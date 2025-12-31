Alerta por pistolas de hidrogel: menor sufrió grave lesión ocular y crecen las denuncias por su uso irresponsable

Un grupo de personas participa en una actividad recreativa en espacio público, una práctica que ha sido objeto de denuncias por posibles riesgos para transeúntes y residentes del sector. - crédito @ColombiaOscura/X

Durante las últimas semanas, las pistolas de hidrogel se consolidaron como uno de los juguetes más populares entre niños, jóvenes y adultos, especialmente en Navidad. Su fácil acceso y la percepción de que se trata de artículos inofensivos han contribuido a su uso masivo en espacios públicos y privados.

Sin embargo, varios hechos recientes han puesto en duda esa aparente inocuidad, luego de registrarse casos de personas lesionadas, principalmente en los ojos, tras recibir impactos directos de las municiones de hidrogel.

Menor de seis años sufrió grave lesión ocular en Santa Marta

Uno de los casos que mayor preocupación ha generado ocurrió en Santa Marta, donde un menor de seis años resultó con graves lesiones en uno de sus ojos tras ser impactado por una bala de hidrogel mientras jugaba con otros niños.

De acuerdo con información divulgada por un medio local, el proyectil impactó directamente en el ojo del menor, provocándole dolor intenso e imposibilidad para abrirlo. El niño permanece bajo vigilancia médica especializada, mientras su familia enfrenta momentos de incertidumbre ante la posibilidad de que la lesión tenga consecuencias permanentes.

Un familiar del menor manifestó al medio Noti Malambo: “Estamos esperando los resultados, con fe y esperanza, para saber qué va a pasar con su ojo”, y pidió a la comunidad extremar las precauciones frente al uso de este tipo de juguetes.

Menores y jóvenes utilizan estos dispositivos en espacios públicos sin protección, una práctica que ha generado preocupación entre autoridades y familias.

Otro caso similar mantiene en alerta a las autoridades de salud

En la misma ciudad, una jornada recreativa terminó en una emergencia médica cuando un joven sufrió una delicada lesión ocular durante el uso de una pistola de hidrogel. Según relataron sus allegados, otro participante accionó el dispositivo sin medir las consecuencias, ocasionándole fuerte dolor y dificultad para abrir el ojo.

El afectado fue trasladado de urgencia a un centro asistencial de la capital del Magdalena, donde permanece bajo observación médica mientras se realizan estudios para determinar la gravedad del daño y definir el tratamiento correspondiente. Su familia también expresó preocupación por la posibilidad de secuelas permanentes.

Denuncias en Cundinamarca por afectaciones visuales

Las denuncias no se limitan a la región Caribe. En zona rural del municipio de Tenjo, Cundinamarca, un hombre sufrió graves afectaciones en su ojo izquierdo tras recibir el impacto, a corta distancia, de una bola de hidrogel.

Según su testimonio entregado a Blu Radio, el proyectil le ocasionó una pérdida parcial de la visión durante un periodo prolongado. Aunque con el paso de los días presentó una leve mejoría, aseguró que aún enfrenta dificultades para desarrollar sus actividades cotidianas y que semanas después del incidente comenzó a sufrir fuertes dolores de cabeza, los cuales atribuye directamente a la lesión sufrida.

Registros ciudadanos muestran el uso de estos dispositivos en parques y barrios residenciales, generando molestias y alertas por seguridad.

Uso en espacios públicos y falta de cifras oficiales

Diversos registros audiovisuales difundidos en redes sociales muestran el uso de pistolas de hidrogel en calles, parques, zonas comerciales y vías públicas, sin medidas de protección ni supervisión adecuada, incluso cuando participan menores de edad.

Hasta el momento, no se conoce una cifra oficial de personas lesionadas por el uso de estos dispositivos en Colombia, situación que preocupa a ciudadanos y autoridades, ya que dificulta dimensionar el impacto real del fenómeno.

Aunque las municiones de hidrogel son pequeñas esferas blandas y biodegradables, su uso irresponsable puede generar lesiones en ojos, rostro y piel, especialmente cuando se disparan a corta distancia.

Llamados por la falta de regulación

Actualmente, en Colombia no existe una regulación específica que prohíba o controle la venta y el uso de pistolas de hidrogel, lo que permite que cualquier persona las adquiera libremente.

La Alcaldía Municipal de San Luis informó que ha recibido múltiples inquietudes ciudadanas por el uso de estos dispositivos en espacios públicos. En un comunicado oficial, la Administración advirtió que “se han conocido casos a nivel nacional donde el uso imprudente de estos dispositivos ha ocasionado lesiones graves”, y reiteró la necesidad de promover comportamientos responsables.

Entre las recomendaciones emitidas se encuentra evitar su uso en vías públicas, no accionarlas desde vehículos en movimiento, abstenerse de utilizarlas en zonas comerciales o con alta afluencia de personas y respetar a quienes no deseen participar en este tipo de juegos.

Barranquilla: denuncias por alteraciones al orden público

En el barrio Santo Domingo de Guzmán, en Barranquilla, habitantes denunciaron ante Impacto News alteraciones al orden público asociadas a enfrentamientos con pistolas de hidrogel protagonizados por menores y jóvenes.

Según la denuncia ciudadana, estas actividades han generado ruido, desórdenes en las calles y molestias para los residentes. Además, se alertó sobre prácticas como la congelación de las municiones, lo que incrementa el riesgo de lesiones, especialmente en los ojos.

Ante este panorama, la comunidad hizo un llamado a la Policía Nacional para que adopte medidas preventivas y evite que estas prácticas deriven en una tragedia.

La ausencia de normas específicas ha permitido su uso indiscriminado, lo que ha derivado en llamados a la prudencia por parte de administraciones municipales.

Un llamado a la prudencia

Los casos registrados en distintas regiones del país reabren el debate sobre la seguridad de las pistolas de hidrogel y la necesidad de un uso responsable, especialmente cuando involucran a menores de edad y se desarrollan en espacios públicos. Mientras no exista una regulación clara, las autoridades locales insisten en la corresponsabilidad ciudadana para prevenir nuevos incidentes.