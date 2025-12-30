Colombia

Ministerio de Salud descartó reajustes de la UPC de 2024 y años anteriores tras mesas exigidas por la Corte Constitucional

La decisión fue anunciada tras la más reciente sesión en la que el Gobierno reportó la falta de consenso con los actores del sistema y la detección de posibles irregularidades en el uso de recursos del aseguramiento en salud

Las mesas se realizaron en
Las mesas se realizaron en cumplimiento de la Sentencia T-760 y del Auto 504 de 2025 del alto tribunal - crédito Colprensa/Escudo Corte Constitucional

El Ministerio de Salud informó que no realizará ajustes retroactivos a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) correspondiente a 2024 y vigencias anteriores, pese a la orden emitida por la Corte Constitucional, al señalar que no se alcanzó un acuerdo con los actores del sistema de salud durante las mesas de trabajo convocadas para ese fin.

En declaraciones entregadas a medios de comunicación, el viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez, explicó que la cartera de Salud considera que ha dado cumplimiento a lo ordenado por la Corte de manera literal, en la medida en que se adelantaron los espacios de concertación exigidos, aunque sin lograr consensos sobre una cifra concreta de la UPC.

El ministerio está cumpliendo la orden de manera textual. La Corte Constitucional dice ‘acuerden una cifra de UPC’ y no hubo acuerdo (…) por el contrario encontramos fue unos hallazgos de cosas que se han cobrado de manera en principio irregular”, afirmó el viceministro.

Según Martínez, la falta de consenso llevó a la cartera a trasladar la información recopilada a las instancias técnicas correspondientes y a los organismos de control, tras identificar posibles irregularidades en el uso de los recursos del sistema.

Noticia en desarrollo...

