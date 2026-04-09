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Golpe en el baloncesto colombiano: Titanes de Barranquilla anunció su desvinculación definitiva de la liga

La salida definitiva del equipo más exitoso del baloncesto colombiano llega en medio de una crisis económica y una sanción de dos años por desencuentros con la Federación Colombiana de Baloncesto

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Heissler Guillent
Titanes de Barranquilla anunció su desvinculación definitiva de la Liga Profesional de Baloncesto, a un año de ser sancionados por diferencias con sus directivos - crédito cortesía Titanes de Barranquilla

La liga de baloncesto de Colombia sufrió un duro golpe al conocerse el retiro definitivo de Titanes de Barranquilla. El que fuese el equipo más laureado en la historia del baloncesto colombiano con nueve títulos, solicitó a la Liga Profesional de Baloncesto su desvinculación definitiva según dio a conocer su presidente, John Mario Tejada, en declaraciones recogidas por Mundo Basket.

El directivo detalló la situación de varios de los equipos tradicionales de cara a la temporada 2026, incluidos varios que anunciaron su salida de la liga en abril de 2025.

“Piratas está en el calendario de nuestra Liga Profesional 2026-1. Estamos a la espera de que este equipo cumpla con los requerimientos para obtener su reconocimiento deportivo y hacer parte de la fiesta del baloncesto profesional. Con respecto a Titanes y Búcaros, estos dos equipos están todavía suspendidos”, manifestó.

El comisionado reveló, en el caso específico del equipo barranquillero que este “manifestó su voluntad de no volver a participar en la Liga Profesional y retirarse definitivamente del baloncesto colombiano”. Dicha decisión fue aceptada tras una asamblea ordinaria del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Baloncesto, asegurando que la postura del club era “irrevocable”.

Titanes de Barranqulla, dominadores del baloncesto colombiano en los últimos años, fueron sancionados por la DPB por negarse a participar del torneo 2024/II, esgrimiendo problemas internos - crédito @avatartitanes_baq/Instagram
Titanes de Barranqulla, dominadores del baloncesto colombiano en los últimos años, fueron sancionados por la DPB por negarse a participar del torneo 2024/II, esgrimiendo problemas internos - crédito @avatartitanes_baq/Instagram

Titanes y la Federación Colombiana de Baloncesto venían atravesando conflictos que se remontan a 2024, cuando el club barranquillero anunció que no tomaría parte en la Liga BetPlay 2024-II, denunciando irregularidades económicas dentro de la Federación y problemas financieros que le impedían participar en esa edición. Esta postura fue secundada por Corsarios de Cartagena y Búcaros de Bucaramanga, y vino precedida de la desafiliación de Cóndores de Cundinamarca en 2024 por falta de presupuesto.

La liga consideró que su ausencia fue “sin justa causa”, y luego de que no hubiera acuerdo entre los clubes y la liga para su reincorporación, en marzo de 2025 la Comisión Disciplinaria de la Federación Colombiana de Baloncesto les impuso una sanción de dos años sin participar en la Liga y una multa equivalente a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes.

El núcleo del conflicto fue expuesto públicamente el 8 de abril de 2025, días después de anunciarse la sanción, en una reunión en Bogotá moderada por la periodista Liche Durán, donde los presidentes de Titanes de Barranquilla, Corsarios de Cartagena y Búcaros de Bucaramanga denunciaron una serie de “retaliaciones” por parte de Jhon Mario Tejada, incluyendo irregularidades en el proceso sancionatorio y una “eliminación de garantías en la segunda instancia”, según explicó el presidente de Búcaros, Manuel González. “No es serio que uno como club tenga 15 días para armar la planeación y organización de un torneo. En esas condiciones no podíamos competir y nosotros no podemos continuar con este trato”.

Alberto Caparroso, presidente de Titanes de Barranquilla, denunció irregularidades en la sanción que recibieron del comisionado de la Liga Profesional de Baloncesto - crédito captura de pantalla Titanes de Barranquilla/YouTube
Alberto Caparroso, presidente de Titanes de Barranquilla, denunció irregularidades en la sanción que recibieron del comisionado de la Liga Profesional de Baloncesto - crédito captura de pantalla Titanes de Barranquilla/YouTube

Por su parte, el presidente de Titanes, Alberto Caparroso, detalló que la ausencia de su equipo se debió a “una serie de inconvenientes con los socios”, motivación respaldada, según sus palabras, en “un pacto de caballeros” y el amparo de los propios estatutos, ya que otros clubes no habían recibido igual castigo en circunstancias similares. Caparroso sostuvo: “¿Por qué estos clubes no tienen ninguna investigación ni sanción? Incluso, hay equipos que han dejado de participar varias veces sin consecuencias”, nombrando específicamente a Cafeteros de Armenia, Sabios de Manizales y Academia de la Montaña como ejemplos recientes en 2024.

Caparroso también enfatizó la existencia de “procedimientos defectuosos” de la DPB en la notificación de la sanción, una anomalía que, por vencimiento de términos, tornó irrevocable la decisión disciplinaria. El dirigente agregó: “Tal vez no sea una persecución, pero sí una retaliación por las diferencias que tuvimos con algunos dirigentes”, y sentenció: “Mientras estas personas estén al frente del baloncesto colombiano, nosotros no hacemos nada ahí y buscaremos otras alternativas a futuro para responderles a nuestras fanaticadas”.

De momento, la Liga Profesional de Baloncesto 2026-I tiene confirmados a ocho equipos: Caimanes del Llano, Caribbean Storm de Cali, Cimarrones del Chocó, Motilones del Norte de Santander, Paisas de Medellín, Piratas de Bogotá, Sabios Basketball Club de Manizales, y Toros del Valle.

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