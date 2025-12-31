Empleadas domésticas recibirán más plata con el aumento del salario mínimo: así le deben pagar por salud, pensión y prima en 2026

En Colombia, hay aproximadamente entre 700.000 y 800.000 personas trabajando en el servicio doméstico, la gran mayoría mujeres (alrededor del 94-98%) - crédito Colprensa

El salario mínimo 2026 Colombia representará una transformación en las condiciones laborales y económicas de las empleadas domésticas, un sector tradicionalmente afectado por la informalidad. A partir del 1 de enero de ese año, el salario mínimo legal mensual será de $1.746.882, lo que constituye un incremento del 23,7% con respecto al ciclo anterior. Además, el auxilio de transporte sumará $249.095 mensuales, correspondiente a un valor diario de $8.437 para quienes cumplan con los requisitos legales.

Para trabajadoras con contrato mensual, el pago mínimo ascenderá a $1.746.882 más el auxilio, siempre que la suma no exceda dos salarios mínimos ($4.000.000) y la trabajadora no resida en el domicilio. En el caso de la que son contratadas por días, la remuneración diaria no podrá ser inferior a $58.364, a la que se sumará el auxilio diario, lo que sitúa el total mínimo por jornada en $66.700.

Así las cosas, el cálculo del salario de quienes laboran menos de un mes resulta de multiplicar la remuneración completa diaria por los días que se trabajó en realidad. El ajuste del salario mínimo también arroja pequeñas diferencias en los valores diarios utilizados por diferentes analistas. Algunos proponen un salario base diario de $58.229 y un auxilio de transporte de $8.437, lo que da un total de $66.667, pero la cifra precautoria para 2026 corresponde a $58.364 de base y $8.437 de auxilio, lo que fija así el pago mínimo legal en $66.700 diarios.

La Reforma Laboral mejoró los pagos a las empleadas domésticas - crédito Luisa González/Reuters

La fórmula es obligatoria tanto para contratos de tiempo completo como parcial, y para los que ofrecen servicios determinados días de la semana. Contratar a trabajadoras domésticas por días es legal en Colombia, siempre y cuando el empleador respete todas las obligaciones laborales, incluido el pago proporcional del salario mínimo y del auxilio de transporte según el tiempo trabajado. Por ejemplo, si una empleada asiste dos veces a la semana, el salario se calcula al multiplicar el valor diario por la cantidad de jornadas cumplidas en el mes.

La normativa estipula la necesidad de formalizar la relación laboral mediante contratos escritos que expliciten salario, horario, pagos adicionales y permisos. Esta medida busca reducir la informalidad y asegurar el acceso íntegro a los derechos laborales, tanto para trabajadoras internas como externas, o para quienes trabajan bajo cualquier modalidad de tiempo.

Afiliación al sistema de seguridad social

Uno de los pilares legales es la obligatoriedad de afiliar a todas las empleadas domésticas al sistema de seguridad social, sin importar la frecuencia de las jornadas. Para 2026, los pagos a seguridad social pueden oscilar entre $78.606 y $213.546 mensuales, cifras sujetas a ajustes cuando se confirme el salario definitivo. Dichos aportes cubren salud, pensión y riesgos laborales, ya sea que la trabajadora figure como beneficiaria o esté afiliada a un régimen subsidiado.

El salario mínimo para 2026 será de $2.000.000 - crédito Leonardo Muñoz/EFE

Además, el pago de estos aportes debe hacerse por medio de la planilla Pila y bajo la categoría de cotizante correspondiente al servicio doméstico, conforme a la normatividad vigente. La omisión de dicha obligación puede acarrear sanciones legales para el empleador. Además del salario y el auxilio, la ley exige prestaciones sociales adicionales: todas las trabajadoras tienen derecho a prima de servicios y vacaciones proporcionales, calculadas según el tiempo laborado.

Mientras que el contrato escrito debe reflejar todas las condiciones: jornada, pagos extraordinarios, descansos, permisos y demás particularidades de la relación de trabajo.

Impacto de la Reforma Laboral

Por el lado de la Reforma Laboral, se enfatiza en la formalización contractual y protege a las empleadas domésticas, uno de los segmentos más vulnerables del mercado laboral colombiano. Estas nuevas garantías persiguen tanto la protección de sus salarios como el reconocimiento pleno de todos sus derechos sociales, lo que refuerza así la necesidad de contratos y aportes regulares para este grupo.

Las empleadas domésticas tienen derechos laborales, como cualquier otro trabajador formal en Colombia - crédito Colprensa

Preocupación en las empleadas domésticas

Desde la perspectiva sindical, el incremento del salario mínimo genera tanto reconocimiento como inquietud. La representante sindical de las empleadas del servicio doméstico, Jenny Hurtado, valoró de manera positiva el aumento, pero alertó sobre las complicaciones para trabajadoras y empleadores.

En diálogo con W Radio, señaló que el alza provoca resistencia en muchas empleadoras para pagar el nuevo salario, lo que resulta en reducción de jornadas y, en ocasiones, en la pérdida de empleo para el gremio.

Hurtado también explicó que se observa una disminución de los días trabajados, sin que esto implique una reducción en la carga de tareas, que incluso puede aumentar. Además, mencionó que numerosas trabajadoras internas dejaron de recibir alimentación en los lugares de trabajo y deben asumir ese costo de su propio salario, lo que anula en parte el beneficio económico del ajuste.