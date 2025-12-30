Colombia

Panamá deportó a 43 colombianos: fueron considerados amenaza para el orden público en ese país

Trece de estas personas fueron expulsadas de ese país tras presentar antecedentes de posesión de armas de fuego, drogas, tráfico de armas y narcotráfico, entre otros

Guardar
Los nacionales fueron enviados en un vuelo de AirPanamá a el aeropuerto José María Cordova de Rionegro - crédito @migracionpanama / Instagram

Un grupo de 43 ciudadanos colombianos fueron retornados desde Panamá a Colombia en un vuelo chárter coordinado por el Servicio Nacional de Migración, en una operación que forma parte de la estrategia panameña para reforzar el control migratorio y la seguridad nacional.

Según información de Migración Panamá, la acción fue realizada bajo el respeto al debido proceso y los derechos humanos, responde al interés de las autoridades de evitar que el país se convierta en refugio para quienes infringieron la ley o intentaron evadir los controles migratorios.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El vuelo, que fue recibido en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro, incluyó a 38 hombres y cinco mujeres, treinta de ellos fueron deportados y trece fueron expulsados.

La operación fue acompañada por las autoridades colombianas, que implementaron los procedimientos correspondientes para el ingreso de los ciudadanos retornados.

Las trece personas que fueron expulsadas representaban una amenaza para el orden y la seguridad pública.

13 de las personas fueron
13 de las personas fueron expulsadas dela país centroamericano por delitos graves - crédito Migración Panamá

Según información oficial, para estos últimos se activaron protocolos especiales de seguridad, y la decisión se tomó luego de una verificación exhaustiva de antecedentes judiciales y administrativos.

El Servicio Nacional de Migración indicó que los expedientes incluían casos de posesión de armas de fuego, drogas, fabricación y tráfico de armas, delitos vinculados al narcotráfico, tráfico ilegal de migrantes, homicidio calificado, robo agravado y antecedentes criminales en Estados Unidos. Algunos de los expulsados habían reingresado al país utilizando pasos no habilitados y burlando los puestos de control migratorio.

Durante los primeros 11 meses del año, más de 418.000 colombianos cruzaron la frontera de Panamá, mientras que 403.651 salieron del país en el mismo lapso, según cifras de Migración Panamá.

Este flujo migratorio se acompaña por la emisión de 8.996 permisos de residencia a colombianos, siendo los ciudadanos nacionales quienes más solicitudes presentan. A su vez, 724 permisos de residencia han sido rechazados, posicionando nuevamente a los solicitantes colombianos en los primeros lugares de la estadística.

Este año se han deportado
Este año se han deportado 496 nacionales y se han expulsado 126 - crédito visitcentroamerica.com

La autoridad migratoria panameña reporta 496 deportaciones y 126 expulsiones ejecutadas durante el año. Las primeras son motivadas por ingreso irregular, mientras que los expulsados se deben a los antecedentes penales.

Pero para quienes desean instalarse y trabajar legalmente en territorio panameño deben tramitar un visado y obtener un permiso laboral. Para ello, es imprescindible presentar una serie de documentos, entre los que figuran un poder y una solicitud notariados, tres fotografías tipo carné, copia cotejada del pasaporte, certificado de antecedentes penales y certificado de salud vigente.

En cuanto a los requisitos de ingreso, Panamá exige a los visitantes portar un pasaporte con una validez mínima de 6 meses al momento de ingresar, así como un boleto de regreso o de continuación de viaje.

Además, se debe demostrar la posesión de USD 500 en efectivo o en una tarjeta de crédito con ese cupo disponible. Los ciudadanos colombianos están exonerados de la obligación de tramitar una visa para entrar como turistas, aunque esta categoría no les permite realizar actividades remuneradas.

En lo corrido del año
En lo corrido del año 8.996 colombianos accedieron a la residencia en Panamá - crédito El Siglo

Si algún visitante extranjero es sorprendido trabajando sin la autorización correspondiente, puede ser sancionado económicamente y enfrentar la deportación.

Las familias que viajan con hijos menores de edad deben presentar un permiso notariado y apostillado del progenitor que no los acompaña, requisito obligatorio para abandonar el país o ingresar con menores.

Por otra parte, toda gestión vinculada a la solicitud de visa debe realizarse a través de un abogado habilitado ante el Servicio Nacional de Migración, lo cual constituye un paso indispensable en los procedimientos migratorios.

El movimiento migratorio y las regulaciones asociadas reflejan el papel de Panamá como destino y punto de tránsito para ciudadanos colombianos, quienes encabezan tanto las entradas como las solicitudes de residencia en el país.

Temas Relacionados

PanamáColombianos deportadosMigración PanamáMigración ColombiaAeropuerto José María CórdovaColombia-Noticias

Más Noticias

Estos son los narcovenados de Pablo Escobar que amenazan la fauna local de Puerto Triunfo, Antioquia

Al igual que los hipopótamos, esta especie nativa de Asia deambula libre por el municipio sin ningún tipo de control por parte de las autoridades ambientales

Estos son los narcovenados de

Influencer y profesor de idiomas español contó por qué eligió Colombia para radicarse luego de recibir comentarios con críticas: “En busca de una vida de mejor

Víctor Babiloni Carmona es conocido en su cuenta de Instagram como @victor_poliglota: “Colombia, al igual que el resto de la mayoría de países, está lleno de oportunidades y de dificultades”

Influencer y profesor de idiomas

Petro ordenó levantar la reserva y desclasificar los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto DAS

Más de 57.000 cajas con documentos reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad quedarán disponibles en el Archivo General de la Nación

Petro ordenó levantar la reserva

Yina Calderón lanzó contundente mensaje a pareja de Epa Colombia sobre su noviazgo: “No le tenía fe”

Yina Calderón habló sin filtros sobre su percepción de la pareja de Epa Colombia, destacando la lealtad de Karol Samantha y aclarando por qué no ha visitado a su amiga en prisión

Yina Calderón lanzó contundente mensaje

Hombre fue asesinado frente a su esposa e hijos mientras trabajaba: familia denuncia extorsiones de Los Satanás

La familia de la víctima asegura que en varias oportunidades se presentaron denuncias ante el Gaula y la Fiscalía, pero no recibieron respuesta

Hombre fue asesinado frente a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Luego de los ascensos militares

Luego de los ascensos militares y salida de altos mandos, estos serán los desafíos de la nueva cúpula militar para el último periodo del Gobierno Petro

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

Reportan el secuestro de un policía en vía Panamericana de Cali a Popayán: esto se sabe

Así es como la Amazonía colombiana “suministra la demanda internacional de cocaína, oro y carne” a los grupos armados ilegales

Reportan atentado con granada en el oriente de Cali: hay cinco heridos, entre ellos dos menores

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón lanzó contundente mensaje

Yina Calderón lanzó contundente mensaje a pareja de Epa Colombia sobre su noviazgo: “No le tenía fe”

Yina Calderón vuelve a inspirar un muñeco de Año Viejo, esta vez con su vestido de tres cabezas: así quedó

Shaira sacudió las redes por posible romance con un reconocido streamer: es amigo de Westcol

Catalina Gómez, presentadora de ‘Noticias Caracol’, dio a luz a su segundo hijo minutos después de cumplir su jornada en el set

Jhovanoty fue detenido por la Policía de Estados Unidos y causó fuerte agarrón entre Beto Coral y Piter Albeiro: “No todos son como usted”

Deportes

Luis Díaz, nominado por partida

Luis Díaz, nominado por partida doble a mejor gol del 2025 en la Bundesliga: así puede votar por el colombiano

Mercado de jugadores - EN VIVO: altas, bajas y posibles fichajes de los clubes del fútbol colombiano hoy 30 de diciembre para el 2026

Del Deportivo Pereira al fútbol de Europa: Samy Merheg tiene nuevo equipo

Campeón del mundo con Alemania pronóstico el camino de Colombia en el Mundial 2026: líder del grupo, Italia y Argentina, otros rivales

Yoreli Rincón se despidió de Palmeiras con bicampeonato en el 2025: este sería su próximo destino