Colombia

Alcaldía tomó importante decisión sobre el Pico y placa en Bogotá para el viernes 2 de enero de 2026: así regirá la medida durante el mes

El Gobierno distrital presentó el calendario de restricción vehicular para todo el mes, con ajustes especiales para los primeros días del año

El Pico y placa en
El Pico y placa en Bogotá rige de lunes a viernes, de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., según el último número de la placa - crédito Alcaldía de Bogotá

En Bogotá, la medida de Pico y placa para vehículos particulares funciona como un mecanismo de gestión de la movilidad que restringe la circulación de automóviles de lunes a viernes, entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m., según el último número de la placa. Este esquema busca regular el flujo vehicular en la ciudad y se aplica de manera continua durante el año, con excepciones definidas por la administración distrital en fechas específicas.

El sistema establece que en los días impares pueden circular los vehículos particulares con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5, mientras que en los días pares está habilitado el tránsito de automotores cuyas placas finalizan en 6, 7, 8, 9 y 0. La restricción no rige los sábados, domingos ni festivos, salvo cuando se implementan medidas especiales como el pico y placa regional.

En este contexto, la Alcaldía de Bogotá confirmó una modificación temporal de la medida para el inicio de 2026. El viernes 2 de enero no aplicará el Pico y placa para vehículos particulares, decisión que fue adoptada con el fin de facilitar la movilidad de quienes ingresan y salen de la ciudad durante el cierre de la temporada de Fin de Año y Año Nuevo.

La administración distrital indicó que la suspensión del Pico y placa durante esta fecha aplica únicamente para vehículos particulares. La medida fue anunciada por el alcalde Carlos Fernando Galán como parte de las acciones orientadas a mejorar la circulación vehicular en una jornada en la que se prevé un alto volumen de desplazamientos.

La alcaldía reiteró que esta decisión no modifica el esquema general del Pico y placa, el cual retomará su funcionamiento normal una vez finalice el periodo de ajuste. Así las cosas, el Pico y placa para vehículos particulares volverá a regir con normalidad el lunes 5 de enero de 2026, conforme al calendario establecido para el mes. A partir de esa fecha, se aplicará nuevamente la rotación de placas según si el día es par o impar.

Pico y placa para taxis se mantiene sin cambios

Los taxis sí mantienen el
Los taxis sí mantienen el Pico y placa normalmente - crédito AFP

La Alcaldía de Bogotá también precisó que la medida para taxis se mantiene vigente sin modificaciones durante el viernes 2 de enero, por lo que los vehículos de servicio público individual deberán cumplir con la restricción establecida para esa jornada en la que podrán circular los taxis cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

La administración distrital recordó a los conductores de taxi la importancia de verificar la terminación de la placa y acatar la normativa para evitar sanciones por incumplimiento.

Calendario del Pico y placa en Bogotá durante enero de 2026

El Pico y placa regional
El Pico y placa regional regula el ingreso a Bogotá en los corredores principales durante puentes festivos, de 12:00 a 8:00 p. m., con placas pares por la tarde y placas impares en la tarde-noche - crédito Infobae Colombia

Semana 1: 1 al 4 de enero

  • Jueves 1 de enero (festivo): No aplica la medida de Pico y placa.
  • Viernes 2 de enero: No aplica la medida, decisión adoptada por la Administración distrital para facilitar la movilidad durante el inicio de año.
  • Sábado 3 y domingo 4 de enero: No rige la restricción, por ser fin de semana.

Semana 2: 5 al 11 de enero

  • Lunes 5, miércoles 7 y viernes 9: Circulan vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Martes 6 y jueves 8: Circulan vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Sábado 10 y domingo 11: No aplica la medida.

Semana 3: 12 al 18 de enero

  • Lunes 12 (festivo): Aplica Pico y placa regional de ingreso a Bogotá.
  • Martes 13 y jueves 15: Circulan placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Miércoles 14 y viernes 16: Circulan placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Sábado 17 y domingo 18: No rige la medida.
La Secretaría de Movilidad invitó
La Secretaría de Movilidad invitó a los conductores a no generar filas de vehículos en las entradas de la ciudad, esperando el horario de ingreso por el Pico y placa - crédito Secretaría de Movilidad

Semana 4: 19 al 25 de enero

  • Lunes 19, miércoles 21 y viernes 23: Circulan placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Martes 20 y jueves 22: Circulan placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Sábado 24 y domingo 25: No aplica la medida.

Semana 5: 26 al 31 de enero

  • Lunes 26, miércoles 28 y viernes 30: Circulan vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Martes 27 y jueves 29: Circulan vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Sábado 31: No rige la medida.

