Apareció joven deportista que estuvo perdido cinco días en los Farallones de Cali: así logró sobrevivir

Cristian Alexander Muñoz fue hallado con vida tras haber enfrentado condiciones extremas de clima y terreno en la zona alta de Pico Pance

Brigadas de bomberos, Defensa Civil y Policía Nacional participaron en el operativo - crédito X

Tras permanecer desaparecido desde el 28 de diciembre de 2025, Cristian Alexander Muñoz, un joven deportista, fue hallado con vida en la zona alta de Pico Pance, en los Farallones de Cali, luego de varios días de intensos operativos de búsqueda.

La Secretaría de Gestión del Riesgo confirmó la noticia: “informamos que fue ubicada con vida la persona que había sido reportada como desaparecida en el sector de Los Farallones de Cali”.

Desde que se conoció su desaparición, los cuerpos de socorro organizaron operativos en diferentes sectores de la montaña, concentrando esfuerzos en la parte alta de Pico Pance, un área de difícil acceso y con condiciones de terreno complejas.

Brigadas de bomberos, miembros de la Defensa Civil y la Policía Nacional trabajaron de manera coordinada durante varios días, enfrentando pendientes pronunciadas, vegetación densa y cambios climáticos repentinos que dificultaban tanto la movilidad como las labores de rescate.

Detalles del rescate y testimonio del joven

Cristian enfrentó frío, humedad, golpes leves y terrenos difíciles durante su extravío - crédito X

Muñoz relató su experiencia durante los días que estuvo extraviado. Indicó que tuvo que desplazarse por ríos y cascadas, soportando frío, humedad y golpes leves en la cabeza. Además, señaló que en varias ocasiones tuvo que detenerse a descansar y que la radio que llevaba pensó que era ignorada, pero que fue clave para pedir ayuda; a pesar de los obstáculos, logró mantenerse firme, seguir avanzando y finalmente ser rescatado con vida, según conoció El País de Cali.

Familiares y allegados celebraron su recuperación y agradecieron a los equipos de rescate y a quienes compartieron información que facilitó su localización. Tras ser hallado, el joven se encontraba en condiciones estables y fue trasladado para recibir atención médica y evaluaciones de salud.

El subsecretario de Manejo de Desastres, Nicolás Suárez, entregó más detalles sobre el operativo: “En este momento, desde el punto de control, en el operativo de búsqueda y rescate que estamos desarrollando desde el día miércoles 30 de diciembre, pudimos establecer contacto con el ciudadano Cristian Muñoz. Él llegó a la Fundación Bachué por sus propios medios. Ya se encuentra con personal de la Cruz Roja y de Parques Nacionales”.

Nicolás Suárez, subsecretario de Manejo de Desastres, confirmó que Cristian llegó a la Fundación Bachué por sus propios medios y está estable - crédito X

Según las autoridades, el sector de Pico Pance es un área de dificil acceso debido a pendientes pronunciadas, vegetación densa y cambios climáticos abruptos, factores que afectan tanto a los rescatistas como a quienes ingresan a la zona. Por esta razón, está restringido su ingreso salvo para personal autorizado o actividades coordinadas previamente con Parques Nacionales.

Desde hace varios meses, Parques Nacionales Naturales de Colombia había reiterado advertencias a la ciudadanía para evitar recorridos no autorizados. Las alertas se fundamentan en la complejidad del terreno y en la imposibilidad de realizar evacuaciones rápidas en caso de incidentes, lo que incrementa los riesgos para quienes ingresan sin acompañamiento especializado.

Durante el operativo del joven deportista los equipos de rescate implementaron búsquedas por sectores, priorizando rutas de posible tránsito y zonas consideradas críticas, realizando rastreo a pie, verificación de senderos y análisis de información recopilada durante las primeras horas posteriores al reporte de desaparición. La coordinación entre los distintos organismos permitió optimizar la localización del joven en un territorio que combina pendientes abruptas, vegetación espesa y senderos escarpados.

Tras el rescate del joven
Tras el rescate del joven deportista, las autoridades enfatizaron la importancia de extremar precauciones al practicar deportes de montaña y senderismo - crédito X

La desaparición de Cristian Alexander Muñoz generó gran expectación en la comunidad local y en redes sociales, donde amigos y familiares difundieron alertas para ayudar a su localización. El caso resalta la importancia de extremar precauciones al practicar deportes de montaña o senderismo, especialmente en áreas naturales de difícil acceso como los Farallones de Cali.

Las autoridades recordaron a los ciudadanos seguir las recomendaciones de seguridad, no ingresar a zonas de alta montaña sin acompañamiento especializado y mantener comunicación constante con organismos de rescate en caso de emergencias. Asimismo, enfatizaron la relevancia de portar elementos de comunicación, como radios o teléfonos satelitales, que pueden resultar vitales para solicitar ayuda en terrenos complicados.

