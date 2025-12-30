María Claudia Lacouture hizo advertencias sobre reducción del desempleo que celebra el Gobierno Petro: “Trabajo hay, pero…”

La presidenta de la Cámara Colombo Americana aseguró que las personas que están trabajando desde la informalidad no tiene garantías de estabilidad - crédito @mclacouture/X

La presidenta ejecutiva de la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, se pronunció sobre los datos del desempleo en Colombia dados a conocer por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). La entidad informó que la tasa de desempleo bajó a un 7% en noviembre de 2025, lo que representa una variación “estadísticamente significativa”, teniendo en cuenta que para el mismo periodo de 2024 la tasa estaba en un 8,2%.

Mientras el Gobierno nacional celebra la reducción y la toma como un logro absoluto, Lacouture advirtió sobre lo que sería la realidad que atraviesa el país en materia de trabajo. Según explicó en un video publicado en sus redes sociales, la baja en el desempleo no garantiza mejores condiciones laborales, ya que el aumento de la ocupación se da principalmente en empleos sin contrato ni protección social, lo que incrementa la informalidad laboral.

“Es clave que baje el desempleo, sin lugar a dudas. Pero más importante es que el trabajo sea digno y estable, no un rebusque sin garantías para el trabajador. Por eso no nos podemos confundir: más trabajo no siempre es más bienestar”, precisó.

La funcionaria explicó que, pese a que existen más personas empleadas, la mayoría permanece en condiciones precarias, sin acceso a prestaciones ni seguridad social, por lo que “trabajo hay, pero un trabajo sin respaldo”.

Otra de sus advertencias se centró en la brecha que existe entre los ingresos y los costos, refiriéndose, sobre todo, al aumento del salario mínimo que estableció el Gobierno nacional para 2026. Lacouture indicó que la mayoría de las personas que trabajan en la informalidad no se verá beneficiada con ese incremento, “pero igual va a pagar comida, transporte y servicio más caro”. Esto implica que, aunque el desempleo disminuya, los trabajadores informales enfrentarán más gastos sin ver reflejada una mejora en sus ingresos.

Finalmente, aseguró que el escenario actual de bajo desempleo convive con una economía de bajo crecimiento, lo que dificulta la creación de empleo formal y puede llevar a más compañías a la informalidad. “En una economía que duras penas crece, encarecer el empleo formal hace que muchas empresas dejen de contratar o se vayan a la informalidad”, precisó.

El fenómeno, según detalló, se traduce en “menos estabilidad y más colombianos viviendo al día”.

Petro celebró la reducción del desempleo y lanzó pulla a la Corte

Contrario a lo expuesto por la presidenta ejecutiva de AmCham Colombia, el presidente Gustavo Petro celebra la reducción del desempleo, recordando que es la tasa más baja reportada en mucho tiempo, lo que supone una mejoría en la economía y en el poder adquisitivo de las personas. Sin embargo, reconoció que la informalidad está presente y que es un problema que de afrontarse.

Según indicó, su administración presentó una alternativa para mejorar esa situación: el proyecto de reforma pensional, que fue aprobado en el Congreso de la República, pero que todavía no ha podido implementarse oficialmente porque está bajo revisión de carácter constitucional.

“La mayor creación de empleo en agricultura, pesca y ganadería. Allí subsiste la informalidad. Por la falta de la ley pensional retenida por el magistrado Ibáñez (presidente de la Corte Constitucional)”, señaló el jefe de Estado.

Así las cosas, solicitó a los empresarios no incrementar los precios de los productos y servicios que ofrecen, con el objetivo de no perjudicar a los compradores. “A los empresarios les digo que no suban precio, no se desquiten con los consumidores. Si mantienen precios o los bajan, venderán muchísimo y sacarán más ganancias por volumen”, indicó.

La representante a la Cámara Martha Alfonso respaldó los resultados revelados por el Dane, indicando que la reducción del desempleo responde a una política del Gobierno que se ha centrado en incrementar el ingreso real de la clase trabajadora colombiana y en redistribuir los ingresos a través de políticas salariales.

Según explicó, uno de los sectores que más ha impulsado la baja en la desocupación en Colombia es el agropecuario. “Casi un millón de personas lograron encontrar un puesto de trabajo en el último año, es decir, exactamente lo contrario de lo que los profetas del desastre vaticinaban. Pero no solo eso: la política #agropecuaria, con entrega de tierras, créditos y apoyo a las economías campesinas, que ha permitido aumentar la oferta de productos”, detalló.

