonas como la Orinoquía y la Amazonía registrarían valores próximos a su media histórica.

Según el Ideam, resulta fundamental seguir los canales oficiales para contar con información precisa y actualizada, dado que las proyecciones respaldadas científicamente toman en cuenta variables complejas y múltiples factores globales que no se toman en cuenta al recurrir a las cabañuelas.

Aunque la predicción científica del clima rechaza la validez de esos métodos, las cabañuelas mantienen su peso cultural en América Latina y, de modo especial, en Colombia y México. Para los practicantes, la actividad ofrece no solo un intento de anticiparse al clima, sino también un vínculo con el pasado y un ejercicio colectivo de memoria.

Temas Relacionados

CabañuelasPredicción del ClimaCabañuelas 2026Cabañuelas en ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026: altas y bajas de los equipos para el 2 de enero

Comenzando el nuevo año en el fútbol colombiano, varios clubes en el país continúan con sus movimientos en el periodo de transferencias para el primer semestre

EN VIVO Mercado de fichajes

Javier Báez confiesa su sacrificio por Junior, pese a ser despedido por el equipo: “No me importó arriesgar mi carrera”

El defensor paraguayo terminó su contrato y quedó como agente libre, después de un año defendiendo la camiseta rojiblanca y salir campeón del fútbol colombiano

Javier Báez confiesa su sacrificio

Esmeralda Hernández criticó a Antonio Zabaraín por asegurar que $32 millones no son suficientes para un congresista: “Imagínese”

El legislador de Cambio Radical afirmó que la millonaria suma de dinero no indica que un congresista esté bien remunerado

Esmeralda Hernández criticó a Antonio

Hay cambios en el programa Atleta Excelencia del Ministerio del Deporte: estas son las categorías y pagos a beneficiarios

La cartera informó sobre las modificaciones al plan de incentivos para los deportistas, dependiendo de su experiencia y posiciones en las competencias

Hay cambios en el programa

Adolescente promesa del fútbol murió por una bala perdida durante una riña entre vecinos en Montería, Córdoba

La tragedia ocurrió cuando una discusión escaló, dejando como consecuencia la muerte de un menor que no estaba involucrado, mientras familiares y vecinos demandaron seguimiento judicial por el caso

Adolescente promesa del fútbol murió
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Arremetida de las Fuerzas Militares

Arremetida de las Fuerzas Militares contra la seguridad de ‘Iván Mordisco’, van 10 disidentes neutralizados

Cúpula militar reforzó operaciones en Cúcuta y anunció primeras medidas contra ataques en el Catatumbo

Suspenden fiesta de Año Nuevo en Briceño, Antioquia, por violencia de grupos armados ilegales: también hay ley seca

La ONU expresó su preocupación por ataques armados y confinamiento en municipios de Catatumbo

Ministerio de Defensa reportó avances en la ofensiva contra grupos criminales en 2025: este es el balance

ENTRETENIMIENTO

Feria de Manizales 2026: conozca

Feria de Manizales 2026: conozca toda la programación y eventos de la edición 69

El Carnaval de Negros y Blancos 2026 regresa con desfiles y grandes conciertos: fechas y programación completa

Andrés Parra reveló su menú diario cuando tenía sobrepeso: “Mientras calentaba la cena me comía dos sándwiches”

Las series más populares de Netflix en Colombia para engancharse este día

Andrés Parra reveló cómo el personaje de Pablo Escobar fue clave para su cambio físico: “Quede con el gusto”

Deportes

Javier Báez confiesa su sacrificio

Javier Báez confiesa su sacrificio por Junior, pese a ser despedido por el equipo: “No me importó arriesgar mi carrera”

EN VIVO Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026: altas y bajas de los equipos para el 2 de enero

Hay cambios en el programa Atleta Excelencia del Ministerio del Deporte: estas son las categorías y pagos a beneficiarios

La autocrítica de Iván Arboleda tras salir de Millonarios después de año y medio: “No hice nada”

Luis Díaz generó un vendaval de reacciones en España por tener mejor presente que una de las estrellas del Barcelona: “Su experiencia se ha notado”