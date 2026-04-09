“Debilitar el respeto por las instituciones implica erosionar los fundamentos”: alerta por críticas del Gobierno a entidades

La carta se d en medio de las constantes críticas del presidente hacía el Banco de la República por las tasas de interés - crédito Colprensa/Presidencia

En las últimas horas, varios centros de pensamiento en Colombia expresaron su preocupación por lo que consideran ataques del Gobierno del presidente Gustavo Petro contra distintas instituciones del Estado, según información obtenida por Revista Semana.

Las organizaciones señalaron que recientes pronunciamientos del Ejecutivo reflejan una tendencia que podría afectar el equilibrio democrático del país, citado por Revista Semana.

El pronunciamiento incluyó un llamado a respetar la independencia de entidades clave y a preservar los principios del sistema institucional colombiano, según información obtenida por ese medio de comunicación.

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Varios centros de pensamiento en Colombia expresaron su preocupación por lo que consideran ataques del Gobierno del presidente Gustavo Petro contra distintas instituciones del Estado (Presidencia de Colombia)

Señalamientos sobre el Gobierno

En un comunicado conjunto, varias organizaciones advirtieron sobre el impacto de los mensajes emitidos por el Gobierno nacional.

Indicaron que estos pronunciamientos han estado dirigidos a entidades como el Banco de la República, la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral, las altas cortes y el Congreso.

Según explicaron, este tipo de situaciones va más allá de discusiones técnicas o económicas.

Los firmantes señalaron que se trata de un debate que involucra principios fundamentales del sistema democrático.

Organizaciones que firmaron el pronunciamiento

Entre los centros de pensamiento que suscribieron el comunicado se encuentran el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, el Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales y Fundesarrollo.

Estas organizaciones coincidieron en advertir sobre los riesgos que pueden surgir frente a la institucionalidad.

El pronunciamiento fue emitido de manera conjunta como una alerta sobre el contexto político actual.

Advertencias sobre el sistema democrático

Las organizaciones destacaron la importancia de preservar el respeto por las instituciones.

“Debilitar el respeto por las instituciones implica erosionar los fundamentos que sostienen el orden jurídico y la convivencia pacífica”, señalaron, citados por ese medio de comunicación.

Según indicaron, este tipo de situaciones puede afectar la estabilidad del sistema democrático.

También advirtieron que el respeto institucional es clave para el funcionamiento del Estado.

Impacto en la economía y la gobernabilidad

Los centros de pensamiento señalaron que la estabilidad institucional también influye en el desarrollo económico del país.

“Las decisiones fundamentales de un país no pueden estar sujetas al momento político ni a intereses electorales de corto plazo”, afirmaron, citados por ese medio de comunicación.

En ese sentido, insistieron en la necesidad de contar con reglas claras y estables.

Indicaron que esto es fundamental para garantizar el bienestar y la confianza en las instituciones.

Relación entre estabilidad institucional y debate sobre el Banco de la República

El contexto señalado por los centros de pensamiento se da en medio de recientes cuestionamientos del presidente Gustavo Petro a decisiones del Banco de la República.

El mandatario calificó como “estrafalaria” la posición de algunos integrantes de la junta directiva del emisor frente al aumento de las tasas de interés, al considerar que estas decisiones pueden afectar el nivel de vida y el empleo de los colombianos.

En ese mismo pronunciamiento, el presidente afirmó que la base técnica de la decisión se sustentó en una encuesta a actores que, según indicó, están vinculados al sector financiero.

“El banco ha perdido su real independencia”, expresó el mandatario.

Estas declaraciones se producen en el marco de la discusión sobre el incremento de la tasa de interés en 100 puntos básicos, que la llevó a 11,25 %, decisión que, según el Banco de la República, busca frenar la inflación y mantener la estabilidad económica.

Desde la entidad, su gerente general, Leonardo Villar, defendió la autonomía institucional y señaló que las decisiones se toman con base en criterios técnicos.

- crédito Banco de la República - Presidencia

“Yo debo decir rotundamente que eso no es así”, afirmó frente a los señalamientos sobre supuestos beneficios al sector financiero.

Este contexto ha sido interpretado por distintos sectores como un precedente dentro del debate sobre la independencia de las instituciones económicas.

Llamado a preservar la independencia de los poderes

En la parte final del comunicado, las organizaciones hicieron un llamado a mantener la independencia de los organismos del Estado.

Advirtieron que una eventual concentración de poder en el Ejecutivo podría afectar el funcionamiento del sistema democrático.

En ese contexto, destacaron la importancia de preservar los contrapesos institucionales.

También insistieron en que el respeto por las funciones de cada entidad es clave para garantizar el equilibrio entre los distintos poderes.

Finalmente, el pronunciamiento subraya la necesidad de fortalecer la institucionalidad como base para la convivencia y el desarrollo del país, en medio de un escenario político en el que se intensifican los debates sobre la relación entre el Gobierno y los distintos órganos del Estado.