Colombia

Gremio de la seguridad privada reaccionó al aumento del salario mínimo: “El usuario no sabemos cómo va a reaccionar”

El gremio considera que se abrirá paso un remplazo progresivo de personal de vigilancia por herramientas como cámaras, alarmas y circuitos cerrados de televisión

Guardar
Confederación Nacional del Gremio de
Confederación Nacional del Gremio de la Seguridad Privada sobre el incremento del salario mínimo para 2026 - crédito Confevip

El reciente incremento del salario mínimo decretado por el Gobierno nacional ha detonado un profundo debate en el sector de la seguridad privada.

Miguel Ángel Díaz, presidente de Confevip (Confederación Nacional del Gremio de la Seguridad Privada), advirtió sobre el efecto en cascada que esta medida provoca tanto en los costos operativos de las empresas como en el presupuesto de los conjuntos residenciales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En conversación con los medios, resaltó que “el aumento de los costos de producción y los costos del salario aunados al aumento de la jornada nocturna, que fue el 27 de diciembre, y los que ya se habían hecho con motivo de la reforma laboral y la disminución de la jornada laboral, este es un aumento equivalente al 30 %, que no sabemos si los usuarios, las empresas, los conjuntos residenciales y quienes contratan las empresas de vigilancia están dispuestos a asumir ese presupuesto”, afirmó Díaz.

Según el dirigente, la incertidumbre en la reacción de los usuarios es uno de los mayores retos para el gremio, ante la imposibilidad de prever si aceptarán el incremento de costos o buscarán alternativas para reducir gastos.

“El usuario no sabemos cómo va a reaccionar, pero creo que no va a estar dispuesto a asumir ese 30 % de aumento seguido”, sostuvo Díaz, remarcando el nivel de resistencia que anticipa en consumidores y empresas contratantes del servicio de vigilancia privada.

Un análisis detallado sobre cómo el aumento del salario mínimo, junto con otras reformas, incrementa en un 30% los costos para el sector de la seguridad privada. Se exploran las posibles reacciones del mercado, como la reducción de servicios y la migración a soluciones tecnológicas.

El ajuste salarial no solo impacta en el precio final al usuario; Díaz enfatizó que esta situación expone a la industria a transformaciones tecnológicas aceleradas. “Las administraciones van a tener que recurrir a otros sistemas tecnológicos que generen menor costo”, advirtió.

El gremio considera que se abrirá paso un remplazo progresivo de personal de vigilancia por herramientas como cámaras, alarmas y circuitos cerrados de televisión, lo cual modificaría sustancialmente la estructura del sector y sus fuentes de ingreso.

El presidente de Confevip alertó además sobre las consecuencias económicas a nivel general, subrayando: “Esto se traducirá en inflación, en menores ingresos para el Estado como tal y es muy preocupante la situación macroeconómica, si tenemos en cuenta que vamos a tener un año electoral”, dijo Díaz, estableciendo la relación entre el alza de costos y el clima económico y político nacional.

El reciente incremento del salario
El reciente incremento del salario mínimo decretado por el Gobierno nacional ha detonado un profundo debate en el sector de la seguridad privada - crédito Confevip

El gremio calcula que más de setenta items aumentarán su valor con este ajuste, ya que, puntualizó Díaz, “todo está supeditado al salario mínimo”.

Incluso, recalcó el impacto en el acceso a vivienda digna para los propios trabajadores del sector: “Incluso la vivienda BIS, que para nuestros vigilantes se va a poner casi a doscientos ochenta millones de pesos”, concluyó Díaz.

María José Pizarro se refirió al incremento del salario mínimo vital

Las discusiones en torno al ajuste salarial en Colombia adquirieron un nuevo matiz tras el anuncio de un aumento del salario mínimo para el año 2026, que según la senadora María José Pizarro alcanzará un 23,7%.

La legisladora, no solo destacó la magnitud de la medida, sino que desestimó los temores habituales sobre su impacto negativo en el empleo, subrayando la importancia de este reajuste para los trabajadores.

María José Pizarro sobre el incremento del salario mínimo en Colombia - crédito redes sociales/X

De acuerdo con la intervención de Pizarro, la reciente decisión del gobierno liderado por el presidente Gustavo Petro implica que el salario mínimo se transformará en un ingreso mensual de $2 millones para los trabajadores colombianos. Al explicar la fórmula de cálculo, la senadora puntualizó: “Estamos hablando de un millón setecientos cincuenta mil pesos de salario más doscientos cuarenta y nueve mil de subsidio de transporte”.

En opinión de Pizarro, este ajuste representa un avance significativo hacia la dignificación de las condiciones laborales en el país.

La reacción ante la medida no se hizo esperar, y las previsiones negativas sobre el empleo volvieron a ocupar espacio en la discusión pública. A pesar de estos cuestionamientos, Pizarro respondió de manera categórica a través de un video publicado en la red social X, afirmando: “Dirán, como lo han hecho los últimos tres años, que se avecina la destrucción del empleo en Colombia. Y le repetimos con todas las letras: mentira”.

En el mismo mensaje, la senadora proyectó un panorama optimista para el futuro socioeconómico del país: “Seguirá bajando el desempleo, seguirá aumentando el consumo de la gente y seguirá aumentando su bienestar”, defendiendo la postura del gobierno frente a los pronósticos adversos. Finalmente, resumió el espíritu de la política salarial con énfasis en su efecto social: “Porque si la gente está bien, Colombia avanza”, sentenció la legisladora, reafirmando la confianza en la medida adoptada por el Ejecutivo.

Temas Relacionados

Seguridad privadaConfevipConfederación Nacional del Gremio de la Seguridad PrivadaSamlario mínimoColombia-Noticias

Más Noticias

Dorado Mañana, resultados último sorteo 30 de diciembre

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Dorado Mañana, resultados último sorteo

Salario mínimo de 2026: lavado de ropa, multas, exámenes y Soat, entre lo que subirá 23% desde enero con el aumento del Gobierno

El ajuste modificará valores y reglas de cálculo para trámites, pagos y actividades cotidianas en el país

Salario mínimo de 2026: lavado

Estos son los rituales que puede hacer el 31 de diciembre para atraer el dinero, el amor y la prosperidad en 2026

La efectividad de estas pequeñas acciones depende de la fe, la planeación y la disposición para hacerlas justo en el cambio de año

Estos son los rituales que

Soldados y personal de salud denuncian maltratos en el batallón de sanidad, venta de permisos y tráfico de drogas: señalan al mayor Aldemar Cataño Gómez

El militar Cataño es señalado como responsable de un ambiente laboral negativo y de prácticas que estarían afectando la disciplina y moral tanto de soldados como del personal de salud

Infobae

Gobernador de Cundinamarca anunció que habilitan reversible desde el km 0 hasta el km 20 de la vía al Llano por alto flujo vehicular para fin de año

Jorge Rey aclaró la importancia de la medida, para mantener fluida la conexión vial entre Bogotá y el Meta en este fin de año de mucho tráfico por esa carretera

Gobernador de Cundinamarca anunció que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Madre envió súplica a Gustavo

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

Reportan el secuestro de un policía en vía Panamericana de Cali a Popayán: esto se sabe

Así es como la Amazonía colombiana “suministra la demanda internacional de cocaína, oro y carne” a los grupos armados ilegales

Reportan atentado con granada en el oriente de Cali: hay cinco heridos, entre ellos dos menores

Los secretos de la caída de ‘Munra’, la cabeza del Tren de Aragua en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Westcol se refirió a la

Westcol se refirió a la transmisión en vivo que hará junto a su ex Aida Merlano: “No sé cómo verla a la cara”

Se viraliza video de Yeferson Cossio previo a sufrir una falla cardíaca: esto estaba haciendo antes de ser hospitalizado

‘Ay hombe’, la película perdida con la que Diomedes Díaz llevó el vallenato a la pantalla grande

Implicada en la muerte del hermano del cantante Arcángel pagará 15 años de cárcel: “No hay excusa para lo que hice”

‘La casa de los famosos Colombia’ confirmó el primer invitado extranjero: este es el cantante urbano que entrará al ‘reality’

Deportes

Mercado de jugadores - EN

Mercado de jugadores - EN VIVO: altas, bajas y posibles fichajes de los clubes del fútbol colombiano hoy 30 de diciembre para el 2026

Campeón del mundo con Alemania pronóstico el camino de Colombia en el Mundial 2026: líder del grupo, Italia y Argentina otros rivales

Yoreli Rincón se despidió de Palmeiras con bicampeonato en el 2025: este sería su próximo destino

Figura de la selección peruana jugará con el Deportivo Cali en el 2026

La Dimayor impuso duras sanciones a Independiente Medellín y Atlético Nacional por desmanes en la final de la Copa BetPlay 2025