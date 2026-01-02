Sacerdote colombiano fue apuñalado en el cuello cuando caminaba en una calle de Módena, en Italia: el agresor fue capturado

El sacerdote iba caminando cuando fue interceptado por el italiano de 29 años - crédito red social X y Fonte Ufficiale / X

Un joven italiano de 29 años fue detenido por los Carabinieri (como se conoce a la policía en el país mediterráneo) como sospechoso de intentar asesinar al sacerdote de Rodrigo Grajales Gaviria, de nacionalidad colombiana.

Los hechos se presentaron la mañana del 30 de diciembre de 2025 en el centro de Módena.

Justo en ese momento el religioso colombiano de 45 años iba caminando por la vía Castelmaraldo, cuando recibió una puñalada, destacó el medio local Fonte Ufficiale.

Los detalles del ataque en contra del sacerdote latinoamericano se conocieron entre el 1 y 2 de enero de 2026, y se destacó que el sacerdote fue auxiliado por dos empleados de una trattoria (resaturante) cercana, y de inmediato solicitaron una ambulancia.

El equipo médico trasladó a Grajales Gaviria al hospital Baggiovara, y allí fue sometido a una intervención de urgencia para tratar una grave herida en el cuello.

Los médicos declararon al religioso fuera de peligro y prevén que reciba el alta en los próximos días.

Mientras tanto, el fiscal de Módena Luca Masini, comunicó que el detenido recibe tratamiento desde hace años en un centro de salud mental de la región.

Sumado a lo anterior, se precisó que la identificación del sospechoso se realizó a partir del análisis de imágenes de cámaras de seguridad y permitió localizar el arma utilizada, una navaja.

Durante el proceso de detención, el joven mostró colaboración con las autoridades, según confirmaron los investigadores.

Las primeras reconstrucciones y la declaración de la víctima no sugieren que existiera un vínculo previo entre el sacerdote y su agresor.

Adicional a lo anterior, el sacerdote colombiano aseguró que no había visto antes al atacante ni intercambiado palabras con él antes de que lo apuñalara.

La agresión fue descrita por las autoridades como repentina y sin mediar provocación, y terminó con la rápida huida del sospechoso.

Los Carabinieri validaron el arresto bajo la acusación de tentativa de homicidio, mientras la investigación continúa para esclarecer los motivos del ataque y el historial del detenido