Colombia

Gobierno eliminaría la prima de servicios de $15 millones mensuales a congresistas desde 2026, según borrador de decreto

El ajuste en los ingresos de los parlamentarios se aplicaría a partir de la próxima legislatura y haría parte de una estrategia de austeridad impulsada por el Ejecutivo

Guardar
El Gobierno prepara un decreto
El Gobierno prepara un decreto que modificaría los ingresos de los congresistas a partir de la próxima legislatura - crédito Colprensa

El Gobierno nacional eliminaría la prima especial de servicios que reciben los congresistas a partir de 2026, de acuerdo con un borrador de decreto que se encuentra en proceso de formalización y que fue conocido por Blu Radio y Caracol Radio.

La decisión, de concretarse, impactaría de forma directa los ingresos mensuales de los futuros miembros del Congreso y haría parte de una política de reorientación del gasto público.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según el documento preliminar, el Ejecutivo consideraría que la remuneración de los congresistas resulta desproporcionada frente al ingreso promedio de la población y no estaría alineada con la realidad económica del país ni con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.

Por ello, el borrador señalaría la necesidad de adoptar medidas de austeridad que permitan avanzar en el cierre de brechas socioeconómicas.

La supresión de la prima se aplicaría únicamente a quienes resulten elegidos en las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 y se posesionen en la nueva legislatura.

De llevarse a cabo, la medida representaría una reducción cercana a $11 millones mensuales en la asignación total de los congresistas, teniendo en cuenta que actualmente este beneficio alcanza alrededor de $15 millones.

El borrador de decreto establecería que no se reconocerá ni se pagará la prima creada mediante el decreto 2170 de 2013, ni otros beneficios salariales o prestacionales derivados de esa disposición.

Dicho decreto había creado la prima como sustitución de otros beneficios eliminados tras un fallo de la Corte Constitucional.

Temas Relacionados

Salario congresistasPrima de congresistasCongreso de la RepúblicaGustavo PetroPlan de austeridad GobiernoPlan Nacional de DesarrolloBorrador de decretoColombia-Noticias

Más Noticias

No todos los trabajadores están felices con el salario mínimo, importante central obrera criticó el anuncio: “Van a ser muchísimas las poblaciones perjudicadas”

El dirigente sindical Jorge Iván Diez expresó que, si bien habrá beneficios directos para quienes reciben este ingreso, también podrían presentarse efectos desfavorables para diversos sectores sociales

No todos los trabajadores están

Asobancaria calificó el aumento el salario mínimo en Colombia para 2026 como “desbordado”: “Fomenta la informalidad”

Líderes gremiales y dirigentes políticos siguen reaccionando ante el anuncio del mandatario que provocó una oleada de críticas por parte de la oposición

Asobancaria calificó el aumento el

La senadora María José Pizarro tras el anuncio del incremento del salario mínimo vital por parte del Gobierno Nacional

En la noche del 29 de diciembre de 2025, la senadora María José Pizarro salió al paso de las controversias que genera esta decisión, destacando la magnitud del ajuste y desestimando los pronósticos negativos

La senadora María José Pizarro

La Interpol emite circular roja para capturar a Paola Fernández, la mujer del disfraz azul, vinculada al caso de Jaime Esteban Moreno

Esta medida permitirá su búsqueda en los 196 países miembros del organismo internacional, ampliando el alcance de la investigación y presionando la cooperación internacional

La Interpol emite circular roja

Santoral del 30 de diciembre: quién fue Santa Judit, la heroína bíblica que defendió la libertad de su pueblo

Venerada desde la antigüedad, es reconocida por su valentía y entrega

Santoral del 30 de diciembre:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Madre envió súplica a Gustavo

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

Reportan el secuestro de un policía en vía Panamericana de Cali a Popayán: esto se sabe

Así es como la Amazonía colombiana “suministra la demanda internacional de cocaína, oro y carne” a los grupos armados ilegales

Reportan atentado con granada en el oriente de Cali: hay cinco heridos, entre ellos dos menores

Los secretos de la caída de ‘Munra’, la cabeza del Tren de Aragua en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Quince años de prisión para

Quince años de prisión para la conductora implicada en la muerte del hermano del cantante Arcángel: “No hay excusa para lo que hice”

‘La casa de los famosos Colombia’ confirmó el primer invitado extranjero: este es el cantante urbano que entrará al ‘reality’

Estas famosas fueron mamás o anunciaron su embarazo en 2025

Qué color usar para recibir el Año Nuevo 2026: así puede atraer energías positivas

Las mejores series de Netflix Colombia para ver hoy mismo

Deportes

Mercado de jugadores - EN

Mercado de jugadores - EN VIVO: altas, bajas y posibles fichajes de los clubes del fútbol colombiano hoy 30 de diciembre para el 2026

Figura de la selección peruana jugará con el Deportivo Cali en el 2026

La Dimayor impuso duras sanciones a Independiente Medellín y Atlético Nacional por desmanes en la final de la Copa BetPlay 2025

Colombia tiene una nueva jueza con escarapela FIFA: ella es Karen Lozano

Mercado de fichajes: contrataciones, bajas y rumores en la bolsa de jugadores del fútbol colombiano el 29 de diciembre