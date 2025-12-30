El empresario Mario Hernández furioso con Petro por anuncio del salario mínimo de 2026: “Regalo de Navidad”

- crédito Captura de Pantalla Instagram/Presidencia de Colombia

El anuncio realizado por el presidente Gustavo Petro de incrementar el salario mínimo en Colombia un 23,7 % para 2026 ha generado diferentes reacciones en los sectores políticos y empresariales del país.

Mientras que algunos defienden la postura del mandatario nacional, al considerar que se están generando mejores condiciones para los trabajadores, otros advierten que el incremento salarial podría ocasiones posibles impactos negativos en la economía y en los mercados.

Es el caso del empresario Mario Hernández que, por medio de su cuenta de X, cuestionó la medida anunciada por el mandatario nacional, argumentando que podría aumentar la inflación y afectar la competitividad, en ausencia de un respaldo en la productividad de las empresas.

Igualmente, manifestó que el alza del salario mínimo implica afectaciones al costo de vida de los colombianos.

“Cuando el salario mínimo sube 23% sin productividad detrás, perdemos competitividad y sube la inflación. Además, mucho está indexado al salario mínimo, así que todo se encarece”, escribió Hernández en sus redes sociales.

Además, el empresario precisó que rechazar un incremento desproporcionado del mínimo no implica oponerse a que los trabajadores obtengan mejores ingresos.

“No es estar en contra de que la gente gane más; es entender que sin productividad, el efecto es el contrario”, precisó.

Posteriormente, Mario Hernández que también es candidato al Senado por el partido Centro Democrático, dirigió su crítica al jefe de Estado, al señalarlo como el responsable de que, según él, los productos y servicios en el país puedan tener un aumento considerable.

“El regalo de Navidad del presidente todo más caro a partir del 1 enero /26”, sostuvo.

Otras críticas de gremios económicos

Además de Mario Hernández, dirigentes y representantes empresariales también realizaron una fuerte crítica al proceso y los efectos potenciales del nuevo monto del salario mínimo para el año 2026.

El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes de Colombia (Fenalco), Jaime Cabal, fue enfático al calificar la negociación de “farsa y burla institucional para el sector productivo del país”, y sostuvo que la decisión fue “anticipada, unilateral y abiertamente populista”.

Adicional a ello, denunció que no existió un verdadero diálogo entre los representantes de los empresarios y los sindicatos, y recalcó la contradicción entre declarar una emergencia económica y fijar un alza de esa magnitud.

Jaime Cabal, presidente de Fenalco, rechazó de manera categórica una decisión que considera irresponsable, desproporcionada y contraria a la realidad económica del país, más aún cuando el propio Gobierno ha decretado una emergencia económica - crédito Fenalco

“Imponer un aumento de esta magnitud, ignorando las variables técnicas y la productividad, es pan para hoy y hambre para mañana. Las improvisaciones del Gobierno no las paga el Estado, las paga el pueblo con desempleo, informalidad y carestía”, aseguró.

Entre tanto, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, calificó como ‘populista’ la medida decretada por el Gobierno de Gustavo Petro.

Igualmente, alertó que la modificación afectará la generación de empleo, en especial para las micro y pequeñas empresas, y generará un aumento de la informalidad, una disminución de la competitividad y presionará al alza la tasa de interés.

“Con el fin de mostrarse generoso, con recursos que no pagará ninguno de los miembros del gobierno, y que sí pagarán las mipymes, las empresas medianas y las empresas formales, este sin duda uno de los mayores actos de populismo de la historia de Colombia”, enfatizó.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, calificó de populista el aumento del salario mínimo - crédito @BruceMacMaster/X

Defensa del Gobierno y gremio sindical

En respuesta a las críticas de los empresarios, el ministro del Interior, Armando Benedetti, destacó que la medida responde a la necesidad de garantizar la alimentación y el bienestar de las familias colombianas, en un contexto donde la canasta familiar para cuatro personas asciende a 3,2 millones de pesos, mientras que solo una o hasta dos personas suelen aportar para mantener esos gastos.

“La presión de los trabajadores a sus empleadores va a ser en ese sentido de ganar muchos más recursos para ello”, indicó el jefe de cartera en diálogo con Caracol Radio.

El ministro también minimizó el argumento de que el alza salarial empujaría a parte de la población hacia la informalidad, señalando que los empresarios representan un capitalismo limitado en Colombia.

“Aquí no hay capitalismo, aquí ha fracasado. Siempre hemos vivido del petróleo como lo ha dicho el señor presidente”, afirmó a la cadena radial.

Por último, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) Fabio Arias, consideró que la decisión adoptada por el Ejecutivo es “un acto de profunda justicia social para los trabajadores colombianos”.

Incluso, subrayó que, pese a los augurios de desastre que algunos sectores han sostenido desde la llegada de Gustavo Petro a la presidencia, los datos de empleo y crecimiento económico han refutado estos pronósticos.

“En la medida en que tengan los trabajadores o un sector de la población mejores recursos, con absoluta seguridad va a haber una dinámica adicional de la economía y especialmente en el consumo de bienes y servicios, lo que llama el Dane, el consumo de los hogares en Colombia... Eso es lo que va a pasar aquí”, dijo Arias a Noticias Caracol.

La Central Unitaria de Trabajadores insiste en un incremento del 16% para el salario mínimo en Colombia - crédito Colprensa