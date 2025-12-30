El ministro de Hacienda explicó los nuevos impuestos que deberán pagar los colombianos: juegos de azar y licores entre los afectados

El futuro de la ley de financiamiento de Gustavo Petro sigue en suspenso en el Congreso colombiano - crédito @MinHacienda/X

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que el Gobierno colombiano implementará nuevos impuestos y ajustes tributarios como respuesta a la emergencia económica derivada de la reciente desfinanciación, consecuencia del fracaso de la ley de financiamiento en el Congreso.

En una rueda de prensa realizada el martes 30 de diciembre de 2025, el titular de la cartera económica expresó que dicho paquete fiscal incluye cambios que afectarán de manera significativa a patrimonios de personas naturales y sectores económicos estratégicos, y resaltó que su intención es compensar de forma urgente el déficit fiscal generado por la caída de la principal herramienta de recaudación.

Una de las medidas centrales es la reducción del umbral del impuesto al patrimonio, que hasta ahora se aplicaba a fortunas de 3.600 millones de pesos y que, tras la reforma, alcanzará a quienes posean patrimonios cercanos a 2.000 millones de pesos.

“Esto representa pedirle a 0,8 por ciento, menos del 1% de la población y de los contribuyentes, representa pedirles a ellos que hagan un mayor esfuerzo de contribución a través de esta tarifa del impuesto al patrimonio, y esto nos permite llegar a obtener cerca de 1,7 billones de pesos”, declaró el ministro a los medios de comunicación.

Ministro De Hacienda Anuncia Impuesto Al Patrimonio - crédito Ministerio del Trabajo/YouTube

Además, recalcó que la medida solo afecta a 2.000 contribuyentes que, según Ávila, representan un pequeño porcentaje de la base tributaria en Colombia.

“Esa es una primera medida dirigida a menos del 1% de los contribuyentes y a aquellos patrimonios y riquezas altas en el país, con un criterio de progresividad que va creciendo hasta un 5% a patrimonios superiores a 100.000 millones de pesos”, afirmó el ministro.

Adicionalmente, la administración prepara una sobretasa del 15 % para el sector financiero —muy por encima del 5 % actual—, lo que llevará el impuesto de renta de este segmento a un 50 % nominal, pese a que la tarifa efectiva se mantiene más baja debido a beneficios fiscales, según detalló Ávila.

Borrador del Decreto en la que se anuncian nuevos impuestos para el país - crédito Suministrado

Impuesto a juegos de azar y a licores

Además, el funcionario reveló que el paquete también incluirá cargas adicionales para el sector financiero y para las empresas vinculadas a los hidrocarburos, así como una alza en el IVA y mayores impuestos al consumo sobre categorías como los juegos de azar y los licores.

Frente a los juegos de azar y suerte, el ministro de Hacienda señaló: “Creemos que en materia de IVA hay una posibilidad de mantener los criterios que se tuvieron con la emergencia económica en materia de impuesto del 19% para los juegos de suerte y azar. Aquí hemos tenido el cuidado de colocar esta tarifa del 19%, descontando o manejando una base gravable en la cual se tenga en cuenta el descuento de los premios que se otorgan”.

Borrador del Decreto en la que se anuncian nuevos impuestos para el país - crédito Suministrado

En cuanto a los impuestos a las bebidas alcohólicas, Germán Ávila aseveró que esta medida excluye a la cerveza, al considerar que tiene un alto consumo en la sociedad colombiana.

“Hemos planteado la necesidad de incrementar el IVA para licores en un porcentaje que actualmente está en el 5% y consideramos que ese nivel de IVA debe incrementarse hasta el 19%, tanto para el aguardiente, ron, whisky, brandy y todas las bebidas que tienen alto contenido alcohólico”, remarcó.

Ministro De Hacienda Anuncia Impuesto A Licores pero excluyendo a la cerveza - crédito Ministerio del Trabajo/YouTube

Otras medidas

Para el sector minero, se establece un impuesto del 1 % a la primera venta o exportación de carbón, mientras que la no deducibilidad en el impuesto de renta de las regalías para el petróleo y el carbón, propuesta que vuelve a escena, se proyecta como fuente de tres billones de pesos adicionales para el Estado.

El ministro también señaló que la Dian contará con alivios tributarios, dirigidos a mejorar la gestión recaudatoria. De manera complementaria, el Gobierno buscará eliminar las primas especiales en el Congreso como parte de los recortes al gasto público.

Al abordar la situación de los fondos de pensiones, Ávila informó sobre la inminente publicación de un proyecto de decreto para que dichos fondos trasladen capitales, que actualmente se encuentran invertidos en el extranjero, lleguen al país.

El objetivo de crecimiento económico anual del 5 % en Colombia se plantea como meta para alcanzar un verdadero desarrollo nacional, según Hacienda - crédito Ministerio del Trabajo

Salario mínimo de 2026

De otro lado, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, intervino para respaldar el reciente incremento del 23% en el salario mínimo, decretado el 29 de diciembre, y reconoció su efecto estimado de 0,6 puntos porcentuales sobre la inflación.

El titular de la cartera laboral sostuvo que la reforma laboral otorgará incentivos a empresas que contraten población vulnerable y adelantó que, durante el próximo año, se pondrá en marcha un programa para micro, pequeñas y medianas empresas que contrarreste los posibles efectos negativos del alza salarial.

Por su parte, Germán Ávila cuestionó la habitual asociación entre el aumento del salario mínimo y un mayor crecimiento de la inflación nacional, indicando que la experiencia reciente desmiente estos temores.

El salario mínimo en Colombia aumentó un 23 %, lo que incidirá levemente en la inflación y busca mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, según explico Sanguino - crédito Ministerio del Trabajo

Consideró que el incremento, equivalente a 10.000 pesos diarios para un trabajador, aproxima el ingreso al valor de un almuerzo y puede impulsar el consumo, generando mayor empleo y contención en los precios.

El conjunto de medidas, según puntualizó el ministro de Hacienda en conferencia de prensa, se formalizará con la expedición de un decreto de emergencia económica por parte del Ejecutivo, que se efectuara en la jornada del martes 30 de diciembre, con el propósito de cerrar la brecha financiera abierta tras la no aprobación de la reforma tributaria estructural.