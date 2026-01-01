Colombiano asesinó a puñaladas a una mujer en Suecia: el hombre, que dejó heridas a las dos hijas de la víctima, fue abatido por la Policía

El caso se presentó en la ciudad de Boden, al norte de Suecia - crédito @Polisen_Sverige/X | red social X

Una tragedia empañó la celebración de la Navidad y Año Nuevo en Suecia, luego de que una mujer de 55 años fue asesinada.

Lo más insólito de esta situación que se ha dado a conocer a través de portales europeos y la red social X días después de que se presentó el caso es que los agentes de la Policía sueca tuvieron que abatir al agresor, que resultó ser un ciudadano de nacionalidad colombiana.

Los hechos se presentaron sobre el mediodía del 25 de diciembre de 2025, pero solo hasta el 30 de diciembre se precisó que los hechos ocurrieron en la ciudad de Boden, ubicada en el norte del país nórdico.

Luego de que recibieron una llamada los agentes llegaron hasta el domicilio de la víctima y además de ella, también se encontraron con sus dos hijas adolescentes heridas.

En el momento de la intervención los oficiales trataron de arrestar al colombiano, un joven mayor de 20 años, pero debido a que tenía un cuchillo y se resistió en el momento los uniformados tuvieron que dispararle y lo abatieron.

De momento, y según lo que expresó el portal The Strait Times, el connacional tendría antecedentes por problemas mentales, y se está investigando el por qué ingresó a este domicilio.