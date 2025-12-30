Muertes por riñas en Medellín superan a las ligadas a estructuras ilegales y ya suman 105 casos en 2025

A pesar de ser época de celebraciones, en diciembre suele aumentar la tasa de riñas en el país - crédito Colprensa

Durante el cierre de 2025, Medellín registra un comportamiento particular en materia de homicidios, de acuerdo con los balances preliminares de la Secretaría de Seguridad y Convivencia.

Los datos oficiales indican que las muertes derivadas de riñas, conflictos personales e intolerancia superaron a aquellas relacionadas con el accionar de organizaciones criminales, una tendencia que no se había presentado en años recientes en la capital antioqueña, según información publicada por AFP.

De acuerdo con el consolidado conocido hasta los últimos días de diciembre, 105 personas han perdido la vida en hechos clasificados como problemas de convivencia, lo que representa un incremento del 30 % frente a 2024, cuando se reportaron 81 homicidios bajo esta misma categoría.

Panorámica de Medellín - crédito Alcaldía de Medellín

La diferencia equivale a 24 casos adicionales en un solo año, cifra que ha concentrado la atención de las autoridades locales encargadas del análisis de seguridad urbana.

En contraste, los homicidios atribuidos a estructuras criminales organizadas también mostraron un aumento durante el año en curso. Los registros oficiales señalan que estos hechos pasaron de 80 casos en 2024 a 95 en 2025, es decir, 15 muertes más asociadas a disputas entre grupos ilegales, ajustes de cuentas y otras dinámicas propias del crimen organizado en la ciudad.

El balance global de homicidios en Medellín refleja 17 muertes violentas más que el año anterior, aun cuando el periodo anual no había finalizado al momento del reporte. Este acumulado ha llevado a las autoridades a revisar con mayor detalle los factores que están incidiendo en la violencia letal, especialmente aquellos vinculados a conflictos cotidianos entre ciudadanos.

Funcionarios de la administración distrital han señalado que aún existen más de 70 homicidios pendientes de categorización, los cuales continúan bajo análisis técnico y judicial. Este proceso podría modificar parcialmente la distribución final de los casos entre riñas, criminalidad organizada u otras tipologías. Sin embargo, los reportes preliminares mantienen a la intolerancia social como la principal causa identificada hasta ahora.

IMAGEN DE REFERENCIA Machete/ arma blanca | Crédito Colprensa

Desde el punto de vista institucional, los hechos asociados a convivencia representan un desafío operativo distinto. Mientras que las acciones contra estructuras ilegales se apoyan en labores de inteligencia y judicialización, los conflictos espontáneos entre ciudadanos son descritos como difíciles de anticipar y prevenir, incluso con presencia policial en zonas priorizadas.

Dentro de los reportes conocidos durante el año, se han documentado agresiones ocurridas en medio del consumo de alcohol, disputas familiares y enfrentamientos entre conocidos o desconocidos que escalaron de manera repentina. Uno de los episodios recientes involucró a un hombre que, según los reportes oficiales, atacó con un arma blanca a varias personas, dejando seis heridos, luego de ingresar a una vivienda tras una discusión previa.

Las autoridades han explicado que las riñas callejeras y los conflictos interpersonales suelen desencadenarse en espacios privados o públicos sin planificación previa, lo que limita la capacidad de intervención anticipada por parte de la Policía Nacional. Estos eventos, según los análisis oficiales, concentran una parte significativa de los homicidios registrados durante 2025.

En este contexto, la administración distrital ha reiterado llamados preventivos dirigidos a la ciudadanía, especialmente durante las celebraciones de fin de año. Los reportes de seguridad advierten que reuniones sociales, consumo de licor y encuentros familiares suelen coincidir con un aumento de confrontaciones que pueden derivar en hechos violentos.

Foto: Colprensa - Álvaro Tavera.

Los organismos de seguridad han insistido en la importancia de reportar oportunamente situaciones de riesgo, buscar mediación institucional y evitar la confrontación directa. Estas recomendaciones forman parte de las estrategias de contención frente a un fenómeno que, según las cifras disponibles, ya supera en impacto a la violencia ejercida por estructuras ilegales en la ciudad.