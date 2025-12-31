Colombia

Cathy Juvinao explicó que pasó con proyecto para reducir salario de congresistas en 2022: “El petrismo me culpó”

La congresista explicó detalles del proyecto de 2022 y afirmó que la polémica surgió cuando otro legislador sugirió postergar la medida, lo que desembocó en críticas y la posterior cancelación de la iniciativa

Guardar
Cathy Juvinao contestó a quienes
Cathy Juvinao contestó a quienes recordaron iniciativa para disminuir el sueldo a congresistas en 2022- crédito Germán Forero

El Ejecutivo anunció la posibilidad de suprimir la prima de servicios para los miembros del Congreso, lo que resultaría en una disminución salarial cercana a los $15 millones. La iniciativa fue presentada por Antonio Sanguino, titular de la cartera laboral, y Germán Ávila, responsable de Hacienda, quienes la describieron como una medida orientada a la equidad y la justicia.

En redes sociales, varios usuarios de X han traído a colación propuestas anteriores orientadas a recortar el salario de los congresistas.

Frente a estos comentarios, Catherine Juvinao, representante a la Cámara del Partido Alianza Verde, explicó lo sucedido con el proyecto de 2022 que buscaba ese objetivo. Según Juvinao, “el petrismo me responsabilizó” por el resultado de esa iniciativa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La usuaria identificada como Mary Hengy Torres en X intervino en el debate y señaló que, en 2022, Cathy Juvinao, Iván Cepeda, Roy Barreras y Gustavo Bolívar sí impulsaron un proyecto de ley que contemplaba la reducción de salarios para los congresistas. Torres añadió que, aunque hubo respaldo, también existieron voces en contra dentro del Partido Verde y otros sectores alternativos.

La congresista Juvinao respondió a la intervención de Mary Hengy Torres y aclaró que, según su versión, no hubo oposición al proyecto en ese momento. Explicó que la controversia surgió cuando Gustavo Bolívar propuso que la reducción salarial iniciara en 2026, lo que generó críticas y la responsabilizaron a ella, aunque la idea no fue suya. Finalmente, el proyecto terminó archivándose.

“Mary querida, no fue así. En ese momento nadie se opuso. Lo que sucedió fue que @GustavoBolivar propuso que la reducción empezara en 2026 y se armó un escándalo con eso, el petrismo me culpó como si fuera idea mía y el proyecto al final se archivó”, escribió en su cuenta de X la legisladora perteneciente a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

Catherine Juvinao habló del
Catherine Juvinao habló del proyecto de reducir el sueldo de congresistas en redes sociales - crédito @CathyJuvinao

En otra publicación, la congresista ofreció más detalles sobre el proceso que rodeó el proyecto para reducir el salario de los congresistas. Relató que fue invitada por el senador Iván Cepeda a sumarse a la iniciativa, a lo cual accedió. Posteriormente, Gustavo Bolívar propuso que la reducción comenzara en 2026, lo que desató una fuerte reacción de rechazo entre los sectores afines al petrismo.

Juvinao agregó que, tras la controversia, Cepeda y Bolívar se ausentaron durante varios días y las críticas se centraron en su figura. Según contó, esa experiencia le permitió comprender la supuesta dinámica interna de ese sector político.

“La historia es: el senador @IvanCepedaCast me llamó a proponerme que presentara la iniciativa junto a ellos. Acepté. Luego al genio de @GustavoBolivar se le ocurrió proponer que la reducción empezara en 2026.El petrismo estalló en indignación, Cepeda y Bolívar se perdieron días y el petrismo me culpó a mí, jaja. Desde ese momento entendí de qué estaba hecho el petrismo”.

Catherine Juvinao contó que en
Catherine Juvinao contó que en su momento la culparon de que el proyecto no siguió avanzando - crédito @CathyJuvinao

Respecto a la eliminación de la prima de servicios para los congresistas, Cathy Juvinao se dirigió al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, para consultar si la medida ya había sido formalizada mediante decreto. En su mensaje, Juvinao reiteró la expectativa por una confirmación oficial sobre el anuncio realizado por el Gobierno.

“Con el saludo de Año Nuevo 2026, estimado ministro @AntonioSanguino, ¿le pregunto respetuosamente si ya salió el decreto de eliminación de la prima de servicios de los congresistas que anunciaron ayer? @petrogustavo @MinHacienda. Estamos esperando la confirmación", comentó Juvinao en su cuenta de la red social X.

Y es que, de acuerdo con un borrador de decreto que se encuentra en proceso de formalización y que fue conocido por Blu Radio y Caracol Radio el Ejecutivo consideraría que la remuneración de los congresistas resulta desproporcionada frente al ingreso promedio de la población y no estaría alineada con la realidad económica.

Respecto a la eliminación de
Respecto a la eliminación de la prima de servicios para los congresistas, Cathy Juvinao se dirigió al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, para consultar si la medida ya había sido formalizada mediante decreto - crédito @CathyJuvinao/X

“La remuneración recibida por los congresistas resulta desproporcionada en relación con el ingreso promedio de la población y con la realidad económica del país, haciendo imposible el cierre de brechas propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo; y se hace necesario reorientar una senda de gasto y unas medidas de austeridad inmediatas son necesarias en tanto no afecten los derechos fundamentales de los ciudadanos, en este caso particular de los congresistas”, se menciona en el borrador.

Temas Relacionados

Gustavo PetroCathy JuvinaoSalario congresistasReducción de los sueldos del CongresoGustavo BolívarColombia-Noticias

Más Noticias

Así fue el enfrentamiento entre Margarita Rosa de Francisco y Andrés Forero por culpa del vestuario de Gustavo Petro: “Los celos no son sexis”

La escritora y presentadora vallecaucana respondió a los señalamientos del representante y cabeza de lista al Senado de la República por el Centro Democrático

Así fue el enfrentamiento entre

Shakira vuelve a España por todo lo alto: despedirá el 2025 en el aniversario importante medio

Después de dos años lejos de ese país, la artista barranquillera volverá a deslumbrar a sus fans en un show especial para recibir el 2026, acompañada de otros músicos célebres en una velada histórica

Shakira vuelve a España por

Este es el ritual de fin de año para quedar embarazada en 2026, implica concer el ciclo menstrual

La transición de calendario establece el momento perfecto para enfocar la energía en ese propósito, pero también el autoconocimiento, el cuidado personal y la preparación física y mental que este proceso implica

Este es el ritual de

Mabel Cartagena compartió detalles sobre la mansión de sus sueños en Barranquilla: “Un gasto enorme”

La creadora de contenido habló sobre el proceso de instalarse sin lujos inmediatos, apostando por construir su hogar poco a poco y sin presiones de perfección

Mabel Cartagena compartió detalles sobre

Mabel Cartagena explicó cómo le ha ido con los medicamentos psiquiátricos que toma: “Era literal porque estaba loca”

La presentadora se sinceró sobre su experiencia al iniciar tratamiento médico para la salud mental y cómo superó el miedo al estigma, inspirando a fans a conversar más abiertamente sobre este tema todavía tabú

Mabel Cartagena explicó cómo le
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La ONU expresó su preocupación

La ONU expresó su preocupación por ataques armados y confinamiento en municipios de Catatumbo

Ministerio de Defensa reportó avances en la ofensiva contra grupos criminales en 2025: este es el balance

Delegación de Paz del Gobierno advierte riesgo de escalada armada en Catatumbo: propone activar Comisión Humanitaria

Nuevo comandante de las Fuerzas Militares se refirió a los desafíos de la nueva cúpula militar del Gobierno Petro: “Es una prioridad”

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

ENTRETENIMIENTO

Shakira vuelve a España por

Shakira vuelve a España por todo lo alto: despedirá el 2025 en el aniversario importante medio

Mabel Cartagena compartió detalles sobre la mansión de sus sueños en Barranquilla: “Un gasto enorme”

Mabel Cartagena explicó cómo le ha ido con los medicamentos psiquiátricos que toma: “Era literal porque estaba loca”

Sebastián Villalobos habló del patrón negativo que identificó en sus relaciones: tiene que ver con el abandono de su papá

Estas son las celebridades colombianas que fallecieron en 2025: muchos son famosos actores

Deportes

Hugo Rodallega, figura de Santa

Hugo Rodallega, figura de Santa Fe fue el mejor jugador del fútbol colombiano en el 2025: así quedó el listado

Así le fue a la selección Colombia de Fútbol en 2025 masculina y femenina: consiguieron la clasificación al mundial de 2026 y un subcampeonato en Copa América

Así fue el 2025 para el deporte colombiano: más de 600 medallas en eventos multideportivos, títulos mundiales y podios

Arturo Reyes es el nuevo director técnico del Deportivo Pereira en medio de la crisis institucional

Mercado de fichajes Liga BetPlay: altas y bajas de los clubes del fútbol colombiano el 30 de diciembre