Cayó en Cali alias Gato Celi, cabecilla de los Chone Killers de Ecuador: es buscado por secuestros, extorsiones y asesinatos

Cristhian Pastor, alias Gato Celi, es uno de los cabecillas de la organización criminal Chone Killers y es requerido por las autoridades por múltiples delitos cometidos en Ecuador - crédito @JohnReimberg/X

El 31 de diciembre de 2025, la Policía Metropolitana de Cali logró la captura de un peligroso cabecilla de una organización criminal extranjera. Se trata de Cristhian Eduardo Pastor, conocido como alias Gato Celi, uno de los jefes del grupo delincuencial ecuatoriano Chone Killers.

“En Cali no le damos tregua al crimen. Gracias a un operativo conjunto entre nuestra Policía Nacional y las autoridades ecuatorianas, en Cali fue capturado Cristhian Pastor, alias ‘Gato Celi’, uno de los cabecillas de la organización criminal Chone Killers y responsable de graves delitos en el vecino país”, informó el alcalde de la ciudad, Alejandro Éder.

El alcalde Alejandro Éder celebró la captura de alias Gato Celi - crédito @alejoeder/X

La detención fue llevada a cabo por varios uniformados en el barrio Ciudad Meléndez de la capital del Valle del Cauca. De acuerdo con la revista Semana, las autoridades colombianas pondrán a disposición al sujeto para iniciar el proceso de extradición, debido a que la justicia ecuatoriana lo requiere para que responda por el delito de delincuencia organizada y, para hallarlo y capturarlo, emitió una circular roja de Interpol.

Alias Gato Celi es responsable de extorsiones y asesinatos - crédito @JohnReimberg/X

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, se pronunció al respecto a través de su cuenta de X, celebrando la colaboración entre la Policía colombiana y las autoridades ecuatorianas para combatir el crimen organizado. Informó que el capturado es “responsable de múltiples secuestros, extorsiones y asesinatos en Durán”.

Además, aseguró que es cómplice de alias Bob Marley y que tuvo una disputa territorial con alias Negro Tulio, uno de los “huéspedes de El Encuentro (cárcel ecuatoriana)”.

“Una vez más impecable trabajo de la Policía Nacional, Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con la Policía de Colombia. No importa donde se escondan, los encontraremos”, indicó el ministro ecuatoriano.

La captura de alias Gato Celi se logró gracias al trabajo conjunto de la Policía de Colombia y Ecuador - crédito @JohnReimberg/X

El alcalde de Cali también felicitó a la Policía Nacional y a la Policía de Ecuador por el resultado operacional que alcanzaron de manera conjunta. “Demuestra que, cuando trabajamos juntos, no existen fronteras para la justicia”, indicó.

El informativo citado explicó que la Policía Metropolitana de Cali sigue investigando si el señalado criminal estaba en Colombia solo para ocultarse o si establecía alianzas delincuenciales con grupos armados ilegales que operan en el país.

Otro cabecilla de los Chone Killers apareció en Cali, Colombia: fue asesinado

No es la primera vez que un criminal de esa organización ecuatoriana aparece en territorio colombiano. El 28 de diciembre de 2024 se presentó un grave accidente vehicular en el barrio Granada de Cali. En el siniestro estuvo involucrado Antonio Benjamín Camacho Pacheco, conocido como alias Ben 10, cabecilla de los Chone Killers.

La camioneta Ford Explorer, objeto de disparos, colisionó contra cinco vehículos más en el barrio Granada - crédito @ColombiaOscura_/X

De acuerdo con el registro oficial ofrecido por el general Carlos Oviedo, entonces comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el conductor de una camioneta negra Ford Explorer ―implicada en el accidente― fue blanco de varios disparos antes de perder el control. Como consecuencia de la pérdida de dominio del vehículo, la camioneta impactó contra una motocicleta, un automóvil Renault y un taxi de la marca Kia.

El conducto del vehículo fue identificado en un inicio como Luis David Pulido Reina, pero el diario El Tiempo pudo confirmar que se trataba de alias Ben 10, que fue asesinado por hombres armados.

Antonio Benjamín Camacho Pacheco, alias Ben 10, estaba conduciendo una camioneta en el barrio Granada, cuando recibió varios impactos de bala - crédito Ernesto Guzmán/EFE y @SomosEstrategia/X

Respecto al historial de Camacho Pacheco, fuentes del diario El Universal detallaron que fue capturado en septiembre de 2017, señalado de homicidio, y permaneció en prisión hasta septiembre de 2020. Posteriormente, volvió a ser detenido en diciembre de ese mismo año. Sin embargo, quedó en libertad en mayo de 2021 porque la Fiscalía de Ecuador declinó presentar una acusación formal en su contra.

Desde ese momento, logró evadir a las autoridades hasta que, en abril de 2024, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, lo incorporó en una lista de objetivos militares que forman parte de grupos señalados como terroristas.