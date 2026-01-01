En video quedó impactante accidente entre un motociclista y una vaca en las vías de Cundinamarca

El animal habría escapado de su cuidador y terminó en la carretera - crédito X

Un motociclista y una vaca chocaron en una de las vías de Cundinamarca, lo que generó revuelo en las redes sociales por la responsabilidad de los cuidadores de estos animales y de aquellos que transitan por estos sectores, teniendo en cuenta que la movilidad de los animales es frecuente y no es la primera vez que se presenta una situación de este tipo.

De acuerdo con los reportes de la ciudadanía, la situación ocurrió alrededor de las 6:09 a. m. del 31 de diciembre de 2025 en una vía del municipio de Sesquilé y se viralizó a través de las diferentes plataformas digitales, en las que los internautas cuestionaron las responsabilidades de los involucrados.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El hecho quedó registrado en un video viral difundido en redes sociales, especialmente en X, que muestra el instante en el que el conductor impactó contra el animal que se atravesó repentinamente en la carretera.

El hecho fue captado por las cámaras de seguridad del sector - crédito Santiago Mesa/Colprensa

El video muestra cómo varias vacas están caminando rumbo a la carretera mientras que son perseguidas por un trabajador. Versiones preliminares apuntan a que los animales escaparon de un potrero cercano y cruzaron hacia el asfalto antes del siniestro vial.

El motociclista, cuya visibilidad estaba limitada por la presencia de árboles cercanos, no alcanzó a reaccionar para evitar el siniestro y terminó impactando con uno de los animales que estaba cruzando por la vía en ese momento.

Tras el choque, tanto el conductor como el animal cayeron al suelo. La vaca logró ponerse de pie, aunque era notable que presentaba molestias para caminar, pues logró levantarse con dificultad, mientras que el motociclista se quedó en el asfalto y allí realizaba movimientos leves que evidenciaban que seguía consciente.

Una segunda persona apareció en la escena que captaron las cámaras de seguridad que están ubicadas en el sector. Se trata de un posible trabajador, que habría acudido rápidamente para asistir al lesionado y retirar los restos de la motocicleta que podrían lastimar a la víctima.

Luego de auxiliarlo, casi de forma inmediata, utilizó su teléfono para realizar una llamada de emergencia y reportar la situación.

La ciudadanía pide un mayor control en las vías - crédito Colprensa

Hasta el momento, se desconoce el estado de salud del conductor y del animal. Aunque el fuerte accidente desató todo tipo de comentarios en las plataformas digitales, donde los usuarios hablan sobre las responsabilidades en el suceso, generando comentarios dirigidos tanto al conductor como al propietario de las vacas.

Una usuaria cuestionó: “Me pregunto si esa carretera tenía aviso de animales en la vía, pues así la culpa es del conductor, si no había aviso, entonces la culpa es del ganadero“.

Los señalamientos continúan a todas las partes involucradas, aunque algunos de los ciudadanos reiteran que no es necesario y esperan que las autoridades de la región adelanten las respectivas verificaciones para evitar nuevas situaciones.

Gran cantidad de accidentes en el país cobran la vida de motociclistas - crédito Colprensa

Otro aparatoso accidente en Cundinamarca

Un accidente ocurrido en una carretera de Cundinamarca dejó al descubierto la solidaridad ciudadana y la capacidad de respuesta colectiva frente a las emergencias viales. Más allá de los daños materiales, el suceso impactó por la reacción de los presentes: lejos de apropiarse del cargamento caído, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, la comunidad se organizó para ayudar al conductor y facilitar la recuperación de la mercancía extraviada.

Todo ocurrió cuando una tractomula que transportaba gaseosas perdió la estabilidad de una parte de su carga y dejó caer decenas de canastas en plena vía. Como consecuencia, botellas de vidrio se rompieron y la carretera quedó cubierta de fragmentos, líquido y cajas. Sin embargo, las imágenes divulgadas muestran a transeúntes y conductores deteniendo sus vehículos para reunir las canastas plásticas y las botellas en buen estado, devolviéndolas incluso al camión accidentado.