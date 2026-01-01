El mensaje de Juan David Tejada que encendió las redes antes del reencuentro Aida Victoria y Westcol: “No todo villano lo es”

Juan David Tejada publicó un mensaje en redes horas antes del esperado reencuentro entre Aida Victoria Merlano y Westcol - crédito @westcol - @aidavictoriam - @jdt21_5/Instagram

Juan David Tejada, conocido en redes sociales como “El rey de los agropecuarios”, publicó un mensaje que generó interpretaciones diversas en la antesala del reencuentro entre Aida Victoria Merlano y Westcol, dos de las figuras más seguidas del entretenimiento digital colombiano.

Es preciso mencionar que el mensaje inesperado de Tejada se registró horas antes del evento que captó la atención de seguidores y medios, y fue vinculado por usuarios con las polémicas que rodearon su ruptura con Merlano.

El miércoles 31 de diciembre, Tejada compartió en sus redes sociales una reflexión que muchos interpretaron como una referencia indirecta a los recientes escándalos personales.

El comentario de Tejada fue interpretado por seguidores como una referencia indirecta a las polémicas tras su ruptura con Merlano - crédito elreydelosagropecuarios / Instagram

“No todo villano lo es: a veces solo es una verdad incómoda narrada por quien no supo contarla. El tiempo, paciente y justo, pondrá cada cosa en su lugar (sic)”, escribió el creador de contenido. Esta frase fue rápidamente asociada en plataformas digitales con la serie de acusaciones y desencuentros públicos que marcaron la relación entre Tejada y Merlano.

Acusaciones cruzadas y polémicas recientes

La relación entre Aida Victoria Merlano, influenciadora con más de 8,1 millones de seguidores en Instagram, y Juan David Tejada sigue siendo objeto de atención durante los últimos meses. Tras su separación, la barranquillera acusó a Tejada de agresión y afirmó disponer de pruebas y denuncias ante las autoridades.

Además, se ventilaron disputas en torno al tema económico y la manutención de su hijo en común, lo que ha añadido tensión a la ya mediática ruptura.

En medio de estas circunstancias, el mensaje publicado por Tejada fue interpretado por internautas como una respuesta indirecta a las versiones en su contra o incluso como un intento de posicionar su versión en la narrativa pública

Aida Victoria Merlano, con más de 8,1 millones de seguidores, mantiene la atención digital sobre su tumultuosa relación con Tejada - crédito @jdt21_5//Instagram

Para muchos, la publicación representa un intento de defenderse de las acusaciones, mientras que otros la consideran una provocación en un momento delicado para ambas partes.

El papel de Westcol en la historia

La expectativa por el reencuentro entre Aida Victoria y Westcol se debe a que ambos mantuvieron una relación sentimental antes de que la influenciadora iniciara su vínculo con Tejada.

Westcol, cuyo nombre real es Luis Villa, es uno de los streamers más populares de Colombia, y también figura en la reciente publicación de Merlano.

En el e-book titulado Los amores de Victoria, lanzado recientemente y con un costo de $35.000, Aida Victoria incluyó detalles sobre sus relaciones más significativas, entre ellas su historia con Westcol.

La influenciadora relató en el texto: “El Rayo McQueen dejó de ser rojo y tú dejaste de ser tú: Yo soy menor que tú, pero te puedo dar cosas que ningún hombre te puede dar. Te puedo dar sueños, metas, inspiraciones... porque estoy lleno de eso”.

El streamer Westcol, ex pareja de Merlano, es protagonista del reciente libro de la influenciadora, ‘Los amores de Victoria’ - crédito @aidavictoriam y @westcol/Instagram

Además, la barranquillera reveló aspectos sobre la dinámica de su vínculo con Westcol: “Cuando me dijiste eso, tú pensabas que algún día ibas a lograr cosas gigantes. Yo, desde ese mismo instante, ya sabía que ibas a ser grande. Veía en tus ojos el hambre de conquistar imposibles, y quise hacerme a tu ladito para verte conseguirlos y celebrarte. Tus conquistas eran mi gasolina; en cada triunfo tuyo empezaba a sentirme capaz de ponerme varas más altas, pero no lo entendiste”.

En este sentido, el mensaje de Juan David Tejada y el contenido del reciente libro de Aida Victoria Merlano crearon un ambiente de expectativa en redes sociales. El reencuentro entre la influenciadora y Westcol es seguido de cerca por miles de usuarios y medios digitales.

La atención se centra tanto en las posibles interacciones entre los protagonistas como en las repercusiones que puedan derivarse para los tres involucrados.