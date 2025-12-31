Cathy Juvinao explicó que pasó con proyecto para reducir salario de congresistas en 2022: “El petrismo me culpó”

Cathy Juvinao contestó a quienes recordaron iniciativa para disminuir el sueldo a congresistas en 2022- crédito Germán Forero

El Ejecutivo anunció la posibilidad de suprimir la prima de servicios para los miembros del Congreso, lo que resultaría en una disminución salarial cercana a los $15 millones. La iniciativa fue presentada por Antonio Sanguino, titular de la cartera laboral, y Germán Ávila, responsable de Hacienda, quienes la describieron como una medida orientada a la equidad y la justicia.

En redes sociales, varios usuarios de X han traído a colación propuestas anteriores orientadas a recortar el salario de los congresistas.

Frente a estos comentarios, Catherine Juvinao, representante a la Cámara del Partido Alianza Verde, explicó lo sucedido con el proyecto de 2022 que buscaba ese objetivo. Según Juvinao, “el petrismo me responsabilizó” por el resultado de esa iniciativa.

La usuaria identificada como Mary Hengy Torres en X intervino en el debate y señaló que, en 2022, Cathy Juvinao, Iván Cepeda, Roy Barreras y Gustavo Bolívar sí impulsaron un proyecto de ley que contemplaba la reducción de salarios para los congresistas. Torres añadió que, aunque hubo respaldo, también existieron voces en contra dentro del Partido Verde y otros sectores alternativos.

La congresista Juvinao respondió a la intervención de Mary Hengy Torres y aclaró que, según su versión, no hubo oposición al proyecto en ese momento. Explicó que la controversia surgió cuando Gustavo Bolívar propuso que la reducción salarial iniciara en 2026, lo que generó críticas y la responsabilizaron a ella, aunque la idea no fue suya. Finalmente, el proyecto terminó archivándose.

“Mary querida, no fue así. En ese momento nadie se opuso. Lo que sucedió fue que @GustavoBolivar propuso que la reducción empezara en 2026 y se armó un escándalo con eso, el petrismo me culpó como si fuera idea mía y el proyecto al final se archivó”, escribió en su cuenta de X la legisladora perteneciente a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

En otra publicación, la congresista ofreció más detalles sobre el proceso que rodeó el proyecto para reducir el salario de los congresistas. Relató que fue invitada por el senador Iván Cepeda a sumarse a la iniciativa, a lo cual accedió. Posteriormente, Gustavo Bolívar propuso que la reducción comenzara en 2026, lo que desató una fuerte reacción de rechazo entre los sectores afines al petrismo.

Juvinao agregó que, tras la controversia, Cepeda y Bolívar se ausentaron durante varios días y las críticas se centraron en su figura. Según contó, esa experiencia le permitió comprender la supuesta dinámica interna de ese sector político.

“La historia es: el senador @IvanCepedaCast me llamó a proponerme que presentara la iniciativa junto a ellos. Acepté. Luego al genio de @GustavoBolivar se le ocurrió proponer que la reducción empezara en 2026.El petrismo estalló en indignación, Cepeda y Bolívar se perdieron días y el petrismo me culpó a mí, jaja. Desde ese momento entendí de qué estaba hecho el petrismo”.

Respecto a la eliminación de la prima de servicios para los congresistas, Cathy Juvinao se dirigió al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, para consultar si la medida ya había sido formalizada mediante decreto. En su mensaje, Juvinao reiteró la expectativa por una confirmación oficial sobre el anuncio realizado por el Gobierno.

“Con el saludo de Año Nuevo 2026, estimado ministro @AntonioSanguino, ¿le pregunto respetuosamente si ya salió el decreto de eliminación de la prima de servicios de los congresistas que anunciaron ayer? @petrogustavo @MinHacienda. Estamos esperando la confirmación", comentó Juvinao en su cuenta de la red social X.

Y es que, de acuerdo con un borrador de decreto que se encuentra en proceso de formalización y que fue conocido por Blu Radio y Caracol Radio el Ejecutivo consideraría que la remuneración de los congresistas resulta desproporcionada frente al ingreso promedio de la población y no estaría alineada con la realidad económica.

“La remuneración recibida por los congresistas resulta desproporcionada en relación con el ingreso promedio de la población y con la realidad económica del país, haciendo imposible el cierre de brechas propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo; y se hace necesario reorientar una senda de gasto y unas medidas de austeridad inmediatas son necesarias en tanto no afecten los derechos fundamentales de los ciudadanos, en este caso particular de los congresistas”, se menciona en el borrador.