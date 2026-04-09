Colombia

Procuraduría abrió investigación contra el exdirector del DNI Jorge Lemus: le habría ofrecido beneficios al abogado de ‘Papá Pitufo’

El Ministerio Público pidió a la Fiscalía General de la Nación confirmar si existe una investigación relacionada con los audios de dos reuniones difundidos por la prensa

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Jorge Lemus y Procuraduría - crédito Colprensa/DNI
La Procuraduría General de la Nación ordenó inspecciones disciplinarias en la sede de la DNI y en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República - crédito Colprensa/DNI

Una investigación realizada por Noticias Caracol reveló grabaciones de conversaciones entre Jorge Lemus, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), y el abogado de Diego Marín Buitrago, conocido como “Papá Pitufo” y señalado como el mayor contrabandista del país.

Por este hecho, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra Jorge Lemus por un presunto abuso de sus funciones por “realizar ofrecimientos de beneficios que competen a las autoridades judiciales”.

“La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exdirector general de la Dirección Nacional de Inteligencia -DNI-, Jorge Arturo Lemus Montañez (marzo de 2025 – enero 2026), por un presunto abuso de sus funciones, ‘al realizar ofrecimientos de beneficios que competen a las autoridades judiciales’ al abogado de Diego Marín Buitrago, conocido con el alias de ‘Papá Pitufo’, durante dos reuniones sostenidas a comienzos de 2025″, afirmó el Ministerio Público.

Jorge Lemus y "Papá Pitufo" - crédito DNI/Redes sociales
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra Jorge Lemus por un presunto abuso de sus funciones en el DNI - crédito DNI/Redes sociales

En su comunicado, la entidad informó que la Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que Jorge Lemus sostuvo reuniones con el abogado Luis Felipe Ramírez, en las cuales habría ofrecido presuntos beneficios judiciales para facilitar la entrega en Colombia de ‘Papá Pitufo’.

“En el auto de apertura, la Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que en esas reuniones Lemus Montañez, en su calidad de director general de la DNI, realizó los ofrecimientos de beneficios judiciales al abogado Luis Felipe Ramírez ‘en el marco de la Paz Total con el propósito de facilitar la entrega en Colombia del llamado zar del contrabando’”, señaló la Procuraduría.

El Ministerio Público afirmó que, durante esos encuentros, el abogado de “Papá Pitufo”, Luis Felipe Ramírez, le expresó a Jorge Lemus que poseía información que podría involucrar al Gobierno y a personas cercanas al presidente Gustavo Petro.

“Agregó el órgano de control que en esos encuentros el abogado Ramírez indicó ‘al entonces director de la DNI que ‘Papá Pitufo’ tendría información que comprometería al Gobierno y a otras personas cercanas al presidente de la República, Gustavo Petro’”, aseveró la entidad en su comunicado.

La Procuraduría informó que le solicitó a la Fiscalía General de la Nación informar si está realizando investigaciones por los audios de las reuniones que sostuvo Jorge Lemus con el abogado de “Papá Pitufo” y que fueron conocidas a través de Noticias Caracol, y “en caso tal, practicar inspección disciplinaria al despacho en el que curse el proceso”.

Procuraduría - crédito Procuraduría
La Procuraduría informó que le solicitó a la Fiscalía General de la Nación informar si está realizando investigaciones por los audios de las reuniones que sostuvo Jorge Lemus con el abogado de “Papá Pitufo” y que fueron conocidas a través de Noticias Caracol - crédito Procuraduría

“Entre otras pruebas, la Procuraduría solicitó a la Fiscalía General de la Nación informar si adelanta investigación por los audios de esas dos reuniones conocidos a través de medios de comunicación, y ‘en caso tal, practicar inspección disciplinaria al despacho en el que curse el proceso’”, precisó la entidad.

La Procuraduría General de la Nación ordenó inspecciones disciplinarias en la sede de la DNI y en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República para verificar si se emitieron autorizaciones o instrucciones orientadas a buscar acercamientos con alias ‘Papá Pitufo’.

“Igualmente, se ordenaron inspecciones disciplinarias a la sede de la DNI y al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, para verificar si se emitieron autorizaciones e instrucciones con el fin de buscar acercamientos con Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’”, puntualizó el Ministerio Público.

Ante el revuelo que causaron las grabaciones, el propio Jorge Lemus, exdirector del DNI, entregó detalles sobre los motivos de su encuentro con el abogado de alias Papá Pitufo, Luis Felipe Ramírez, afirmando que fueron conversaciones y no negociaciones, y que fueron autorizadas por el propio presidente Gustavo Petro.

En conversación con Blu Radio, Lemus aseguró que las conversaciones fueron de carácter institucional y tenían como objetivo convencer a Diego Marín Buitrago de regresar a Colombia y colaborara con la justicia.

Lemus explicó al citado medio que fue el abogado quien lo buscó en su despacho a través de una fuente, catalogando el encuentro como oficial.

“El abogado nos buscó y yo resolví recibirlo en mi despacho oficialmente. Hay misión de trabajo sobre eso. No fue una cosa por debajo”, aseveró Lemus a Blu Radio.

Sobre las grabaciones difundidas por Noticias Caracol, Jorge Lemus afirmó que él mismo ordenó su registro y negó a Blu Radio y Semana que él y el DNI haya recibido dinero.

Jorge Lemus afirmó que Diego Marín Buitrago tendría información comprometedora sobre figuras influyentes - crédito Colprensa/Captura de Pantalla - crédito Colprensa/Captura de Pantalla
Jorge Lemus afirmó que Diego Marín Buitrago tendría información comprometedora sobre figuras influyentes - crédito Colprensa/Captura de Pantalla - crédito Colprensa/Captura de Pantalla

“Evitando lo que ya se viene rumorando: que, supuestamente, hubo plata a la Dirección Nacional de Inteligencia y eso no es cierto. Y dije: prefiero grabar para que no vayan a existir problemas de tergiversación, aunque fue una misión oficial. Incluso, estuvieron otros funcionarios de la DNI, compañeros de trabajo, en la reunión”, expresó.

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