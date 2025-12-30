Gremios aseguran que se disparan los costos fijos de las empresas con incremento del 23,7% en salario mínimo decretado por Petro

Gustavo Petro estableció el aumento del salario mínimo más alto de la historia de Colombia - crédito Presidencia

El salario mínimo en Colombia experimentará en 2026 un aumento histórico, tras la decisión del Gobierno Nacional de fijarlo en $1.750.905, lo que representa un ajuste del 23,7%.

Con el auxilio de transporte de $249.095, el ingreso mínimo mensual llegará por primera vez a la barrera simbólica de dos millones de pesos colombianos.

Se trata del mayor incremento decretado en una sola vigencia en la historia reciente y es una decisión que, según advertencias empresariales y de expertos, podría no solo elevar de manera significativa los costos fijos de las compañías, sino también impactar la dinámica del empleo formal y la inflación.

Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), fue uno de los primeros en alzar la voz para apuntar que “afectar variables como la inflación, el empleo, la informalidad, la competitividad y la tasa de interés con el fin de mostrarse generoso, utilizando recursos que terminarán pagando las pymes, las empresas medianas y las empresas formales, constituye sin duda uno de los mayores actos de populismo en la historia de Colombia”.

En nombre de la entidad empresarial, advirtió que cada punto porcentual de aumento en el salario mínimo significa aproximadamente $400.000 millones adicionales en gasto público, lo que, en el contexto de la reciente “emergencia económica” reconocida por el propio Ejecutivo, incrementa los riesgos para las finanzas del Estado y para los hogares.