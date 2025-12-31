Gustavo Petro insistió en que fuerte aumento del salario mínimo no generará inflación: “Es por el precio de los alimentos”

Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026) - crédito Andrea Puentes/Presidencia

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro volvió a hablar del aumento del salario mínimo para 2026, que quedó en $1.746.880; al sumar el auxilio de transporte, la cifra alcanza los $2.000.000.

El presidente señaló que el incremento del salario mínimo no generará inflación en el país.

Según el mandatario colombiano, la inflación en Colombia no se produce por el salario mínimo, sino por el precio de los alimentos.

“Siempre la inflación cuando ha subido en Colombia es por el precio de los alimentos no por el salario mínimo”, señaló el jefe de Estado..

Por tal motivo, el presidente Petro dio una serie de propuestas en el sector agricultor para bajar la inflación en el territorio nacional.

“Dotar la agricultura de más bajos insumos y tierra fértil es fundamental para bajar la inflación”, señaló Gustavo Petro.

Gustavo Petro dio una serie de propuestas en el sector agricultor para bajar la inflación en el territorio nacional - crédito @petrogustavo/X

El pronunciamiento del presidente Gustavo Petro se dio por la publicación del ministro de Educación, Daniel Rojas, que cuestionó a quienes hablan de inflación por el aumento del salario mínimo.

“En lugar de repetir como unas loras que mejores salarios provocarán un Apocalipsis inflacionario deberían revisar los determinantes de la inflación en Colombia“, indicó el funcionario.

Según el ministro Rojas, una de las opciones para disminuir la inflación en Colombia, es la producción de alimentos a través de una reforma agraria.

“A simple vista, un aumento en la producción de alimentos vía reforma agraria parece ser mejor herramienta para controlar la inflación que la tasa de interés. Los bienes industriales / Acabados (SAR) parece que se ajustan por cantidad y no por precios”, aseveró el jefe de la cartera de Educación.

Daniel Rojas aseguró que una de las opciones para disminuir la inflación en Colombia, es la producción de alimentos a través de una reforma agraria - crédito @DanielRMed/X

El presidente de Colombia realizó varias publicaciones en su perfil de X acerca del incremento del salario mínimo.

La última de estas intervenciones tuvo lugar durante la madrugada del miércoles 31 de diciembre de 2025, cuando respaldó el aumento y sostuvo que esta decisión no causaba desempleo, sino que ayudaba a disminuirlo.

El mandatario argumentó que el incremento del salario mínimo permitía aumentar la demanda interna, ya que un mayor poder adquisitivo impulsaba el consumo de bienes y servicios. Según su perspectiva, este fenómeno favorecía a los empresarios al incrementar el volumen de ventas y mejorar las condiciones del mercado laboral.

“Mientras ataca el mundo del privilegio, aquí demuestro que subir el salario mínimo no sube el desempleo, sino que lo baja al aumentar la demanda y hacer ganar más a los empresarios por volumen de ventas”, aseguró el presidente Gustavo Petro.

De esta manera, el jefe de Estado planteó que la política de mejora salarial representaba un beneficio tanto para los trabajadores como para el sector empresarial, al dinamizar la economía y fomentar el empleo.

El presidente Gustavo Petro destacó la creación de un millón de empleos en el último año y señaló que este crecimiento es considerable respecto a 2024.

El presidente Gustavo Petro destacó la creación de un millón de empleos en el último año - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

“¿Saben cuánto fue la tasa de desempleo en Colombia en el mes de noviembre? 7% en noviembre, la menor del siglo y más atrás. Todos los noviembres siempre tienen el desempleo más bajo, por razones de ciclo productivo, pero este es el más bajo en mucho tiempo”, expresó en su cuenta de X.

Petro señaló que los sectores de agricultura, pesca y ganadería impulsaron en mayor medida el crecimiento del empleo, aunque reconoció que la informalidad en estas áreas sigue siendo un problema, ya que no garantiza estabilidad laboral para los trabajadores. Relacionó esta situación con la ausencia de una ley pensional adecuada.

El Gobierno ya envió una reforma pensional al Congreso, donde fue aprobada en medio de debates y advertencias. Actualmente, la Corte Constitucional estudia la norma bajo la presidencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, a quien Petro acusó de retener la ley.