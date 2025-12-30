Gremio de la seguridad privada reaccionó al aumento del salario mínimo: “El usuario no sabemos cómo va a reaccionar”

Confederación Nacional del Gremio de la Seguridad Privada sobre el incremento del salario mínimo para 2026 - crédito Confevip

El reciente incremento del salario mínimo decretado por el Gobierno nacional ha detonado un profundo debate en el sector de la seguridad privada.

Miguel Ángel Díaz, presidente de Confevip (Confederación Nacional del Gremio de la Seguridad Privada), advirtió sobre el efecto en cascada que esta medida provoca tanto en los costos operativos de las empresas como en el presupuesto de los conjuntos residenciales.

En conversación con los medios, resaltó que “el aumento de los costos de producción y los costos del salario aunados al aumento de la jornada nocturna, que fue el 27 de diciembre, y los que ya se habían hecho con motivo de la reforma laboral y la disminución de la jornada laboral, este es un aumento equivalente al 30 %, que no sabemos si los usuarios, las empresas, los conjuntos residenciales y quienes contratan las empresas de vigilancia están dispuestos a asumir ese presupuesto”, afirmó Díaz.

Según el dirigente, la incertidumbre en la reacción de los usuarios es uno de los mayores retos para el gremio, ante la imposibilidad de prever si aceptarán el incremento de costos o buscarán alternativas para reducir gastos.

“El usuario no sabemos cómo va a reaccionar, pero creo que no va a estar dispuesto a asumir ese 30 % de aumento seguido”, sostuvo Díaz, remarcando el nivel de resistencia que anticipa en consumidores y empresas contratantes del servicio de vigilancia privada.

El ajuste salarial no solo impacta en el precio final al usuario; Díaz enfatizó que esta situación expone a la industria a transformaciones tecnológicas aceleradas. “Las administraciones van a tener que recurrir a otros sistemas tecnológicos que generen menor costo”, advirtió.

El gremio considera que se abrirá paso un remplazo progresivo de personal de vigilancia por herramientas como cámaras, alarmas y circuitos cerrados de televisión, lo cual modificaría sustancialmente la estructura del sector y sus fuentes de ingreso.

El presidente de Confevip alertó además sobre las consecuencias económicas a nivel general, subrayando: “Esto se traducirá en inflación, en menores ingresos para el Estado como tal y es muy preocupante la situación macroeconómica, si tenemos en cuenta que vamos a tener un año electoral”, dijo Díaz, estableciendo la relación entre el alza de costos y el clima económico y político nacional.

El gremio calcula que más de setenta items aumentarán su valor con este ajuste, ya que, puntualizó Díaz, “todo está supeditado al salario mínimo”.

Incluso, recalcó el impacto en el acceso a vivienda digna para los propios trabajadores del sector: “Incluso la vivienda BIS, que para nuestros vigilantes se va a poner casi a doscientos ochenta millones de pesos”, concluyó Díaz.

María José Pizarro se refirió al incremento del salario mínimo vital

Las discusiones en torno al ajuste salarial en Colombia adquirieron un nuevo matiz tras el anuncio de un aumento del salario mínimo para el año 2026, que según la senadora María José Pizarro alcanzará un 23,7%.

La legisladora, no solo destacó la magnitud de la medida, sino que desestimó los temores habituales sobre su impacto negativo en el empleo, subrayando la importancia de este reajuste para los trabajadores.

María José Pizarro sobre el incremento del salario mínimo en Colombia - crédito redes sociales/X

De acuerdo con la intervención de Pizarro, la reciente decisión del gobierno liderado por el presidente Gustavo Petro implica que el salario mínimo se transformará en un ingreso mensual de $2 millones para los trabajadores colombianos. Al explicar la fórmula de cálculo, la senadora puntualizó: “Estamos hablando de un millón setecientos cincuenta mil pesos de salario más doscientos cuarenta y nueve mil de subsidio de transporte”.

En opinión de Pizarro, este ajuste representa un avance significativo hacia la dignificación de las condiciones laborales en el país.

La reacción ante la medida no se hizo esperar, y las previsiones negativas sobre el empleo volvieron a ocupar espacio en la discusión pública. A pesar de estos cuestionamientos, Pizarro respondió de manera categórica a través de un video publicado en la red social X, afirmando: “Dirán, como lo han hecho los últimos tres años, que se avecina la destrucción del empleo en Colombia. Y le repetimos con todas las letras: mentira”.

En el mismo mensaje, la senadora proyectó un panorama optimista para el futuro socioeconómico del país: “Seguirá bajando el desempleo, seguirá aumentando el consumo de la gente y seguirá aumentando su bienestar”, defendiendo la postura del gobierno frente a los pronósticos adversos. Finalmente, resumió el espíritu de la política salarial con énfasis en su efecto social: “Porque si la gente está bien, Colombia avanza”, sentenció la legisladora, reafirmando la confianza en la medida adoptada por el Ejecutivo.