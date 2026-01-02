Colombia

Esta sería la millonada que ganaría James Rodríguez en su nuevo club: estaría entre los mejor pagados en la liga de Estados Unidos

El mediocampista, capitán de la selección Colombia que participará en la Copa del Mundo de 2026, jugaría en la liga de uno de los países sedes del evento orbital: tras su controversial desvinculación del equipo esmeraldero, en el que no llenó las expectativas

James Rodríguez ha pasado por
James Rodríguez ha pasado por 12 clubes en su carrera futbolística, siendo el último de ellos León - crédito REUTERS

Empezó el 2026 y con ello las informaciones sobre cuál será el futuro de uno de los futbolistas más importantes del país, que además es capitán de la selección Colombia que participará en la Copa del Mundo de la FIFA, que se jugará a mediados del año en Estados Unidos, México y Canadá: James David Rodríguez. El jugador de 33 años ya puso fin a cualquier vínculo contractual con León de México y está listo para asumir nuevos retos en su carrera.

Según se conoció el 1 de enero, el veterano mediocampista estaría cerca de cerrar un jugoso contrato, con uno de los clubes que quiere reforzarse con jugadores de peso para volver a los lugares de privilegio en su liga. Y no es para menos: pues la confianza en los talentos colombianos, con exitosas experiencias en el pasado, lo llevarían a poner la mirada en el futbolista que pasó por clubes de la talla de Real Madrid y Bayern Múnich, entre otros.

James Rodríguez jugará en el
James Rodríguez jugará en el 2026 su último Mundial de fútbol con la selección Colombia, por lo que busca club para llegar con ritmo de juego - crédito Jesús Avilés/Infobae

Todo apuntaría a que el nuevo club de James estaría en el balompié norteamericano, y más específicamente en el Columbus Crew. Esta vinculación promete generar un impacto tanto en lo deportivo como en lo económico, pues además de que el jugador busca continuidad y minutos de juego para llegar en el mejor nivel posible a la cita orbital, también podría representar importantes ingresos para el jugador, que ya está en el ocaso de su carrera.

“León decidió no renovar el contrato de James Rodríguez debido a su salario y rendimiento. La opción más fuerte: Columbus Crew. Las conversaciones con Pumas, Cruz Azul, São Paulo y Millonarios no avanzaron", expresó el periodista Ekrem Konur en su perfil de X, que estaría al tanto de los movimientos del experimentado futbolista, en el que reveló otros clubes que estuvieron indagando por la posibilidad de tener al creativo en sus filas.

Columbus Crew se ha acostumbrado
Columbus Crew se ha acostumbrado a ser protagonista en la MLS, gracias a su poderosa inversión - crédito Jorge Mendoza/REUTERS

Esta sería la millonada que ganaría James Rodríguez en la MLS

En caso de concretarse el traspaso, Rodríguez no solo sería el mejor pagado de su club, con un salario cercano a los USD5 millones anuales, que al cambio actual representaría más de $18.800 millones, también lo ubicaría en el selecto grupo de jugadores cuyos emolumentos causan impacto en la liga. Precedido del paso de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, y de Marino Hinestroza, James llegaría a un equipo en el que se aprecia el talento ‘Cafetero’.

Este sería el mismo salario que recibió en su paso por León, en el que ganó US5 millones por su corto paso, en el que no logró meterse a instancias definitivas. El paso de James este club se saldó con 34 partidos disputados, con un total de cinco goles y nueve asistencias; lejos de lo que se esperaba de él, al ser el futbolista con mejor sueldo de la institución, por lo que se tomó la decisión de no renovar el vínculo que estaba vigente.

El paso de James Rodríguez
El paso de James Rodríguez por el León de México terminó siendo irregular, pues no cumplió con las expectativas que causó su fichaje - crédito Club León

Actualmente, el jugador mejor remunerado de Columbus es Diego Rossi, de Uruguay, que percibe poco más de USD3 millones por temporada. Si se formaliza la incorporación, James desplazará a Rossi y se situará por detrás de figuras como Lionel Messi, del Inter Miami, que recibe US20 millones; el surcoreano Son Heung-min, que con Los Ángeles FC gana USD 11,2 millones, o el alemán Hany Mukhtar, de Nashville, USD5,3 millones.

De esta manera, el volante afronta la necesidad de definir su futuro cuanto antes para mantener ritmo y protagonismo en la selección Colombia, en la que ha demostrado un rendimiento diferencial; en contraste con su irregularidad en los clubes. No en vano fue el jugador más destacado de la Copa América 2024, en la que la ‘Tricolor’ no pudo alcanzar el título, pero puso a sufrir a Argentina, en una vibrante final en Miami.

