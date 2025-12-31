Colombia

Alerta por pistolas de hidrogel: menor sufrió grave lesión ocular y crecen las denuncias por su uso irresponsable

Casos ocurridos en distintas zonas del país han puesto en evidencia situaciones de riesgo durante actividades recreativas que se realizan sin supervisión ni medidas de protección, varias de ellas en espacios públicos y con participación de menores

Guardar
Un grupo de personas participa en una actividad recreativa en espacio público, una práctica que ha sido objeto de denuncias por posibles riesgos para transeúntes y residentes del sector. - crédito @ColombiaOscura/X

Durante las últimas semanas, las pistolas de hidrogel se consolidaron como uno de los juguetes más populares entre niños, jóvenes y adultos, especialmente en Navidad. Su fácil acceso y la percepción de que se trata de artículos inofensivos han contribuido a su uso masivo en espacios públicos y privados.

Sin embargo, varios hechos recientes han puesto en duda esa aparente inocuidad, luego de registrarse casos de personas lesionadas, principalmente en los ojos, tras recibir impactos directos de las municiones de hidrogel.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Menor de seis años sufrió grave lesión ocular en Santa Marta

Uno de los casos que mayor preocupación ha generado ocurrió en Santa Marta, donde un menor de seis años resultó con graves lesiones en uno de sus ojos tras ser impactado por una bala de hidrogel mientras jugaba con otros niños.

De acuerdo con información divulgada por un medio local, el proyectil impactó directamente en el ojo del menor, provocándole dolor intenso e imposibilidad para abrirlo. El niño permanece bajo vigilancia médica especializada, mientras su familia enfrenta momentos de incertidumbre ante la posibilidad de que la lesión tenga consecuencias permanentes.

Un familiar del menor manifestó al medio Noti Malambo: “Estamos esperando los resultados, con fe y esperanza, para saber qué va a pasar con su ojo”, y pidió a la comunidad extremar las precauciones frente al uso de este tipo de juguetes.

Menores y jóvenes utilizan estos
Menores y jóvenes utilizan estos dispositivos en espacios públicos sin protección, una práctica que ha generado preocupación entre autoridades y familias. - crédito @ColombiaOscura/X

Otro caso similar mantiene en alerta a las autoridades de salud

En la misma ciudad, una jornada recreativa terminó en una emergencia médica cuando un joven sufrió una delicada lesión ocular durante el uso de una pistola de hidrogel. Según relataron sus allegados, otro participante accionó el dispositivo sin medir las consecuencias, ocasionándole fuerte dolor y dificultad para abrir el ojo.

El afectado fue trasladado de urgencia a un centro asistencial de la capital del Magdalena, donde permanece bajo observación médica mientras se realizan estudios para determinar la gravedad del daño y definir el tratamiento correspondiente. Su familia también expresó preocupación por la posibilidad de secuelas permanentes.

Denuncias en Cundinamarca por afectaciones visuales

Las denuncias no se limitan a la región Caribe. En zona rural del municipio de Tenjo, Cundinamarca, un hombre sufrió graves afectaciones en su ojo izquierdo tras recibir el impacto, a corta distancia, de una bola de hidrogel.

Según su testimonio entregado a Blu Radio, el proyectil le ocasionó una pérdida parcial de la visión durante un periodo prolongado. Aunque con el paso de los días presentó una leve mejoría, aseguró que aún enfrenta dificultades para desarrollar sus actividades cotidianas y que semanas después del incidente comenzó a sufrir fuertes dolores de cabeza, los cuales atribuye directamente a la lesión sufrida.

Registros ciudadanos muestran el uso
Registros ciudadanos muestran el uso de estos dispositivos en parques y barrios residenciales, generando molestias y alertas por seguridad. - crédito Carulla

Uso en espacios públicos y falta de cifras oficiales

Diversos registros audiovisuales difundidos en redes sociales muestran el uso de pistolas de hidrogel en calles, parques, zonas comerciales y vías públicas, sin medidas de protección ni supervisión adecuada, incluso cuando participan menores de edad.

Hasta el momento, no se conoce una cifra oficial de personas lesionadas por el uso de estos dispositivos en Colombia, situación que preocupa a ciudadanos y autoridades, ya que dificulta dimensionar el impacto real del fenómeno.

Aunque las municiones de hidrogel son pequeñas esferas blandas y biodegradables, su uso irresponsable puede generar lesiones en ojos, rostro y piel, especialmente cuando se disparan a corta distancia.

Llamados por la falta de regulación

Actualmente, en Colombia no existe una regulación específica que prohíba o controle la venta y el uso de pistolas de hidrogel, lo que permite que cualquier persona las adquiera libremente.

La Alcaldía Municipal de San Luis informó que ha recibido múltiples inquietudes ciudadanas por el uso de estos dispositivos en espacios públicos. En un comunicado oficial, la Administración advirtió que “se han conocido casos a nivel nacional donde el uso imprudente de estos dispositivos ha ocasionado lesiones graves”, y reiteró la necesidad de promover comportamientos responsables.

Entre las recomendaciones emitidas se encuentra evitar su uso en vías públicas, no accionarlas desde vehículos en movimiento, abstenerse de utilizarlas en zonas comerciales o con alta afluencia de personas y respetar a quienes no deseen participar en este tipo de juegos.

Barranquilla: denuncias por alteraciones al orden público

En el barrio Santo Domingo de Guzmán, en Barranquilla, habitantes denunciaron ante Impacto News alteraciones al orden público asociadas a enfrentamientos con pistolas de hidrogel protagonizados por menores y jóvenes.

Según la denuncia ciudadana, estas actividades han generado ruido, desórdenes en las calles y molestias para los residentes. Además, se alertó sobre prácticas como la congelación de las municiones, lo que incrementa el riesgo de lesiones, especialmente en los ojos.

Ante este panorama, la comunidad hizo un llamado a la Policía Nacional para que adopte medidas preventivas y evite que estas prácticas deriven en una tragedia.

La ausencia de normas específicas
La ausencia de normas específicas ha permitido su uso indiscriminado, lo que ha derivado en llamados a la prudencia por parte de administraciones municipales. - crédito Carulla

Un llamado a la prudencia

Los casos registrados en distintas regiones del país reabren el debate sobre la seguridad de las pistolas de hidrogel y la necesidad de un uso responsable, especialmente cuando involucran a menores de edad y se desarrollan en espacios públicos. Mientras no exista una regulación clara, las autoridades locales insisten en la corresponsabilidad ciudadana para prevenir nuevos incidentes.

Temas Relacionados

lesiones ocularesuso irresponsablelesión ocular en menorjuguetes peligrososaccidentes por juguetesuso indebido de juguetespistolas de hidrogelColombia-Noticias

Más Noticias

Calendario académico 2026 en Bogotá fija inicio de clases, recesos y semanas institucionales en colegios oficiales

La Secretaría de Educación del Distrito definió mediante resolución las fechas clave del año escolar 2026 en Bogotá.

Calendario académico 2026 en Bogotá

Incendio por diésel en líneas de CENIT provoca emergencia ambiental en Puente Nacional, Santander

La situación fue atendida por organismos de socorro y autoridades locales, que lograron controlar las llamas y adelantan labores de vigilancia, limpieza y evaluación de posibles afectaciones

Incendio por diésel en líneas

A Pulso: nueva línea de crédito de MinComercio y Bancóldex para economía popular sin historial financiero

Se financiará micronegocios sin crédito previo, con montos de hasta seis salarios mínimos, alivios en capital, garantías automáticas y una reducción mínima del cinco por ciento en tasas de interés

A Pulso: nueva línea de

Pico y Placa en Bogotá: restricciones vehiculares para este 31 de diciembre

Este programa de restricción vehicular aplica de lunes a viernes en la ciudad

Pico y Placa en Bogotá:

Aumentan los quemados por pólvora en Antioquia: ya son 140 casos y 42 menores afectados

Las autoridades de salud mantienen la alerta por el uso de pirotecnia en el departamento, debido a la gravedad de las lesiones reportadas, la alta ocupación de las unidades de quemados y el impacto en niños y adultos

Aumentan los quemados por pólvora
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La ONU expresó su preocupación

La ONU expresó su preocupación por ataques armados y confinamiento en municipios de Catatumbo

Ministerio de Defensa reportó avances en la ofensiva contra grupos criminales en 2025: este es el balance

Delegación de Paz del Gobierno advierte riesgo de escalada armada en Catatumbo: propone activar Comisión Humanitaria

Nuevo comandante de las Fuerzas Militares se refirió a los desafíos de la nueva cúpula militar del Gobierno Petro: “Es una prioridad”

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

ENTRETENIMIENTO

Dany Hoyos habló de la

Dany Hoyos habló de la carga emocional de su famoso personaje: “Si no soy Suso, ¿quién me va a querer?”

Jessica Cediel reapareció en redes con sentido mensaje tras polémicas fotos en el velorio de su padre: “Que Dios nos llene de su misericordia”

Alfonso Lizarazo celebró su cumpleaños número 85 y conquistó las redes con un video viral: así luce el creador de ‘Sábados Felices’

Las tendencias de cabello que arrasarán en 2026: cortes y colores de moda para mujeres

Ornella Sierra confesó los reveses que marcaron su 2025 y revela cómo planea reinventarse en el nuevo año: “Solo queda aprender”

Deportes

Arturo Reyes es el nuevo

Arturo Reyes es el nuevo director técnico del Deportivo Pereira en medio de la crisis institucional

Mercado de fichajes Liga BetPlay: altas y bajas de los clubes del fútbol colombiano el 30 de diciembre

Protesta silenciosa en Santa Fe: se cae el plan de los cardenales con sus hinchas para la temporada 2026

Reestructuración total en América de Cali: estos son los doce jugadores descabezados por los escarlatas para 2026

Jhon Arias sigue inconforme con el Wolverhampton en la Premier League: “No hemos estado a la altura”