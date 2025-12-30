Se viraliza video de Yeferson Cossio previo a su falla cardíaca: esto estaba haciendo antes de su hospitalización

Yeferson Cossio fue captado bailando y compartiendo bebidas en un evento poco antes de su emergencia médica - crédito @yefersoncossio/IG

El influencer colombiano Yeferson Cossio se encuentra nuevamente en el centro de la atención pública después de que se viralizara un video que muestra su comportamiento horas antes de sufrir un percance cardíaco que puso en riesgo su vida.

En la grabación, que circula en redes sociales, se observa al creador de contenido durante un evento público, donde aparece animado, bailando de manera efusiva y compartiendo bebidas con varias personas en un palco del recinto.

Las imágenes captan las risas y comentarios de quienes lo rodeaban, sorprendidos por la energía y entusiasmo que mostraba.

Este video ha generado diversas reacciones entre los seguidores de Cossio, quienes han debatido sobre las posibles causas del episodio cardíaco ocurrido posteriormente. Algunos usuarios han cuestionado si el consumo de alcohol y la actitud eufórica que exhibía pudieron influir en su estado de salud, mientras que otros han señalado que el propio influencer aclaró la situación.

En el video difundido en redes sociales, Cossio aparece animado, bailando y compartiendo bebidas con asistentes en un evento público - crédito @letengoelchisme/ Instagram

En las imágenes difundidas por una usuaria en redes sociales, Yeferson Cossio aparece con una botella de licor en la mano. Se acerca a un grupo de personas ubicadas en un balcón, les sirve de la bebida, brinda con ellas y baila de manera eufórica, compartiendo el momento con quienes lo rodean.

Las imágenes de Cossio despertaron rumores en redes sociales y comentarios de los internautas quienes aseguraron que el empresario al parecer habría consumido algo además de alcohol. “No cogen ejemplo de tantos que se han ido por abuso de sustancias”, “Que siga creyendo que el tusi es vitamina”, dicen algunos comentarios.

Yeferson Cossio explicó a través de sus redes sociales que su problema no estuvo relacionado con el consumo de sustancias o excesos puntuales. “No es por lo que ustedes piensan, no es por nada de sobredosis ni nada de eso”, afirmó.

El influencer relató que, al momento de presentar los primeros síntomas, se encontraba en su habitación descansando cuando comenzó a hiperventilar, sintió presión en el pecho y dificultad para respirar.

Acompañado de su pareja, Carolina Gómez, el influencer relató que el percance cardíaco ocurrió en Cartagena, tras varios días de insomnio y jornadas laborales exigentes.

Explicó que, aunque se encontraba en un yate, no se trataba de una fiesta con excesos, sino de una reunión de trabajo, y negó tajantemente que el episodio estuviera relacionado con consumo de drogas o alcohol. “Casi me muero, muchachos, y no fue por drogas”, expresó con franqueza.

El video generó debate entre seguidores, quienes discutieron si la efusividad y el posible consumo de alcohol influyeron en el episodio de salud - crédito @yefersoncossio/IG

Cossio enfatizó que la causa de su falla cardíaca fue el desgaste provocado por el ritmo de vida que llevaba. “Simplemente mi corazón ya no aguantaba más mi estilo de vida, porque, aunque no estaba consumiendo cosas, sí dormía día de por medio, mucho estrés, mucho trabajo, y sometí a mi cuerpo a algo que simplemente colapsó”, expresó. Tras acudir a urgencias, fue sometido a un procedimiento médico con impulsos eléctricos para estabilizarlo.

Cossio describió los síntomas que experimentó esa noche: “sentí opresión en el pecho, dificultad para respirar, sudor frío, náuseas y vértigo”, lo que alertó a Carolina Gómez sobre la gravedad del cuadro.

Tras ser trasladado a dos hospitales, los médicos confirmaron que su corazón presentaba una arritmia severa, obligando a los especialistas a aplicar choques eléctricos para estabilizarlo.

Pese a las indicaciones de reposo absoluto, Cossio confesó que se escapó del hospital para entregar regalos a niños en Bello, Antioquia, mostrando su compromiso social, aunque admitió que no fue la decisión más responsable.

Finalmente, el influenciador compartió con sus seguidores la lección que dejó este episodio: “¿De qué sirve trabajar tanto, si al final los que más sufren son los que me quieren?”. Aunque lo contó entre bromas, reconoció que su rutina autoexigente lo llevó al límite y subrayó la necesidad de cuidar la salud mental y física antes que cualquier otra prioridad.

Yeferson Cossio publicó un video en su canal de YouTube relatando el problema cardiaco que lo tuvo entre la vida y la muerte - crédito @Yefito/YouTube

Sus seguidores han mostrado preocupación y mensajes de apoyo, mientras el propio Cossio ha insistido en que la situación no fue consecuencia del consumo de sustancias, sino de un estilo de vida marcado por la falta de descanso y el exceso de exigencias profesionales.