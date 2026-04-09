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Encontraron un cuerpo sin cabeza y en avanzado estado de descomposición en un río: lo identificarían por los tatuajes

Las principales hipótesis giran en torno al trayecto del río y la identificación por tatuajes y pertenecías recuperadas

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Un cuerpo en avanzado deterioro fue encontrado a la orilla del río Cauca, lo que provocó preocupación entre los habitantes, mientras los peritos adelantan las tareas para esclarecer su origen y posible causa de muerte - Policía Nacional
Un cuerpo en avanzado deterioro fue encontrado a la orilla del río Cauca, lo que provocó preocupación entre los habitantes, mientras los peritos adelantan las tareas para esclarecer su origen y posible causa de muerte - Policía Nacional

El hallazgo de un cuerpo sin cabeza y en avanzado estado de descomposición a orillas del río Cauca, en la vereda Beltrán del municipio de Marsella (Risaralda), generó profundo impacto en la comunidad local.

El hecho se produjo el lunes 6 de abril alrededor de las 5:20 p.m., cuando personas que transitaban por la zona avisaron a las autoridades.

El hallazgo corresponde a un hombre aún sin identificar.

De acuerdo con medios regionales, fue localizado a orillas del río Cauca, vestía un pantalón tipo jean azul, no tenía camisa y calzaba tenis negros. Entre las principales pistas para su identificación se encuentran un tatuaje en uno de los brazos y algunas pertenencias halladas en el lugar.

Estado del cuerpo y posibles causas de la ausencia de cabeza

Uno de los elementos que más llamaron la atención es la falta de cabeza en el cadáver. Sin embargo, la información preliminar recogida por el grupo de criminalística de la Policía de Risaralda descarta lesiones compatibles con una decapitación deliberada.

El hallazgo del cuerpo del tatuador Juan Pablo Arango Uribe, conocido como Pogo, en Medellín, activó una investigación judicial por material oficial y restos humanos en su vivienda - crédito AFP
La víctima, un hombre no identificado, será sometida a necropsia y análisis forenses con base en elementos como tatuajes y pertenencias recabadas en el sitio - crédito AFP

Según las autoridades, vinculan esta condición al deterioro avanzado del cuerpo, y no la asocian necesariamente a un acto de violencia directa.

Las prendas, el tatuaje y los objetos personales constituyen actualmente las principales pistas disponibles para lograr una futura identificación, aunque el avanzado deterioro complica este proceso.

Investigación y pasos para identificar a la víctima

Las autoridades sospechan que el cuerpo fue arrastrado por la corriente del río Cauca, lo que hace pensar que el lugar del hallazgo podría ser diferente al sitio en que ocurrió el fallecimiento.

El grupo de criminalística de la Policía de Risaralda efectuó la inspección técnica al cadáver, aunque el grave estado de descomposición impidió precisar lesiones visibles.

Más tarde, el cuerpo fue trasladado a Medicina Legal en Pereira para realizar la necropsia y tratar de determinar las causas de la muerte e identificar a la víctima.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación se encuentra bajo la indagación de los hechos - crédito Colprensa
La recolección de pruebas, el análisis forense y la revisión de bases de datos son pasos clave para establecer la identidad y saber cómo ocurrió la muerte - crédito Colprensa

El procedimiento contempla la revisión de registros de desaparecidos y la consulta de bases de datos con huellas, tatuajes y otras particularidades físicas. Las autoridades esperan que el análisis forense permita aclarar tanto la identidad como las circunstancias en torno a este caso.

Por ahora, la información conocida es preliminar, y toda decisión se adopta con cautela. La investigación oficial continúa su curso para esclarecer los hechos.

La investigación del asesinato de Blandón Gutiérrez permanece abierta: fue decapitado

El hallazgo del cuerpo decapitado y desmembrado de Antonio de Jesús Blandón Gutiérrez, conocido entre los habitantes rurales de Salónica, Valle del Cauca, como Toño, generó consternación y elevó la percepción de inseguridad en las comunidades situadas entre los municipios de Riofrío y Trujillo.

El crimen, ocurrido el 2 de abril durante el Jueves Santo, movilizó a las autoridades, que confirmaron la detención de un sospechoso identificado como alias Soldado y reforzaron su compromiso con el esclarecimiento del hecho.

El impacto de la muerte de Toño es palpable en la región. Según medios como Caracol Radio y Análisis Urbano, la alarma se apoderó de quienes viven y trabajan en zonas rurales tras conocerse que el cuerpo fue encontrado sobre la carretera que une Salónica con Andinápolis.

Antonio, 'toño', de Jesús Blandón Gutiérrez, la víctima decapitada en Valle del Cauca - crédito Facebook / Los Ojos de Buga
Antonio, 'toño', de Jesús Blandón Gutiérrez, la víctima decapitada en Valle del Cauca - crédito Facebook / Los Ojos de Buga

El cadáver presentaba mutilaciones severas, incluido el acto de decapitación, lo que incrementó el temor entre trabajadores informales y líderes comunales por la creciente vulnerabilidad que perciben en la zona.

De acuerdo con el reporte policial citado por El Tiempo y difundido en Infobae, el aviso de los habitantes permitió una intervención rápida de agentes del orden y la posterior confirmación de la identidad de Blandón Gutiérrez.

Durante la detención del supuesto autor, la Policía incautó munición de distintos calibres y otros objetos que se incorporaron a la investigación. El aprehendido, alias Soldado, enfrenta cargos preliminares por porte ilegal de armas y municiones mientras la pesquisa para esclarecer los motivos del homicidio continúa en desarrollo.

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