El Ministerio de Salud implementará herramienta Mipres para mejorar el suministro de medicamentos: servirá para detectar retrasos

Ante la crisis que rodea el suministro de medicamentos en Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Circular 044 del 26 de diciembre de 2025, a través de la cual se hacen cambios en el sistema de información en salud de Colombia y se adopta la herramienta tecnológica Mi Prescripción (Mipres) como el único mecanismo para la prescripción y reporte de medicamentos financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en el ámbito ambulatorio.

De acuerdo con un comunicado de la cartera, esta medida busca no solo garantizar la continuidad de los tratamientos de los pacientes –que han denunciado dificultades para acceder a los fármacos recetados–, también pretende cumplir con los estándares de información exigidos por la Ley Estatutaria de Salud y las órdenes de la Corte Constitucional (en seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008).

“Responde a la necesidad de contar con información oportuna, interoperable y trazable, ya que permitirá contar con información completa y en tiempo real sobre el proceso integral de gestión de medicamentos, desde la prescripción realizada por el profesional de la salud, pasando por su direccionamiento y entrega, hasta el reporte del suministro y la facturación”, detalló el ministerio.

De esta manera, toda prescripción ambulatoria de medicamentos financiados con fondos de la UPC deberá realizarse exclusivamente mediante la nueva herramienta. Según la cartera, así desaparecerá la duplicidad de órdenes médicas y se consolidará una trazabilidad de información ininterrumpida a lo largo del ciclo de suministro de las medicinas.

El Ministerio de Salud aclaró que, gracias a la plena integración de Mipres con otras fuentes de datos como Sistema de Información de Precios de Medicamentos (Sismed), Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), EPS, Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), laboratorios y gestores farmacéuticos, se logrará fortalecer su capacidad para detectar de forma anticipada riesgos de desabastecimiento o interrupciones de tratamientos.

En ese sentido, será posible identificar en tiempo real posibles casos de no entrega, demoras o problemas de abastecimiento, facilitando una intervención oportuna de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y demás actores del sistema de salud responsables de la entrega de los medicamentos.

Teniendo en cuenta esto, de acuerdo con la circular, las EPS deberán garantizar la entrega oportuna de los medicamentos, sin que existan barreras administrativas que perjudiquen a los pacientes. Además, indica que la utilización de este sistema elimina la necesidad de exigencias administrativas adicionales: “los medicamentos prescritos a través de Mipres no requieren trámites adicionales ni autorizaciones”, lo que se traduce en una mayor agilidad y protección de la salud de los usuarios.

Para la fase de implementación de esta herramienta, la cartera, a través de la circular, estableció un periodo de transición que contempla etapas de registro, capacitación y obligatoriedad escalonada, asegurando que la adopción de este sistema de información se realice de manera ordenada y que los tratamientos en curso no se vean interrumpidos.

Es importante aclarar que solo quedarán fuera de este marco los medicamentos de control especial y aquellos sometidos a monopolio estatal, que mantienen su regulación específica. “Con esta circular, el Ministerio consolida a Mipres como la herramienta única e integral para la prescripción, direccionamiento, programación, entrega y reporte del suministro de medicamentos ambulatorios financiados con UPC”, concluyó el Ministerio de Salud.

Por otro lado, la cartera estableció el incremento del valor de la UPC para 2026, en medio de críticas por parte de las EPS y otros actores del sector de la salud, que alegan que los aumentos anteriores han sido insuficientes. El ministerio determinó que la UPC del régimen contributivo aumentará un 9,03%, mientras que la del régimen subsidiado crecerá un 16,49%. En ese sentido, el alza global de la UPC será del 12,94%, correspondiente a más de $11,6 billones.