Radiografía de la música en vivo en Colombia durante 2025: ¿por qué los colombianos van a conciertos?

Live Nation, la productora de conciertos más importante del planeta (entre otros, fue responsable de montar para Shakira el espectáculo Las mujeres ya no lloran World Tour) anunció que en 2025 la música fue el motor económico número uno a nivel mundial.

En su reporte Living for Life / Global Report on the State of Fandom al que respondieron 40.000 personas de 15 mercados culturales a nivel mundial, se calificó a los conciertos como “el escenario principal de la cultura global”. Lo que en 2021 y 2022, los años de reactivación del sector luego de la pandemia de covid-19 parecía algo pasajero, no da síntomas de aflojar casi cinco años después.

Colombia no es la excepción a la regla. Si acaso, durante la última década y media se transformó en uno de los casos de crecimiento más significativos como plaza infaltable para la música en vivo. Unos 135 conciertos de gran escala se hicieron en Bogotá durante el año, la mayoría concentrados en el estadio El Campín y el Movistar Arena, a los que se suma el Parque Simón Bolívar con sus festivales al Parque y la realización de Estéreo Picnic y Cordillera, así como la aparición del Vive Claro como nuevo escenario de conciertos.

Pero, la emoción no se limitó a Bogotá. Medellín no perdió fuelle durante 2025, Cali y Barranquilla recibieron algunos de los momentos más celebrados del año, y con más claridad las ciudades intermedias dieron muestras de que lo expuesto por Live Nation parece ser una realidad. No faltaron las controversias alrededor de algunos de los shows más esperados del año, pero los números no mienten: si algo movió la economía nacional durante el año, fue la asistencia a espectáculos musicales.

Con esto en mente, Infobae Colombia presenta un balance de todo lo que dejaron los conciertos de 2025. No solo en cifras, sino en tendencias y testimonios de algunos de los actores de esta industria.

La economía de los conciertos

En junio de 2025, la Dian anunció que la recaudación de las arcas públicas por conciertos estableció un récord para el primer semestre de $17.869 millones, casi el triple de lo alcanzado en el año previo.

A la vez, el Dane dio a conocer que el PIB de Colombia creció un 1,7 % en 2024, casi dos veces y media el registrado en 2023, que fue del 0,7 %, siendo las actividades artísticas y de entretenimiento las que más contribuyeron, con un aumento de sus ingresos por el 8,5% frente al año anterior, representando un 4,4% del PIB, y superando otros sectores como la construcción y la minería.

“Nuestra economía siempre ha estado basada en commodities. Flores, café, productos agrícolas, esmeraldas, petróleo... Son cosas que son finitas. En cambio, si tú tienes un renglón de crecimiento económico vinculado con entretenimiento, recurso humano, creatividad, músicos, contenido, videos... pues la verdad es que pienso que es una evolución importante en la manera de construir país” expresó sobre este punto Luz Ángela Castro, directora general de Ocesa Entretenimiento Colombia.

Según consta en el Portal Único de Ley de Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas (Pulep), Colombia celebró más de 25.000 eventos culturales a gran, mediana y pequeña escala. En su informe de gestión, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá anunció que este año se realizaron más de 18.000 eventos culturales en la capital, aportando $20,8 billones de pesos a la economía y generando más 235.000 empleos, lo que equivaldría al 4,8% del PIB de la ciudad.

Sin duda, entre los grandes beneficiados está el Movistar Arena, que reportó en su informe de gestión 500.000 millones de pesos en derrama económica para Bogotá, algo que también tuvo repercusiones en la generación de empleo.

“Nosotros estamos al año empleando entre 90 y 100 mil turnos de trabajo. Si nosotros hacemos 125 eventos, estamos empleando 80, 90 personas en promedio por evento”, expresó Luis Guillermo Quintero, gerente del Movistar Arena en diálogo con Infobae Colombia, remarcando que buena parte del empleo se dirigía al sector juvenil en sectores como seguridad, técnicos de sonido, gastronomía y operaciones.

En su reporte, Páramo Presenta, responsable, entre otros del Estéreo Picnic y el Festival Cordillera, llevó a sus 127 eventos realizados, 1,5 millones de asistentes, de los cuales un 7% fueron extranjeros (aumentando esa cifra hasta el 10% en sus festivales). Breakfast Live, otro de los actores en ascenso en la producción de conciertos a gran escala en el país, llegó a 70 eventos realizados durante 2025 que incluyeron la presencia de figuras como Limp Bizkit, Carin León, y festivales como Core, Ritvales y La Solar.

Los colombianos marcaron la parada (y no solo en la música)

Incluso con nombres como Dua Lipa, Guns N’ Roses, Carin León, David Guetta o Rauw Alejandro entre los de mayor convocatoria del año, si por algo resonó el año fue por el impacto de los artistas nacionales en la agenda.

Los conciertos de Shakira en Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín, las fechas de J Balvin en diciembre, las presentaciones de Yeison Jiménez y Luis Alfonso en El Campín, el fenómeno protagonizado por Beéle y sus sold out sin fin en el Movistar Arena, y hasta figuras como el productor de electrónica Funk Tribu llenando dos veces el Coliseo Medplus fueron indicio de que el impulso para asistir a conciertos ya no se centra solamente en artistas angloparlantes: ahora, el producto nacional también se cotiza al alza.

“Nos ha ayudado mucho que en Colombia hay un talento increíble en todos los géneros”, manifestó Quintero. “Dicen ‘Yo quiero tocar allá [en el Movistar Arena], yo quiero llenar arenas’. ¿Por qué? No solo por eso, sino porque ahí puedo tener a mi público cerca“, señaló, dejando como evidencia casos como Morat y la listening party de su álbum Ya Es Mañana, y los conciertos de Fonseca o Beéle.

De ferias y fiestas a festivales: las ciudades intermedias se quieren sumar al negocio

Aunque ya venía pasando desde el regreso de los conciertos tras la pandemia, en 2025 fue más evidente que nunca la movida que hicieron las productoras más importantes para transformarse en las organizadoras junto con las alcaldías de los Superconciertos.

Por ejemplo, Breakfast Live se encargó de esa labor en el Festival Vallenato y la Feria de Manizales (que en 2026 pasó a ser de Páramo y Ocesa), mientras que Diomar Garcia Eventos asumió el Superconcierto de la Feria de las Flores de Medellín.

Pero la dinámica va más allá, pues los S uperconciertos (ya fuesen concetrados en un día o realizados a lo largo de una semana como en la Feria de Manizales) llevaron a que se produjera una reestructuración de las marcas hasta presentar sus eventos musicales desde lo visual como festivales, al estilo de los más destacados de las principales ciudades.

Un caso por el estilo incluye al Festival del Sol y el Acero de Sogamoso, que en su edición de 2025 tuvo a Carlos Vives y Paola Jara entre sus artistas más destacados, siendo presentados en las piezas visuales al estilo de como se promueven en Estéreo Picnic o Cordillera.

“Nuestro éxito ha sido la articulación y la debida planeación”, afirmó Jorge Cárdenas, secretario de Cultura del municipio, en diálogo con Infobae Colombia. En 2024 convocaron cerca de 30.000 personas con su serie de conciertos, y este año alcanzaron los 34.000 espectadores con la presentación de Carlos Vives.

La fórmula de un artista que convoca multitudes en unas ferias y fiestas es un reto desde la contratación, pero cuando se concreta genera una recompensa inmediata en el turismo y el posicionamiento de ciudades intermedias y, sobre todo, los municipios.

“Para Sogamoso, como una ciudad intermedia, el proceso es aún más complejo. Tenemos buenos contactos, asesores, pues a veces los mismos artistas del nivel de Carlos, pues dicen: ‘¿Sogamoso?’. Tenemos la primera dificultad que es: ¿qué es Sogamoso? Le puede pasar a mucha gente (risas) ¿Dónde queda? Pero lo logramos y entonces resulta que la gente va a decir: ‘Ah, Carlos Vives tiene fecha en Sogamoso’. Pero, ‘¿qué es Sogamoso?“, manifestó Cárdenas.

Por otra parte, e intentando seguir el liderazgo de Bogotá y Medellín, Cali y Barranquilla ya mueven ficha para adaptar sus ciudades y transformarlas en plazas atractivas para conciertos. En Cali, la Arena Cañaveralejo pasó a estar administrada por Ocesa, Páramo y Ticketmaster, mientras en Barranquilla el alcalde Álex Char anunció su intención de construir un equivalente al Movistar Arena –del que no se conocieron más novedades–, así como la ampliación del estadio Metropolitano, que se adelantará durante 2026.

Otro reflejo de ese panorama se ve en que los estadios, que hasta hace unos años no albergaban conciertos para evitar daños en el césped y privilegiando a los equipos del fútbol colombiano. Ahora, las alcaldías les dan prioridad para albergar eventos masivos de ese tipo.

El ejemplo más reciente lo dio Tunja en octubre, cuando obligó a aplazar un partido de Boyacá Chicó ante América de Cali por la Liga BetPlay una semana, por la seguidilla de conciertos que albergó el estadio La Independencia como parte del Festival Internacional de la Cultura Campesina, que tuvieron entre sus artistas a Doctor Krápula, Morat y Marco Antonio Solis.

Pese al entusiasmo de los gobernantes, Luz Ángela Castro advirtió que además de los escenarios, se debe invertir en consolidar audiencias que permitan llenarlos. “En mi opinión las ciudades deberían tener una bolsa de inversión para la contratación de talento. Porque eso va a permitir que de alguna manera se pueda en que empezar a incrementar la oferta y empecemos a educar el público”, manifestó.

Por su parte, la CEO de Breakfast Live, Andrea Valencia, apuntó la importancia de trabajar en infraestructura y equipo humano capacitado que reduzca los sobrecostos para eventos en las ciudades intermedias. “Mientras no tengamos condiciones mucho más fáciles de operar en estas ciudades, con mejor infraestructura, muy seguramente el proceso de irnos abriendo más ciudades va a ser un poco más lento. Los gobiernos también tienen que entender el negocio, tienen que estar ahí, tienen que estar apoyando”, señaló.

Vive Claro: luchando entre expectativas y realidades

Una de las noticias más significativas en materia de conciertos en Colombia incluyó la apertura del Vive Claro, una derivación del proyecto Distrito Verde con capacidad para 40.000 espectadores que se presentó como una alternativa al estadio El Campín.

Pero, pese a recibir algunos de los conciertos más importantes de 2025 (entre otros Green Day, Guns N’ Roses, Shakira, o Blessd), el escenario albergó varias de las polémicas más sonadas del año. Las quejas de los vecinos del sector y los hospitales aledaños por los niveles de ruido, sumados a las denuncias de la concejala Quena Ribadeneira por el terreno en que se construyó, las inquietudes del público por las tribunas, y hasta problemas con los permisos suministrados por el Idiger que derivaron en la cancelación del concierto de Kendrick Lamar, dejaron más dudas que certezas en los primeros meses de operación por parte de Ocesa.

Unas semanas antes de su apertura, Luz Ángela Castro se refirió, en diálogo con Infobae Colombia, a las dudas que ya existían alrededor de dicho escenario.

“A veces la gente tiene en su cabeza las construcciones tradicionales, ¿sabes? Que uno ve una cosa mediocre, y nuestra ciudad que está siempre en obra... Entonces uno ve que esas obras son eternas, pero el sistema de montaje yo lo asemejo mucho cuando te entregan el Simón Bolívar o te entregan el estadio o te entregan cualquier venue que no es para esto y que tú en cuatro días levantas el escenario, pones la decoración, arreglas los caminos. Eso es un poco la magia de la industria de entretenimiento que hace que sea muy distinto a lo demás", manifestó en su día.

Tareas para las entidades públicas

Las polémicas alrededor del Vive Claro forman parte de un debate que todavía podría dejar capítulos durante el próximo año. Pero, a la vez, dejaron en evidencia que las alcaldías necesitan trabajar en ampliar su capacidad para tramitar los permisos que se requieren para realizar conciertos.

Situaciones como la pelea dentro del Movistar Arena previo al concierto de Damas Gratis también generó preguntas sobre los esquemas de seguridad dispuestos por las autoridades en conjunto con las productoras, como expresó el gerente de dicho escenario.

Por otra parte, las facilidades de transporte fueron un dolor de cabeza tanto en el Vive Claro como en el Coliseo Medplus, uno de los escenarios que más dificultades genera en la movilidad cada vez que alberga un concierto o evento.

Ante esto, Andrea Valencia dejó claro que desde las entidades gubernamentales hay trabajo por hacer de cara a los próximos años. “La industria creció mucho en los últimos años. Este año ha sido bastante particular el crecimiento, y las entidades que tienen que estar haciendo todo ese proceso de revisión, aprobación, verificación, siguen en el mismo tamaño. Hay muchísimos más eventos y se quedó corto el recurso que los administra, los gestiona, y los verifica. Por eso, no ha sido tan eficiente para ellos poder recibir esa avalancha de eventos”, reflexionó.

Lo que sigue para la industria de los conciertos en Colombia

El sector privado también afronta retos por cuenta de la gran cantidad de conciertos. “Lo más fuerte son los back to backs. Eventos miércoles, jueves, viernes y sábado. Ahí tenemos que tener unas personas altamente capacitadas, un trabajo con unos proveedores muy de la mano, porque no todos los proveedores son los mismos y ahí nos seguimos capacitando mucho más. Tenemos que estar preparados para este boom del entretenimiento a nivel tecnológico, a nivel operativo, en la parte externa también, tener espacios que nos faciliten la vida de alguna forma y que puedan recibir esas 12 mil o 13 mil personas sin problema“, apuntó Quintero.

Algo en lo que parecen coincidir los entrevistados es en incrementar la oferta a un público más variado, y especialmente dirigido al público infantil. “¿Cómo traemos a los niños a eventos familiares con mucha más fuerza? ¿Cómo utilizamos esos meses que en teoría son fríos, como un enero o como un julio, para traer eventos familiares fuertes para la familia?“, cuestionó nuevamente Quintero.

No faltaron las cancelaciones de conciertos resonantes. Más allá de los problemas de última hora con ]endrick Lamar, cancelaciones de figuras del calibre de Air, Billy Idol y Rod Stewart en el Movistar Arena dejan en el aire falencias entre los productores de conciertos.

“Puede haber temas de comunicación, cómo le estamos llegando a esas audiencias mayores. Ahí puede haber habido una falla de todo el ecosistema, de por qué se canceló y por qué en Chile hizo dos estadios Rod Stewart. Y por qué tocó en Argentina y por qué en Santo Domingo, pero en Bogotá no. Yo creo que ahí hay un tema en general, incluyéndonos, de un tema de comunicación, de cómo llegar a esa audiencia. Ese tipo de cosas hay que saber leerlas para poder aprovechar mejor ese tipo de artistas“, manifestó Quintero.

Otra asignatura a trabajar en el futuro, en la que los entrevistados coinciden, incluye la posibilidad de que otros sectores (y en particular el bancario) se involucren más. “La industria del entretenimiento genera unas ventanas de oportunidad muy valiosas en términos de lograr construir alrededor de experiencias únicas para sus clientes”, manifestó Castro al respecto. “Es bien importante entender que hay una evolución en el proceso de consumo de entretenimiento y que hay cosas que construyen más que una campaña tradicional en medios“.