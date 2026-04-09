Sigue la crisis en las matrículas escolares en Colombia: por qué cada vez hay menos niños en los colegios

Imagen de referencia. La matrícula escolar en Colombia cayó en 920.728 estudiantes entre 2015 y 2025, según el informe del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana - crédito Colprensa

La reducción de la matrícula escolar en Colombia no solo obedece a la caída de la natalidad: los datos más recientes muestran que la disminución de estudiantes en el sistema educativo supera con creces el ritmo del descenso demográfico, un patrón que impacta por igual a colegios públicos y privados e incrementa la cantidad de menores fuera de la escuela, según reveló un informe del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana citado por El Tiempo.

Entre 2015 y 2025, el sistema educativo colombiano perdió 920.728 estudiantes, al pasar de 10.239.145 matriculados a 9.318.417, cifra que aún no es pública y que fue obtenida a través de un derecho de petición ante el Ministerio de Educación, de acuerdo con el LEE.

Este volumen de estudiantes fuera del sistema equivale casi a la población total de Barranquilla, y representa una contracción cercana al 9% en solo una década.

Los investigadores subrayaron que, mientras la tasa de natalidad desciende, la reducción en la matrícula escolar es significativamente más acelerada, lo que sugiere la existencia de factores adicionales que están expulsando a miles de menores del sistema educativo nacional.

El ritmo de abandono escolar en Colombia duplica el descenso demográfico, con una contracción del 9% en la última década - crédito Colprensa

En colegios oficiales, que históricamente concentraban el 80% de las matrículas, la pérdida fue de 745.264 alumnos desde 2015, pasando de 7.983.383 a 7.238.119 en 2025.

Los establecimientos privados tampoco están exentos: en el mismo periodo la cifra descendió de 2.255.762 a 2.080.298 alumnos, con una disminución de 175.464 estudiantes, según el informe del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana.

La directora del LEE, Gloria Bernal, explicó a El Tiempo que la reducción de la matrícula “es más que proporcional respecto a la población en edad escolar”, lo que indica un aumento del número de niños y jóvenes fuera del sistema educativo por causas ajenas a la natalidad.

En palabras de Bernal: “La matrícula de estudiantes en educación básica y media disminuye más que proporcionalmente que la población. Y esto indica que, además de los factores demográficos, hay otros factores que también están incidiendo en la permanencia de los estudiantes en el sistema”.

En preescolar, la caída evidencia la dimensión del problema: la matrícula disminuye casi cuatro veces más rápido que la población en edad correspondiente (de 3 a 5 años), sostuvo el LEE en su análisis anualizado.

La cobertura bruta en preescolar en Colombia pasó de 41,3% en 2018 a 38,8% en 2024, mostrando una disminución acelerada respecto a la natalidad - crédito Europa Press

En 2018, la cobertura bruta en este nivel era del 41,3%, mientras que para 2024 esa tasa bajó a 38,8%. Esto implica no solo menos niños por menor natalidad, sino una proporción creciente de pequeños que ni siquiera acceden al sistema en la etapa inicial de escolarización.

La primaria presenta una tendencia a la baja: de una cobertura bruta del 105% en 2018, —cifra que incluye a estudiantes fuera de la edad teórica adecuada por repitencia o retraso escolar— se redujo a 100% en 2024.

En secundaria, la reducción pasó de 101% a 96% en el mismo periodo. La educación media, correspondiente a los grados décimo y once (edades teóricas de 15 a 16 años), fijó en 2023 la cobertura máxima de 84%, para descender a 83% en 2024, por primera vez en varios años.

Estos datos —obtenidos por el LEE mediante análisis de los microdatos del Sistema Integrado de Matrícula (Simat), no disponibles de manera pública— confirman que la exclusión escolar avanza a un ritmo que exige respuestas urgentes.

La caída de estudiantes en el sistema escolar no solo responde a la demografía. Gloria Bernal, directora del LEE, apuntó factores como el aumento del homeschooling, condiciones socioeconómicas adversas —incluido el trabajo infantil, el reclutamiento y el desplazamiento forzado en zonas de conflicto—, así como el desinterés en el estudio y la percepción de baja calidad educativa.

Las causas del descenso en la matrícula escolar en Colombia incluyen factores socioeconómicos, aumento del homeschooling, trabajo infantil y desplazamiento forzado - crédito Secretaría de Educación de Bogotá

Estas causas, dijo Bernal al medio citado, pueden agravar la reducción de la matrícula mucho más allá de la mera caída de nacimientos que ha sido reportada en los más recientes informes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

El informe también advierte sobre vacíos normativos y la limitada disponibilidad de información, asunto que “restringe la capacidad de monitorear de manera integral las trayectorias de la población en edad escolar”, en palabras de Bernal. Para Omar Garzón, investigador de la Universidad Javeriana, el fenómeno revela una “pérdida activa de estudiantes”, lo que plantea desafíos crecientes en acceso y permanencia en la educación en Colombia.

La situación actual, marcada por una cobertura en descenso y la expulsión de estudiantes tanto de escuelas oficiales como privadas, se traduce en un reto inmediato para las políticas públicas orientadas a garantizar el derecho a la educación.