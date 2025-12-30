Gobierno eliminaría la prima de servicios de $15 millones mensuales a congresistas desde 2026, según borrador de decreto

El Gobierno prepara un decreto que modificaría los ingresos de los congresistas a partir de la próxima legislatura - crédito Colprensa

El Gobierno nacional eliminaría la prima especial de servicios que reciben los congresistas a partir de 2026, de acuerdo con un borrador de decreto que se encuentra en proceso de formalización y que fue conocido por Blu Radio y Caracol Radio.

La decisión, de concretarse, impactaría de forma directa los ingresos mensuales de los futuros miembros del Congreso y haría parte de una política de reorientación del gasto público.

Según el documento preliminar, el Ejecutivo consideraría que la remuneración de los congresistas resulta desproporcionada frente al ingreso promedio de la población y no estaría alineada con la realidad económica del país ni con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.

Por ello, el borrador señalaría la necesidad de adoptar medidas de austeridad que permitan avanzar en el cierre de brechas socioeconómicas.

La supresión de la prima se aplicaría únicamente a quienes resulten elegidos en las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 y se posesionen en la nueva legislatura.

De llevarse a cabo, la medida representaría una reducción cercana a $11 millones mensuales en la asignación total de los congresistas, teniendo en cuenta que actualmente este beneficio alcanza alrededor de $15 millones.

El borrador de decreto establecería que no se reconocerá ni se pagará la prima creada mediante el decreto 2170 de 2013, ni otros beneficios salariales o prestacionales derivados de esa disposición.

Dicho decreto había creado la prima como sustitución de otros beneficios eliminados tras un fallo de la Corte Constitucional.