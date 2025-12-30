El ministro de Hacienda Germán Ávila cuestionó al Grupo Aval por proyecto vial: “Es injusto y absurdo para el país”

Las autoridades ministeriales evidenciaron que una importante suma destinada a la carretera Mulaló-Loboguerrero permanece inmovilizada, según dijeron, situación que consideran desfavorable para la ejecución de los trabajos y la optimización del gasto público - crédito REUTERS/Luisa

El titular de la cartera de Hacienda en Colombia, Germán Ávila, criticó públicamente al Grupo Aval en una conferencia en la que informó sobre la implementación de nuevas cargas tributarias para distintos sectores económicos.

Ávila también señaló que la administración analiza reducir los fondos del Presupuesto Nacional asignados a obras de infraestructura vial consideradas prioritarias para el país.

Durante la conferencia, Ávila cuestionó el papel del Grupo Aval, propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo, al señalar que la iniciativa de la carretera Mulaló-Loboguerrero permanece estancada desde hace más de una década sin que se registren progresos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El ministro indicó que los fondos destinados al proyecto Mulaló-Loboguerrero quedaron inmovilizados dentro de una fiduciaria, lo que ha favorecido a la estructura financiera vinculada al Grupo Aval.

Explicó que solo una parte del dinero se ha usado para adquirir terrenos, realizar estudios y cubrir gastos administrativos, mientras el resto permanece sin ser ejecutado.

“Allí lo que ha sucedido es que se colocaron los recursos en una fiduciaria, se paralizaron en una fiduciaria para la rentabilidad de esta estructura financiera, ellos colocaron $400.000 millones de preinversión que se utilizaron exclusivamente para compra de terrenos por $28.000 millones y unos estudios por $60.000 millones y una inversión en gastos administrativos por $90.000 millones”, comentó el ministro de Gustavo Petro.

Añadió que, tras varios años sin lograr avances debido a obstáculos ambientales y sociales, la empresa concesionaria exige ahora al Estado una compensación de $1,4 billones.