Westcol sigue hablando de su encuentro con Petro: emocionado dijo que él era su contacto con más “poder”

Westcol afirma que su contacto más famoso es el presidente de la República - crédito @bernalclips1/TikTok

Desde la lejana Chongqing, China, el popular creador de contenido Westcol encendió las redes con una declaración que mezcla sorpresa, humor y un evidente orgullo. Durante uno de sus streams en vivo, el paisa afirmó que su contacto en el celular más “poderoso” del país es el presidente Gustavo Petro.

El comentario se dio mientras Westcol interactuaba con su audiencia desde su transmisión en la plataforma Kick, conocida por ofrecer experiencias en tiempo real. “Que me pregunten cuál es la persona con más poder que tienes en tu WhatsApp. ‘No, el presidente’”, dijo.

La emoción era evidente: según relató, tras su encuentro con Petro en la Casa de Nariño, quedó registrado en su agenda de contactos y no podía contener la alegría -tener ese privilegio- de compartirlo con sus seguidores.

Westcol confirmó que su contacto más poderoso en el país es el presidente Gustavo Petro, tras su encuentro en la Casa de Nariño - crédito @westcol / Instagram

La ocasión que permitió este contacto fue un encuentro en la Casa de Nariño de poco más de hora y media. Allí, Westcol y Petro conversaron sobre educación, juventud, seguridad y legalización de armas. Incluso tocaron el tema de las investigaciones sobre narcotráfico que, presuntamente, involucran al presidente.

El encuentro de Westcol y Petro en la Casa de Nariño

La transmisión comenzó mostrando a Westcol frente a una de las entradas del palacio presidencial. Allí explicó que su objetivo era comprender la situación del país y transmitir un mensaje a los jóvenes que lo siguen, resaltando que su interés no estaba en alinearse con partidos políticos, sino en aprender y compartir experiencias.

El creador de contenido dejó en claro que mantiene una postura neutral frente a la política nacional. También anunció que tiene previsto realizar una transmisión con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, al destacar que su intención no es tomar partido, sino enfocarse en discutir el futuro y los cambios que, según él, tienen un valor real para la sociedad actual.

Durante su gira en China, el streamer paisa comparte experiencias culturales y recuerda constantemente su reunión con Petro - crédito @gustavopetrourrego/ Instagram

Durante su ingreso a la Casa de Nariño, Petro lo recibió y lo condujo por los corredores del palacio. En ese recorrido, el presidente mencionó a Simón Bolívar como fundador de la República y reflexionó sobre cómo el país tomó un rumbo distinto al que había imaginado, señalando que algunas familias históricas, como los Valencia y los Pastrana, continúan teniendo influencia en la política nacional.

Así va la visita de Westcol en China junto a su pareja

Actualmente, Westcol se encuentra recorriendo varias ciudades de China como parte de su gira de contenido internacional. En Chongqing, sus transmisiones combinan turismo, gastronomía y experiencias urbanas.

Desde allí, el streamer muestra mercados nocturnos, gastronomía callejera y recorridos por zonas turísticas icónicas. Cada transmisión incluye comentarios sobre cómo podría compartir eso con Petro, siempre con un toque de humor que caracteriza su estilo frente a la cámara.

Fiel a su estilo, Westcol mantiene la interacción constante con su audiencia, por lo que desde la ‘ciudad amurallada’ responde preguntas, bromea sobre su viaje y comparte reflexiones sobre la cultura local. Westcol mencionó que la arquitectura y la vida de la ciudad le inspiran a imaginar cómo se las mostraría al presidente Petro, usando el humor como recurso.

Uno de los momentos destacados fue cuando Westcol, por respeto al país, usó un saco de cuello alto para salir a las calles - crédito @westcol / Instagram

Westcol aprovechó su presencia en China, junto a su equipo de trabajo y su novia, la modelo paisa Luisa Castro, con el fin de expandir su audiencia internacional y generar contenido sobre la cultura de este país.

Uno de los momentos que llamó la atención fue que, al ser una persona con ciertas dificultades de movilidad, Westcol tuvo que cubrirse con un saco de cuello alto para poder desplazarse por las calles. Indicó que no era apropiado mostrarse de otra manera y que esta elección reflejaba su respeto por el país que estaba visitando.

De esta manera, durante todo su viaje, Westcol no deja de recordar su encuentro con el jefe de Estado. Cada transmisión, cada comentario sobre la ciudad y la cultura china termina enlazando con esa experiencia, mostrando entusiasmo.