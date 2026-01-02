Colombia

Se define el monto de la pensión tras cumplir 1.300 semanas según el salario base y aportes

Al completar 1.300 semanas cotizadas, los afiliados a Colpensiones pueden iniciar el trámite pensional

Guardar
- crédito Colpensiones/Colprensa
- crédito Colpensiones/Colprensa

La posibilidad de acceder a una pensión en Colombia está condicionada al cumplimiento de requisitos establecidos en el sistema público administrado por Colpensiones, entre ellos la edad y el número mínimo de semanas aportadas.

Al alcanzar las 1.300 semanas de cotización, los ciudadanos pueden solicitar el reconocimiento de su pensión de vejez, proceso que inicia con la verificación del historial laboral y de los aportes realizados durante toda la vida activa.

De acuerdo con la información disponible en el portal oficial de Colpensiones, el primer paso del trámite consiste en revisar que cada semana cotizada esté debidamente registrada, validando empleadores, periodos y valores reportados.

Colpensiones y las semanas cotizadas
Colpensiones y las semanas cotizadas para la pensión - crédito Colprensa

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Este control es clave para determinar si se cumplen las condiciones exigidas por la ley y para establecer el cálculo correcto del monto mensual que recibirá el pensionado.

El valor de la mesada no es uniforme para todos los afiliados. Cada persona recibe una suma diferente, directamente relacionada con los aportes efectuados al sistema, en especial con el salario devengado durante los últimos 10 años anteriores a la solicitud. Sobre ese promedio salarial se aplica el porcentaje definido para el régimen de prima media, que actualmente corresponde al 65 % del ingreso base de liquidación.

Para facilitar este proceso, Colpensiones dispone de un simulador digital, mediante el cual los usuarios pueden estimar de manera anticipada el valor aproximado de su pensión. La entidad explica que esta herramienta permite conocer un cálculo referencial y que está dirigida a quienes se encuentran a más de 10 años de cumplir la edad de pensión, excluyendo a los beneficiarios del Régimen de Transición.

En su explicación institucional, Colpensiones señala: “Con el objetivo de acompañarte día a día en la construcción de tu pensión, hemos diseñado el siguiente aplicativo que te permitirá calcular un valor aproximado de la mesada pensional en Colpensiones. Ten en cuenta que este simulador realiza el cálculo de la pensión para quienes se encuentran a más de 10 años de la edad de pensión. (No aplica para beneficiarios del Régimen de Transición)”.

FOTO DE ARCHIVO. Personas esperan
FOTO DE ARCHIVO. Personas esperan frente a una oficina del gestor público de pensiones Colpensiones, en Bogotá, Colombia, 12 junio, 2020. REUTERS/Luis Jaime Acosta.

Además del cálculo inicial, los afiliados deben considerar que la pensión está sujeta a ajustes anuales, los cuales se reflejan en las mesadas que se pagan durante cada vigencia. Para quienes ya reciben una pensión, es importante revisar si el monto corresponde al salario mínimo legal vigente, ya que este factor determina el mecanismo de incremento aplicable.

Cuando la mesada equivale a un salario mínimo, el aumento anual se define con base en el ajuste que se acuerde en las mesas de negociación del salario mínimo. En contraste, si la pensión es superior a ese valor, el incremento se realiza conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC), indicador que publica el Departamento Administrativo Nacional de Estadística al cierre de cada año.

Otro aspecto relevante dentro del sistema pensional es el aporte a salud. Los pensionados que reciben mesadas iguales o inferiores a un salario mínimo solo deben cotizar el 4 % para salud, condición que se mantiene de acuerdo con las disposiciones vigentes informadas por Colpensiones. Este descuento se aplica directamente sobre el valor mensual recibido.

FOTO DE ARCHIVO. Un empleado
FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González

Los ajustes anuales no solo impactan las 12 mesadas ordinarias, sino también las mesadas 13 y 14, en los casos en que el pensionado tenga derecho a estos pagos adicionales. Por esta razón, los beneficiarios deben estar atentos a los comunicados oficiales del fondo, en los que se indican fechas de pago y valores actualizados.

Colpensiones también recuerda que los pensionados tienen derecho a solicitar aclaraciones o presentar reclamaciones si consideran que el monto asignado no corresponde a su historial de aportes. La legislación contempla mecanismos formales para revisar los cálculos y resolver eventuales inconsistencias en los registros laborales.

El incremento anual de las pensiones **se verá reflejado en el primer pago realizado a finales de enero de 2026, momento en el cual los usuarios pueden verificar el valor consignado en sus cuentas bancarias. A partir de ese pago, los pensionados cuentan con información actualizada para proyectar ingresos y calcular prestaciones como las primas que se reconocen en junio y diciembre.

Este contenido fue elaborado con base en información publicada por Semana, en relación con los parámetros establecidos por Colpensiones para el cálculo y pago de las pensiones en el régimen público colombiano.

Temas Relacionados

ColpensionesSemanas cotizadasPensiones en ColombiaColombia-noticias

Más Noticias

Aumenta a 1.419 el número de lesionados por pólvora en Colombia; 428 son menores de edad

El Instituto Nacional de Salud reportó 1.419 personas lesionadas por pólvora entre diciembre de 2025 y enero de 2026, con un incremento del 10,4 % frente al año anterior. Más de 400 casos corresponden a menores de edad

Aumenta a 1.419 el número

Pico y Placa: qué vehículos no circulan en Bogotá este viernes

Este programa de restricción vehicular aplica de lunes a viernes en la ciudad

Pico y Placa: qué vehículos

Fábrica de Licores de Antioquia rechaza nuevos impuestos a licores y advierte riesgos de contrabando

La Fábrica de Licores de Antioquia expresó su rechazo al aumento de impuestos a las bebidas alcohólicas incluido en el decreto de emergencia económica, al advertir impactos en precios, recaudos regionales y posibles incentivos al contrabando

Fábrica de Licores de Antioquia

Resultados del último sorteo de la lotería La Caribeña Noche del 1 de enero

A continuación te compartimos los cuatro números que fueron sorteados en este juego que se lleva a cabo todos los días en la noche de Colombia

Resultados del último sorteo de

Homicidios por intolerancia marcaron el Año Nuevo en Huila: seis muertes en distintos municipios del departamento

Entre el 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero, autoridades confirmaron seis homicidios en el Huila, ocurridos en diferentes municipios. Los casos estuvieron asociados a riñas, consumo de alcohol e intolerancia durante celebraciones de fin de año

Homicidios por intolerancia marcaron el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cúpula militar reforzó operaciones en

Cúpula militar reforzó operaciones en Cúcuta y anunció primeras medidas contra ataques en el Catatumbo

Suspenden fiesta de Año Nuevo en Briceño, Antioquia, por violencia de grupos armados ilegales: también hay ley seca

La ONU expresó su preocupación por ataques armados y confinamiento en municipios de Catatumbo

Ministerio de Defensa reportó avances en la ofensiva contra grupos criminales en 2025: este es el balance

Delegación de Paz del Gobierno advierte riesgo de escalada armada en Catatumbo: propone activar Comisión Humanitaria

ENTRETENIMIENTO

J Balvin, Maluma, Blessd y

J Balvin, Maluma, Blessd y Ryan Castro: estas son las millonadas que cobran y lo que exigen para un concierto

Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Spotify Colombia este día

Epa Colombia le habría hecho trascendental promesa a su novia en Año Nuevo: “Nos separaron de la manera más cruel”

Yeison Jiménez despidió el año molesto y aseguró que no volverá a cantar un 31 de diciembre: “Quería pasar chimba”

El año del reality show: los personajes que se hicieron famosos en Colombia en el 2025

Deportes

Esta sería la millonada que

Esta sería la millonada que ganaría James Rodríguez en su nuevo club: estaría entre los mejor pagados en la liga de Estados Unidos

América de Cali confirmó salida de uno de sus ídolos: se marchó con dos títulos y más de 200 partidos en el fútbol colombiano

Robaron a un turista extranjero mientras realizaba actos sexuales en pleno centro histórico de Cartagena: todo quedó en video

Polémico “refuerzo” argentino Rodrigo Contreras llegaría a Millonarios este 2026: 12 equipos y un pobre promedio goleador

En plena celebración del Año Nuevo, Luis Díaz se puso la camiseta de Junior Campeón 2025: “Tu papá”