Colombia

A Pulso: nueva línea de crédito de MinComercio y Bancóldex para economía popular sin historial financiero

Se financiará micronegocios sin crédito previo, con montos de hasta seis salarios mínimos, alivios en capital, garantías automáticas y una reducción mínima del cinco por ciento en tasas de interés

FOTO DE ARCHIVO. Un empleado
FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González

El Gobierno nacional formalizó la creación de la línea de crédito A Pulso mediante el Decreto 1396 del 22 de diciembre de 2025, como un instrumento financiero dirigido a unidades productivas de la economía popular que no han tenido acceso previo al sistema crediticio formal.

La iniciativa es liderada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Bancóldex, y se articula con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo.

A Pulso está diseñada para financiar capital de trabajo y procesos de modernización, con un tope de financiación de hasta seis salarios mínimos legales vigentes, permitiendo que cada beneficiario pueda solicitar el crédito hasta dos veces, siempre que cumpla con los criterios establecidos.

- crédito Bancóldex
- crédito Bancóldex

El programa cuenta con un cupo inicial de 180.000 millones de pesos, disponible a través de entidades financieras aliadas en todo el territorio nacional.

Según la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, esta línea busca ampliar la inclusión financiera de micronegocios que históricamente han quedado por fuera del sistema bancario. En sus palabras, el programa responde a que el “compromiso del presidente Gustavo Petro es que la economía popular sea protagonista del desarrollo económico, del crecimiento del aparato productivo del país y cuente con instrumentos financieros seguros y accesibles”.

La línea contempla una reducción mínima del cinco por ciento en la tasa de interés frente a las condiciones estándar del mercado, lo que pretende disminuir el costo del crédito para los beneficiarios. Además, incorpora alivios en el capital de hasta el cinco por ciento para operaciones cuyo monto no supere dos salarios mínimos mensuales legales vigentes, siempre que se registre un comportamiento de pago adecuado durante la vigencia del crédito.

Diana Morales es la ministra
Diana Morales es la ministra de Comercio, Industria y Turismo - crédito Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Otro de los componentes centrales de A Pulso es la inclusión de garantías automáticas del setenta por ciento, mecanismo que reduce los requisitos de respaldo exigidos a los solicitantes y facilita el acceso a personas sin historial crediticio. Esta cobertura aplica a nivel nacional y se gestiona a través de los esquemas de garantía disponibles para las entidades intermediarias.

La ministra Morales explicó que el “objetivo es que los micronegocios accedan a una financiación formal y dejen atrás prácticas riesgosas como los pagadiario”, haciendo referencia a mecanismos informales de crédito que suelen imponer tasas elevadas y condiciones desfavorables para pequeños productores y comerciantes.

- crédito Secretaría de Desarrollo
- crédito Secretaría de Desarrollo Económico

Los requisitos para acceder a la línea A Pulso establecen que los solicitantes deben ser personas naturales o jurídicas, mayores de edad y con domicilio en Colombia. También deben estar clasificados en los grupos A, B o C del Sisbén IV, o demostrar ingresos anuales inferiores a 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes durante los últimos 12 meses.

Otro criterio fundamental es que los aspirantes no hayan recibido crédito ni tengan operaciones vigentes en los dos años previos a la postulación, condición orientada a priorizar a quienes ingresan por primera vez al sistema financiero formal. Estas reglas buscan focalizar los recursos en población con menor acceso histórico a financiación.

El programa incorpora beneficios adicionales para mujeres emprendedoras, a través del Fondo Mujer Libre y Productiva, que otorga un alivio adicional del cinco por ciento en el capital. Este beneficio es acumulable con el alivio por buen comportamiento de pago y está condicionado a la participación en un curso de educación financiera ofrecido por Bancóldex o por la entidad financiera intermediaria.

El curso aborda herramientas para la administración de recursos, control de ingresos y gastos, y planificación financiera básica, con el fin de fortalecer la sostenibilidad de los micronegocios beneficiarios. De acuerdo con cifras oficiales, las ventas promedio de los micronegocios liderados por mujeres son 39,9 % menores que las de los hombres, lo que representa una brecha significativa en generación de ingresos.

Bancóldex será la entidad encargada de canalizar los recursos, distribuyendo la línea mediante bancos, cooperativas y fintechs habilitadas. Los interesados podrán realizar la postulación directamente en estas entidades, de acuerdo con las condiciones operativas definidas para la línea.

