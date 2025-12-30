Colombia

Gremios aseguran que se disparan los costos fijos de las empresas con incremento del 23,7% en salario mínimo decretado por Petro

Los empresarios señalan que el aumento es una medida “populista”, mientras que los expertos aseguran que muchos negocios ya encaran dificultades para pagar nóminas del 2026

Guardar
Gustavo Petro estableció el aumento
Gustavo Petro estableció el aumento del salario mínimo más alto de la historia de Colombia - crédito Presidencia

El salario mínimo en Colombia experimentará en 2026 un aumento histórico, tras la decisión del Gobierno Nacional de fijarlo en $1.750.905, lo que representa un ajuste del 23,7%.

Con el auxilio de transporte de $249.095, el ingreso mínimo mensual llegará por primera vez a la barrera simbólica de dos millones de pesos colombianos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Se trata del mayor incremento decretado en una sola vigencia en la historia reciente y es una decisión que, según advertencias empresariales y de expertos, podría no solo elevar de manera significativa los costos fijos de las compañías, sino también impactar la dinámica del empleo formal y la inflación.

Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), fue uno de los primeros en alzar la voz para apuntar que “afectar variables como la inflación, el empleo, la informalidad, la competitividad y la tasa de interés con el fin de mostrarse generoso, utilizando recursos que terminarán pagando las pymes, las empresas medianas y las empresas formales, constituye sin duda uno de los mayores actos de populismo en la historia de Colombia”.

En nombre de la entidad empresarial, advirtió que cada punto porcentual de aumento en el salario mínimo significa aproximadamente $400.000 millones adicionales en gasto público, lo que, en el contexto de la reciente “emergencia económica” reconocida por el propio Ejecutivo, incrementa los riesgos para las finanzas del Estado y para los hogares.

Temas Relacionados

Salario mínimo 2026Aumento salario mínimo 2026Gustavo PetroBruce MacMasterAndiGremiosEmpresasCostos fijosColombia-Noticias

Más Noticias

Baloto y Revancha, todos los resultados del último sorteo del lunes 29 de diciembre

Como cada lunes, aquí están los resultados del sorteo Baloto

Baloto y Revancha, todos los

Historial del incremento del salario mínimo en Colombia: evolución, cifras y comparaciones de las últimas décadas

El ingreso base legal de estos 10 años pasó de $689.455 a $1.750.905, lo que representa un aumento nominal cercano al 150%, con una marcada aceleración en los ajustes de los últimos años frente a los incrementos más graduales del inicio del periodo

Historial del incremento del salario

Lotería de Cundinamarca resultados lunes 29 de diciembre: conozca todos los números ganadores

Lotería de Cundinamarca realiza un sorteo a la semana, todos los lunes, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Lotería de Cundinamarca resultados lunes

Cámara de Comercio Colombo Americana alertó sobre los efectos del salario mínimo: “Eleva cadda mes más el costo de contratar”

El Gobierno nacional confirmó que el salario mínimo para 2026 en Colombia será de $1.746.880 y, con el auxilio de transporte, la cifra total llegará a $2.000.000

Cámara de Comercio Colombo Americana

Expresidente Uribe se suma las reacciones frente al aumento del 23,7% del salario mínimo en Colombia para 2026: “Petro endulza el oído de los trabajadores”

El incremento fue mucho más arriba del 16 % que pedían las centrales obreras, y causó reacciones de dirigentes políticos de la coalición de Gobierno, de la oposición y de líderes gremiales

Expresidente Uribe se suma las
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Madre envió súplica a Gustavo

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

Reportan el secuestro de un policía en vía Panamericana de Cali a Popayán: esto se sabe

Así es como la Amazonía colombiana “suministra la demanda internacional de cocaína, oro y carne” a los grupos armados ilegales

Reportan atentado con granada en el oriente de Cali: hay cinco heridos, entre ellos dos menores

Los secretos de la caída de ‘Munra’, la cabeza del Tren de Aragua en Colombia

ENTRETENIMIENTO

‘La casa de los famosos

‘La casa de los famosos Colombia’ confirma al primer invitado extranjero para la nueva temporada: este es el cantante urbano que entrará al ‘reality’

Estas famosas fueron mamás o anunciaron su embarazo en 2025

Qué color usar para recibir el Año Nuevo 2026: así puede atraer energías positivas

Las mejores series de Netflix Colombia para ver hoy mismo

Apple Colombia: las 10 canciones más sonadas hoy

Deportes

Mercado de jugadores - EN

Mercado de jugadores - EN VIVO: altas, bajas y posibles fichajes de los clubes del fútbol colombiano hoy 30 de diciembre para el 2026

La Dimayor impuso duras sanciones a Independiente Medellín y Atlético Nacional por desmanes en la final de la Copa BetPlay 2025

Colombia tiene una nueva jueza con escarapela FIFA: ella es Karen Lozano

Mercado de fichajes - EN VIVO: contrataciones, bajas y rumores en la bolsa de jugadores del fútbol colombiano hoy 29 de diciembre

El impresionante tatuaje de Duván Vergara: el jugador de Racing viajó de Argentina a Colombia para pasar 9 horas en un quirófano