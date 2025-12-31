Colombia

Los agüeros más raros de los colombianos en Año nuevo

Las tradiciones transmitidas entre generaciones en el país incluyen rituales poco comunes que reflejan la diversidad cultural y la búsqueda de prosperidad durante las festividades de fin de año

La temporada navideña en Colombia
La temporada navideña en Colombia está acompañada por prácticas singulares que, aunque carecen de respaldo científico, mantienen su vigencia por el valor simbólico que otorgan a las familias y comunidades - crédito Jesús Avilés/ Infobae

En Colombia, la llegada de la Navidad y el Año Nuevo marca una temporada caracterizada por manifestaciones tradicionales, festejos y una amplia variedad de agüeros. Estas prácticas y creencias, transmitidas de generación en generación, ocupan un lugar central en el modo en que las familias y comunidades viven estas fechas. Aunque algunos de estos actos pueden considerarse simples o entretenidos, poseen un significado cultural y simbólico relevante para numerosos habitantes del país.

Las costumbres relacionadas con los agüeros han pasado de padres a hijos a lo largo del tiempo y forman parte del folclore de distintas sociedades. En el contexto colombiano, estas acciones cobran especial relevancia cuando llega la Navidad.

Estas ideas, basadas en la convicción de cada persona, persisten a pesar de la falta de pruebas científicas sobre sus resultados. Su importancia se encuentra en el optimismo y en la intención de alcanzar bienestar, éxito y afecto en el ciclo que se inicia.

El surgimiento de los agüeros y rituales navideños en Colombia está vinculado a la convergencia de herencias indígenas, africanas y españolas. La interacción de estos grupos introdujo creencias y ceremonias que, al combinarse con las expresiones propias de cada región, dieron forma a una amplia gama de costumbres que aún persisten.

Algunos de estos son pocos conocidos o considerados raros, conozca a continuación algunos:

Lentejas en los bolsillos

Tener lentejas en los bolsillos es una costumbre difundida en Colombia para atraer prosperidad en Año Nuevo. Durante la medianoche del 31 de diciembre, muchas personas llevan un puñado de estos granos consigo, pues se asocian con el crecimiento y la abundancia. Algunos también colocan lentejas cerca de la mesa durante la cena, como símbolo de deseos de bienestar para el año que comienza.

Atraer el amor en Año Nuevo: el agüero de meterse debajo de la mesa

Una creencia popular en varios países de América Latina recomienda situarse debajo de la mesa al comenzar el año, con la esperanza de atraer una relación amorosa. Las personas que desean encontrar pareja suelen seguir esta costumbre durante los primeros minutos después de la medianoche, convencidas de que este gesto les acercará a conocer a alguien especial en el nuevo año.

Una creencia popular en varios países de América Latina recomienda situarse debajo de la mesa al comenzar el año, con la esperanza de atraer una relación amorosa - crédito Marcelo del Pozo/ REUTERS

Un baño con jabón Rey

En la preparación para recibir el nuevo año, muchas personas optan por bañarse con jabón rey. Este acto se asocia con la intención de eliminar influencias negativas y envidias acumuladas durante el ciclo que termina, con el objetivo de comenzar los siguientes doce meses con mayor armonía y tranquilidad.

Este acto se asocia con la intención de eliminar influencias negativas y envidias acumuladas durante el ciclo que termina, con el objetivo de comenzar los siguientes doce meses con mayor armonía y tranquilidad - crédito redes sociales/X

Barrer la casa

En la víspera de Año Nuevo, varias familias colombianas llevan a cabo el barrido de la casa hacia la puerta principal. Esta acción busca desprenderse de lo que consideran energías negativas acumuladas, permitiendo que el hogar reciba el año entrante en un ambiente renovado y propicio para nuevas oportunidades.

Salir a recorrer la cuadra con una maleta en Año Nuevo

En Colombia, una costumbre frecuente en la madrugada del 1 de enero consiste en salir a la calle llevando una maleta. Quienes participan de este acto lo hacen creyendo que ayudará a abrir oportunidades para viajar en los meses venideros, siempre y cuando se realice al iniciar el año.

En Colombia, una costumbre frecuente en la madrugada del 1 de enero consiste en salir a la calle llevando una maleta - crédito Colprensa

El Agüero de las tres papas

Una tradición arraigada en las celebraciones de Año Nuevo consiste en colocar tres papas bajo la cama: una sin pelar, una parcialmente pelada y otra completamente pelada. Al llegar la medianoche y con la luz apagada, se toma una de forma aleatoria. Según la que salga, se interpreta el posible rumbo financiero para el año: la papa pelada anticipa dificultades, la medio pelada augura altibajos, y la entera sugiere un periodo próspero en lo económico.

Una tradición arraigada en las celebraciones de Año Nuevo consiste en colocar tres papas bajo la cama - crédito tesorosnativos/Instagram

Un billete en el zapato para llamar al dinero en Año Nuevo

Colocar dinero dentro de los zapatos es una práctica común en las celebraciones de fin de año en Colombia. Quienes siguen este ritual creen que llevar billetes o monedas en el calzado al comenzar el año favorece la llegada de estabilidad económica y prosperidad. Algunos suman a esta costumbre el dejar dinero en los bolsillos o sobre la mesa, con la esperanza de asegurarse buena fortuna en los próximos doce meses.

Colocar dinero dentro de los zapatos es una práctica común en las celebraciones de fin de año en Colombia - crédito Luisa González/ REUTERS

