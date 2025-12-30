En cuánto estaba el salario mínimo en Colombia durante los años 60, el más alto de América Latina según Petro

Imagen de referencia - El presidente Gustavo Petro afirmó que Colombia tenía el salario mínimo más alto de América Latina en los años 60 - crédito Pixabay

En una alocución emitida en la noche del lunes 29 de diciembre de 2025, el presidente Gustavo Petro anunció el aumento del salario mínimo que regirá para el año 2026, que será de $1.750.905, correspondiente al 23,7% del monto fijado para el 2025, que fue de $1.423.500.

Además, el mandatario mencionó que el salario establecido para el año entrante, con el auxilio de transporte que subió a $249.095, será de $2.000.000, en la que reiteró que este valor tuvo en cuenta el concepto de salario mínimo vital de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con lo que se busca cubrir costos de alimentación, vivienda, salud, entre otros.

En su intervención, el jefe de Estado afirmó que el monto salarial establecido por decreto no se observaban desde los años 60, en el que, según Petro, era uno de los más altos de América Latina.

“Podrán mirar hacia atrás siempre en términos reales y no hay un gobierno que haya logrado este hecho por lo menos desde los años 60. Ministro (Antonio Sanguino), ¿usted sabía que en los años 60 teníamos el salario mínimo más alto de América Latina? Y ahora es uno de los más bajos”, manifestó el presidente.

Contexto Histórico

En la década de los 1960, el salario mínimo en Colombia presentaba diferencias notables según el sector urbano, rural o industrial, además del patrimonio de las empresas.

Hasta 1969, la legislación establecía distinciones estrictas entre los trabajadores agrícolas y los de ciudad, lo que generaba brechas significativas en las remuneraciones mensuales.

Hacia el final de esa década, se introdujo una modificación relevante: la asignación de salarios comenzó a basarse en la actividad económica y no únicamente en la ubicación geográfica. Esta transición abrió el camino hacia la eliminación gradual de las disparidades entre sectores.

En 1960, el salario mínimo mensual era de 198 pesos, equivalente a cerca de 4,40 diarios. Entre 1961 y 1962, el ingreso diario experimentó un alza progresiva desde $5,20 hasta 8,00 pesos diarios.

Tras el Decreto 240 de 1963, se establecieron tarifas horarias: $0,80 para el sector urbano e industrial (aproximadamente entre $240 y $260 mensuales) y $0,70 para el trabajo rural.

Para contextualizar la evolución, ya en 1971 el salario mínimo alcanzaba $519 mensuales, aunque la unificación nacional de los salarios rurales y urbanos no se concretó sino hasta julio de 1984.