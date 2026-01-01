Este 2026 entrará en vigencia la jornada laboral de 42 horas en Colombia: así quedará el pago por hora de trabajo

El presidente Gustavo Petro anunció que el salario mínimo llegará a $2.000.000 en 2026, incluyendo el auxilio de transporte legal - crédito iStock

La jornada laboral de 42 horas semanales en Colombia comenzará a regir a partir del 15 de julio de 2026, en cumplimiento de la Ley 2101 de 2021.

Con esta reducción, el valor de la hora trabajada para quienes reciben el salario mínimo tendrá un incremento, como parte de los cambios impulsados en la normativa laboral del país para el año 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El salario mínimo legal mensual vigente para 2026 fue fijado en $1.750.905, con un auxilio de transporte de $149.095, que suman un ingreso total mensual de $2.000.000 para quienes acceden a ambos componentes.

En ese sentido, el cálculo de la hora de trabajo se ajusta según la jornada legal, que desde el 15 de julio será de 42 horas semanales, equivalentes a 210 horas al mes para quienes laboran de lunes a sábado.

El salario mínimo para el 2026 sumado el auxilio de transporte quedó en $2'000.000 - crédito archivo Juan Páez/Colprensa

Valor de la hora de trabajo en 2026, de acuerdo con un análisis publicado por W Radio:

Desde el 15 de julio de 2026, la hora trabajada para quienes ganan el salario mínimo será de $8.337.

Hasta antes de esa fecha, con una jornada de 44 horas semanales, el valor de la hora es de $7.960.

Pagos por horas extra y recargos:

Hora extra diurna: $10.423

Hora extra nocturna: $14.592

Hora extra diurna dominical y festiva: $17.927

Hora extra nocturna dominical y festiva: $22.096

Esto le va a costar un empleado que gane el mínimo a una empresa

El incremento del salario mínimo decretado por el Gobierno nacional de Colombia para 2026 impactará de forma directa en los costos laborales de las empresas.

El nuevo salario mínimo será de $1.750.905 mensuales, más $249.095 de subsidio de transporte, lo que eleva el costo total por trabajador.

Esta cifra debe desglosarse para poder entenderla. El costo mensual para una empresa al contratar un trabajador con salario mínimo incluye, además del sueldo base y el auxilio de transporte, aportes a salud, pensión, riesgos laborales, cajas de compensación, primas, cesantías, intereses sobre cesantías y vacaciones.

Tras el aumento, Colombia ocupa el quinto lugar entre los salarios más altos de América Latina - crédito alponiente.com

El valor total asciende a $2.864.324 por empleado cada mes, según el cálculo realizado por el medio.

Los aportes a salud representan el 8,5% del salario, con un valor de $148.826,93 para 2026, mientras que la contribución a pensión equivale al 12%, es decir, $210.108,60.

El costo del seguro de riesgos laborales (ARL) varía según el nivel de riesgo y, para el nivel 1, se ubica en $9.139,72. El pago de primas, que se otorga en dos cuotas anuales, alcanza $1.083.300 para los trabajadores de salario mínimo.

Las cesantías, equivalentes a un mes de salario más auxilio de transporte, suman $2.000.000 al año, y los intereses de cesantías llegan a $20.000 mensuales. Las vacaciones, calculadas como el 50% del sueldo mensual sin auxilio de transporte, suman $73.012,74 mensuales.

Según lo que publicó el diario económico La República, si se hubiera adoptado la propuesta empresarial de un aumento del 7,21%, el costo mensual por empleado habría sido de aproximadamente $2,49 millones. En cambio, la propuesta de las centrales obreras, con un aumento del 16%, habría significado un costo de $2,69 millones por trabajador al mes.

El ministro Antonio Sanguino defendió el alza del salario mínimo en Colombia - crédito @AntonioSanguino/X

En ese sentido, hay opiniones de expertos laborales sobre los posibles efectos del alza. Juliana Morad, directora del observatorio laboral de la Universidad Javeriana, afirmó en diálogo con el medio que “algunas implicaciones del aumento del salario son el incremento del trabajo a tiempo parcial, migración, baja en las personas que cotizan a seguridad social, informalidad, entre otras”.

En cuanto a las diferencias según el tipo de contrato, Saida Quintero Martínez, socia de Quintero y Quintero Asesores, precisó en declaraciones recogidas por el diario económico que “no existen diferencias en el cálculo de las prestaciones sociales para trabajadores con contrato laboral a término fijo o término indefinido. Las personas vinculadas con un contrato de prestación de servicios independientes no tienen derecho a prestaciones sociales”.

La cifra oficial de $2 millones mensuales, que comenzó a regir a partir del 1 de enero de 2026, cambiará la estructura de costos para los empleadores, mientras que los trabajadores independientes continuarán sin acceso a prestaciones sociales.