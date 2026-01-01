Colombia

El mensaje de Juan David Tejada que encendió las redes antes del reencuentro Aida Victoria y Westcol: “No todo villano lo es”

Una reflexión publicada horas antes del esperado encuentro fue interpretada por los internautas como una indirecta cargada de intención y volvió a poner al “rey de los agropecuarios” en el centro de la conversación digital

Guardar
Juan David Tejada publicó un
Juan David Tejada publicó un mensaje en redes horas antes del esperado reencuentro entre Aida Victoria Merlano y Westcol - crédito @westcol - @aidavictoriam - @jdt21_5/Instagram

Juan David Tejada, conocido en redes sociales como “El rey de los agropecuarios”, publicó un mensaje que generó interpretaciones diversas en la antesala del reencuentro entre Aida Victoria Merlano y Westcol, dos de las figuras más seguidas del entretenimiento digital colombiano.

Es preciso mencionar que el mensaje inesperado de Tejada se registró horas antes del evento que captó la atención de seguidores y medios, y fue vinculado por usuarios con las polémicas que rodearon su ruptura con Merlano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El miércoles 31 de diciembre, Tejada compartió en sus redes sociales una reflexión que muchos interpretaron como una referencia indirecta a los recientes escándalos personales.

El comentario de Tejada fue
El comentario de Tejada fue interpretado por seguidores como una referencia indirecta a las polémicas tras su ruptura con Merlano - crédito elreydelosagropecuarios / Instagram

“No todo villano lo es: a veces solo es una verdad incómoda narrada por quien no supo contarla. El tiempo, paciente y justo, pondrá cada cosa en su lugar (sic)”, escribió el creador de contenido. Esta frase fue rápidamente asociada en plataformas digitales con la serie de acusaciones y desencuentros públicos que marcaron la relación entre Tejada y Merlano.

Acusaciones cruzadas y polémicas recientes

La relación entre Aida Victoria Merlano, influenciadora con más de 8,1 millones de seguidores en Instagram, y Juan David Tejada sigue siendo objeto de atención durante los últimos meses. Tras su separación, la barranquillera acusó a Tejada de agresión y afirmó disponer de pruebas y denuncias ante las autoridades.

Además, se ventilaron disputas en torno al tema económico y la manutención de su hijo en común, lo que ha añadido tensión a la ya mediática ruptura.

En medio de estas circunstancias, el mensaje publicado por Tejada fue interpretado por internautas como una respuesta indirecta a las versiones en su contra o incluso como un intento de posicionar su versión en la narrativa pública

Aida Victoria Merlano, con más
Aida Victoria Merlano, con más de 8,1 millones de seguidores, mantiene la atención digital sobre su tumultuosa relación con Tejada - crédito @jdt21_5//Instagram

Para muchos, la publicación representa un intento de defenderse de las acusaciones, mientras que otros la consideran una provocación en un momento delicado para ambas partes.

El papel de Westcol en la historia

La expectativa por el reencuentro entre Aida Victoria y Westcol se debe a que ambos mantuvieron una relación sentimental antes de que la influenciadora iniciara su vínculo con Tejada.

Westcol, cuyo nombre real es Luis Villa, es uno de los streamers más populares de Colombia, y también figura en la reciente publicación de Merlano.

En el e-book titulado Los amores de Victoria, lanzado recientemente y con un costo de $35.000, Aida Victoria incluyó detalles sobre sus relaciones más significativas, entre ellas su historia con Westcol.

La influenciadora relató en el texto: “El Rayo McQueen dejó de ser rojo y tú dejaste de ser tú: Yo soy menor que tú, pero te puedo dar cosas que ningún hombre te puede dar. Te puedo dar sueños, metas, inspiraciones... porque estoy lleno de eso”.

El streamer Westcol, ex pareja
El streamer Westcol, ex pareja de Merlano, es protagonista del reciente libro de la influenciadora, ‘Los amores de Victoria’ - crédito @aidavictoriam y @westcol/Instagram

Además, la barranquillera reveló aspectos sobre la dinámica de su vínculo con Westcol: “Cuando me dijiste eso, tú pensabas que algún día ibas a lograr cosas gigantes. Yo, desde ese mismo instante, ya sabía que ibas a ser grande. Veía en tus ojos el hambre de conquistar imposibles, y quise hacerme a tu ladito para verte conseguirlos y celebrarte. Tus conquistas eran mi gasolina; en cada triunfo tuyo empezaba a sentirme capaz de ponerme varas más altas, pero no lo entendiste”.

En este sentido, el mensaje de Juan David Tejada y el contenido del reciente libro de Aida Victoria Merlano crearon un ambiente de expectativa en redes sociales. El reencuentro entre la influenciadora y Westcol es seguido de cerca por miles de usuarios y medios digitales.

La atención se centra tanto en las posibles interacciones entre los protagonistas como en las repercusiones que puedan derivarse para los tres involucrados.

Temas Relacionados

Juan David TejadaAida Victoria MerlanoWestcolLos amores de VictoriaRedes socialesColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Chontico Día y Noche, resultados ganadores de los últimos sorteos del año hoy 31 de diciembre

Conoce la combinación ganadora de los dos sorteos de una las loterías más populares del sur del país

Chontico Día y Noche, resultados

Consternación en Antioquia por asesinato de mujer trans; defensora del Pueblo se pronunció: “No deberían vivir con miedo”

La víctima fue identificada como Yuliza Orozco. Con este crimen, van 67 personas de la población Lgbt+ asesinadas en Colombia en lo corrido de 2025

Consternación en Antioquia por asesinato

Entre lágrimas, una mujer pide ayuda en redes sociales porque rescató un perro mordelón: “Se porta muy bien”

El testimonio de la mujer fue difundido después de que, al intentar encontrar un lugar para el animal, recibió respuestas limitadas por parte de las autoridades y teme que la única opción restante sea sacrificarlo

Entre lágrimas, una mujer pide

Estudio descartó impacto negativo de impuestos saludables en empleo y empresas en el país, como lo vaticinaron algunos gremios

El análisis indica que las nuevas políticas en productos alimenticios no han provocado cierres de negocios ni caídas significativas en los ingresos, como lo indicaron en su momento gremios como la Andi y Fenalco

Estudio descartó impacto negativo de

Ministro de Trabajo defendió aumento del salario mínimo poniendo como ejemplo a Brasil: “Son datos y hay que darlos”

El jefe de la cartera, Antonio Sanguino, buscó demostrar que la inflación pueden mantenerse estable pese al alza en el salario

Ministro de Trabajo defendió aumento
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cúpula militar reforzó operaciones en

Cúpula militar reforzó operaciones en Cúcuta y anunció primeras medidas contra ataques en el Catatumbo

Suspenden fiesta de Año Nuevo en Briceño, Antioquia, por violencia de grupos armados ilegales: también hay ley seca

La ONU expresó su preocupación por ataques armados y confinamiento en municipios de Catatumbo

Ministerio de Defensa reportó avances en la ofensiva contra grupos criminales en 2025: este es el balance

Delegación de Paz del Gobierno advierte riesgo de escalada armada en Catatumbo: propone activar Comisión Humanitaria

ENTRETENIMIENTO

J Balvin y Residente sellaron

J Balvin y Residente sellaron su reconciliación con esta fotografía: “Nos escuchamos. Nos entendimos”

Sebastián Caicedo confesó que rompió el celibato antes de su boda con Juliana Diez: “Tuvimos que pedirle perdón a Dios”

Estas son las mejores películas de Netflix para ver hoy en Colombia

Blessd conmovió al recordar su infancia humilde con emotivo mensaje: “Estas fechas son un poco sentimentales para mí”

Radiografía de la música en vivo durante 2025: ¿por qué los colombianos van a conciertos?

Deportes

James Rodríguez y el desconocido

James Rodríguez y el desconocido apodo que le tenían en Porto: “Es curioso”

América de Cali tendrá nuevo arquero, un brasileño que lleva más de seis meses inactivo

Hugo Rodallega, figura de Santa Fe fue el mejor jugador del fútbol colombiano en el 2025: así quedó el listado

Así le fue a la selección Colombia de Fútbol en 2025 masculina y femenina: consiguieron la clasificación al mundial de 2026 y un subcampeonato en Copa América

Así fue el 2025 para el deporte colombiano: más de 600 medallas en eventos multideportivos, títulos mundiales y podios