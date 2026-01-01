Colombia

En video quedó impactante accidente entre un motociclista y una vaca en las vías de Cundinamarca

La comunidad pide una mayor precaución con el manejo de estos animales en zonas cercanas a las carreteras

Guardar
El animal habría escapado de su cuidador y terminó en la carretera - crédito X

Un motociclista y una vaca chocaron en una de las vías de Cundinamarca, lo que generó revuelo en las redes sociales por la responsabilidad de los cuidadores de estos animales y de aquellos que transitan por estos sectores, teniendo en cuenta que la movilidad de los animales es frecuente y no es la primera vez que se presenta una situación de este tipo.

De acuerdo con los reportes de la ciudadanía, la situación ocurrió alrededor de las 6:09 a. m. del 31 de diciembre de 2025 en una vía del municipio de Sesquilé y se viralizó a través de las diferentes plataformas digitales, en las que los internautas cuestionaron las responsabilidades de los involucrados.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El hecho quedó registrado en un video viral difundido en redes sociales, especialmente en X, que muestra el instante en el que el conductor impactó contra el animal que se atravesó repentinamente en la carretera.

El hecho fue captado por
El hecho fue captado por las cámaras de seguridad del sector - crédito Santiago Mesa/Colprensa

El video muestra cómo varias vacas están caminando rumbo a la carretera mientras que son perseguidas por un trabajador. Versiones preliminares apuntan a que los animales escaparon de un potrero cercano y cruzaron hacia el asfalto antes del siniestro vial.

El motociclista, cuya visibilidad estaba limitada por la presencia de árboles cercanos, no alcanzó a reaccionar para evitar el siniestro y terminó impactando con uno de los animales que estaba cruzando por la vía en ese momento.

Tras el choque, tanto el conductor como el animal cayeron al suelo. La vaca logró ponerse de pie, aunque era notable que presentaba molestias para caminar, pues logró levantarse con dificultad, mientras que el motociclista se quedó en el asfalto y allí realizaba movimientos leves que evidenciaban que seguía consciente.

Una segunda persona apareció en la escena que captaron las cámaras de seguridad que están ubicadas en el sector. Se trata de un posible trabajador, que habría acudido rápidamente para asistir al lesionado y retirar los restos de la motocicleta que podrían lastimar a la víctima.

Luego de auxiliarlo, casi de forma inmediata, utilizó su teléfono para realizar una llamada de emergencia y reportar la situación.

La ciudadanía pide un mayor
La ciudadanía pide un mayor control en las vías - crédito Colprensa

Hasta el momento, se desconoce el estado de salud del conductor y del animal. Aunque el fuerte accidente desató todo tipo de comentarios en las plataformas digitales, donde los usuarios hablan sobre las responsabilidades en el suceso, generando comentarios dirigidos tanto al conductor como al propietario de las vacas.

Una usuaria cuestionó: “Me pregunto si esa carretera tenía aviso de animales en la vía, pues así la culpa es del conductor, si no había aviso, entonces la culpa es del ganadero“.

Los señalamientos continúan a todas las partes involucradas, aunque algunos de los ciudadanos reiteran que no es necesario y esperan que las autoridades de la región adelanten las respectivas verificaciones para evitar nuevas situaciones.

Gran cantidad de accidentes en
Gran cantidad de accidentes en el país cobran la vida de motociclistas - crédito Colprensa

Otro aparatoso accidente en Cundinamarca

Un accidente ocurrido en una carretera de Cundinamarca dejó al descubierto la solidaridad ciudadana y la capacidad de respuesta colectiva frente a las emergencias viales. Más allá de los daños materiales, el suceso impactó por la reacción de los presentes: lejos de apropiarse del cargamento caído, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, la comunidad se organizó para ayudar al conductor y facilitar la recuperación de la mercancía extraviada.

Todo ocurrió cuando una tractomula que transportaba gaseosas perdió la estabilidad de una parte de su carga y dejó caer decenas de canastas en plena vía. Como consecuencia, botellas de vidrio se rompieron y la carretera quedó cubierta de fragmentos, líquido y cajas. Sin embargo, las imágenes divulgadas muestran a transeúntes y conductores deteniendo sus vehículos para reunir las canastas plásticas y las botellas en buen estado, devolviéndolas incluso al camión accidentado.

Temas Relacionados

AccidenteSesquiléVacaMotociclistaAccidente de moto en SesquiléVideo viralColombia-Noticias

Más Noticias

Petro se defendió de quienes lo señalan de querer “expropiar” las pensiones y arremetió contra subsecretario de Hacienda de Antioquia: “Debe estudiar más”

La medida busca que cerca de $250 billones invertidos en el extranjero se destinen a proyectos dentro del país. Expertos del sector financiero advierten sobre posibles riesgos para la estabilidad del sistema

Petro se defendió de quienes

J Balvin, Maluma, Blessd y Ryan Castro: estas son las millonadas que cobran y lo que exigen para un concierto

Los famosos reguetoneros cobran enormes cifras y tienen particulares exigencias para presentarse en eventos

J Balvin, Maluma, Blessd y

Alcaldía tomó importante decisión sobre el Pico y placa en Bogotá para el viernes 2 de enero de 2026: así regirá la medida durante el mes

El Gobierno distrital presentó el calendario de restricción vehicular para todo el mes, con ajustes especiales para los primeros días del año

Alcaldía tomó importante decisión sobre

María Claudia Tarazona recordó a su esposo Miguel Uribe Turbay con desgarrador mensaje en el año nuevo: “No quiero dejarte ir”

La viuda del asesinado senador y precandidato presidencial, que murió el pasado 11 de agosto, tras dos meses y cuatro días de intensa lucha en una Unidad de Cuidado Intensivos, conmovió a los usuarios de las redes sociales con su emotiva despedida del 2025

María Claudia Tarazona recordó a

Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Spotify Colombia este día

Estos temas y cantantes han logrado mantener su popularidad en la plataforma de streaming Spotify

Este es el top 10
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cúpula militar reforzó operaciones en

Cúpula militar reforzó operaciones en Cúcuta y anunció primeras medidas contra ataques en el Catatumbo

Suspenden fiesta de Año Nuevo en Briceño, Antioquia, por violencia de grupos armados ilegales: también hay ley seca

La ONU expresó su preocupación por ataques armados y confinamiento en municipios de Catatumbo

Ministerio de Defensa reportó avances en la ofensiva contra grupos criminales en 2025: este es el balance

Delegación de Paz del Gobierno advierte riesgo de escalada armada en Catatumbo: propone activar Comisión Humanitaria

ENTRETENIMIENTO

J Balvin, Maluma, Blessd y

J Balvin, Maluma, Blessd y Ryan Castro: estas son las millonadas que cobran y lo que exigen para un concierto

Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Spotify Colombia este día

Epa Colombia le habría hecho trascendental promesa a su novia en Año Nuevo: “Nos separaron de la manera más cruel”

Yeison Jiménez despidió el año molesto y aseguró que no volverá a cantar un 31 de diciembre: “Quería pasar chimba”

El año del reality show: los personajes que se hicieron famosos en Colombia en el 2025

Deportes

Robaron a un turista extranjero

Robaron a un turista extranjero mientras realizaba actos sexuales en pleno centro histórico de Cartagena: todo quedó en video

Polémico “refuerzo” argentino Rodrigo Contreras llegaría a Millonarios este 2026: 12 equipos y un pobre promedio goleador

En plena celebración del Año Nuevo, Luis Díaz se puso la camiseta de Junior Campeón 2025: “Tu papá”

Video viral de ciclista colombiano entrenando junto a una guacamaya sirvió para recordar al fallecido Michele Scarponi: “Reencarnado”

Estas son las cifras de Luis Suárez, el máximo goleador colombiano del 2025: superó a Luis Díaz y a Hugo Rodallega