Colombia

El empresario Mario Hernández furioso con Petro por anuncio del salario mínimo de 2026: “Regalo de Navidad”

En sus redes sociales, el titular de una marca de marroquinería recalcó que el incremento salarial para el año entrante afectará el costo de vida de los colombianos

Guardar
- crédito Captura de Pantalla
- crédito Captura de Pantalla Instagram/Presidencia de Colombia

El anuncio realizado por el presidente Gustavo Petro de incrementar el salario mínimo en Colombia un 23,7 % para 2026 ha generado diferentes reacciones en los sectores políticos y empresariales del país.

Mientras que algunos defienden la postura del mandatario nacional, al considerar que se están generando mejores condiciones para los trabajadores, otros advierten que el incremento salarial podría ocasiones posibles impactos negativos en la economía y en los mercados.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Es el caso del empresario Mario Hernández que, por medio de su cuenta de X, cuestionó la medida anunciada por el mandatario nacional, argumentando que podría aumentar la inflación y afectar la competitividad, en ausencia de un respaldo en la productividad de las empresas.

Igualmente, manifestó que el alza del salario mínimo implica afectaciones al costo de vida de los colombianos.

Cuando el salario mínimo sube 23% sin productividad detrás, perdemos competitividad y sube la inflación. Además, mucho está indexado al salario mínimo, así que todo se encarece”, escribió Hernández en sus redes sociales.

- crédito @marioherzam/X
- crédito @marioherzam/X

Además, el empresario precisó que rechazar un incremento desproporcionado del mínimo no implica oponerse a que los trabajadores obtengan mejores ingresos.

No es estar en contra de que la gente gane más; es entender que sin productividad, el efecto es el contrario”, precisó.

Posteriormente, Mario Hernández que también es candidato al Senado por el partido Centro Democrático, dirigió su crítica al jefe de Estado, al señalarlo como el responsable de que, según él, los productos y servicios en el país puedan tener un aumento considerable.

El regalo de Navidad del presidente todo más caro a partir del 1 enero /26”, sostuvo.

- crédito @marioherzam/X
- crédito @marioherzam/X

Otras críticas de gremios económicos

Además de Mario Hernández, dirigentes y representantes empresariales también realizaron una fuerte crítica al proceso y los efectos potenciales del nuevo monto del salario mínimo para el año 2026.

El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes de Colombia (Fenalco), Jaime Cabal, fue enfático al calificar la negociación de “farsa y burla institucional para el sector productivo del país”, y sostuvo que la decisión fue “anticipada, unilateral y abiertamente populista”.

Adicional a ello, denunció que no existió un verdadero diálogo entre los representantes de los empresarios y los sindicatos, y recalcó la contradicción entre declarar una emergencia económica y fijar un alza de esa magnitud.

Jaime Cabal, presidente de Fenalco, rechazó de manera categórica una decisión que considera irresponsable, desproporcionada y contraria a la realidad económica del país, más aún cuando el propio Gobierno ha decretado una emergencia económica - crédito Fenalco

“Imponer un aumento de esta magnitud, ignorando las variables técnicas y la productividad, es pan para hoy y hambre para mañana. Las improvisaciones del Gobierno no las paga el Estado, las paga el pueblo con desempleo, informalidad y carestía”, aseguró.

Entre tanto, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, calificó como ‘populista’ la medida decretada por el Gobierno de Gustavo Petro.

Igualmente, alertó que la modificación afectará la generación de empleo, en especial para las micro y pequeñas empresas, y generará un aumento de la informalidad, una disminución de la competitividad y presionará al alza la tasa de interés.

“Con el fin de mostrarse generoso, con recursos que no pagará ninguno de los miembros del gobierno, y que sí pagarán las mipymes, las empresas medianas y las empresas formales, este sin duda uno de los mayores actos de populismo de la historia de Colombia”, enfatizó.

Bruce Mac Master, presidente de
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, calificó de populista el aumento del salario mínimo - crédito @BruceMacMaster/X

Defensa del Gobierno y gremio sindical

En respuesta a las críticas de los empresarios, el ministro del Interior, Armando Benedetti, destacó que la medida responde a la necesidad de garantizar la alimentación y el bienestar de las familias colombianas, en un contexto donde la canasta familiar para cuatro personas asciende a 3,2 millones de pesos, mientras que solo una o hasta dos personas suelen aportar para mantener esos gastos.

“La presión de los trabajadores a sus empleadores va a ser en ese sentido de ganar muchos más recursos para ello”, indicó el jefe de cartera en diálogo con Caracol Radio.

El ministro también minimizó el argumento de que el alza salarial empujaría a parte de la población hacia la informalidad, señalando que los empresarios representan un capitalismo limitado en Colombia.

El Gobierno evalúa aplicar la
El Gobierno evalúa aplicar la figura de 'Urgencia Manifiesta' para acelerar la recuperación de los edificios destruidos por el ataque - crédito X

“Aquí no hay capitalismo, aquí ha fracasado. Siempre hemos vivido del petróleo como lo ha dicho el señor presidente”, afirmó a la cadena radial.

Por último, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) Fabio Arias, consideró que la decisión adoptada por el Ejecutivo es “un acto de profunda justicia social para los trabajadores colombianos”.

Incluso, subrayó que, pese a los augurios de desastre que algunos sectores han sostenido desde la llegada de Gustavo Petro a la presidencia, los datos de empleo y crecimiento económico han refutado estos pronósticos.

“En la medida en que tengan los trabajadores o un sector de la población mejores recursos, con absoluta seguridad va a haber una dinámica adicional de la economía y especialmente en el consumo de bienes y servicios, lo que llama el Dane, el consumo de los hogares en Colombia... Eso es lo que va a pasar aquí”, dijo Arias a Noticias Caracol.

La Central Unitaria de Trabajadores
La Central Unitaria de Trabajadores insiste en un incremento del 16% para el salario mínimo en Colombia - crédito Colprensa

Temas Relacionados

Mario HernándezGustavo PetroSalario MínimoAumento Salario Mínimo de 2026Salario Mínimo de 2026Costo de vidaInflaciónTrabajadoresEmpresariosColombia-Noticias

Más Noticias

Exministro de Hacienda de Petro criticó aumento del salario mínimo: “El gobierno debe explicar cómo va a manejar los efectos negativos”

Un pronunciamiento de José Antonio Ocampo, que ocupó la cartera económica, ha suscitado debate sobre las implicaciones del incremento de la remuneración básica mensual para 2026

Exministro de Hacienda de Petro

Alias el Costeño, vinculado al magnicidio de Miguel Uribe Turbay, estaría vinculado con otro homicidio ligado al narcomenudeo en Bogotá

Elder José Arteaga, ya detenido por el asesinato del senador, enfrenta nuevos cargos por ordenar otro homicidio ligado a conflictos de microtráfico en Engativá

Alias el Costeño, vinculado al

Resultados de la Lotería de Cundinamarca hoy lunes 29 de diciembre: números ganadores

Lotería de Cundinamarca realiza un sorteo a la semana, todos los lunes, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Resultados de la Lotería de

Colombia quedó con uno de los salarios mínimos más altos de América Latina: este es el ranking

Tras no lograrse un acuerdo tripartito con los empresarios y sindicatos, el presidente Petro anunció un aumento del 23 % para el salario mínimo del año 2026

Colombia quedó con uno de

Margarita Rosa de Francisco tildó de “mediocre” retórica de la derecha tras anuncio del salario mínimo: “No piensan con audacia”

La actriz y escritora pidió tener ideas originales para hablar de Petro, asegurando que no se detienen en el “parteaguas” que genera el aumento del salario mínimo para 2026

Margarita Rosa de Francisco tildó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Madre envió súplica a Gustavo

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

Reportan el secuestro de un policía en vía Panamericana de Cali a Popayán: esto se sabe

Así es como la Amazonía colombiana “suministra la demanda internacional de cocaína, oro y carne” a los grupos armados ilegales

Reportan atentado con granada en el oriente de Cali: hay cinco heridos, entre ellos dos menores

Los secretos de la caída de ‘Munra’, la cabeza del Tren de Aragua en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Se viraliza video de Yeferson

Se viraliza video de Yeferson Cossio previo a su falla cardíaca: esto estaba haciendo antes de su hospitalización

‘Ay hombe’, la película perdida donde Diomedes Díaz llevó el vallenato a la pantalla grande: la crítica le dio duro en su momento

Implicada en la muerte del hermano del cantante Arcángel pagará 15 años de cárcel: “No hay excusa para lo que hice”

‘La casa de los famosos Colombia’ confirmó el primer invitado extranjero: este es el cantante urbano que entrará al ‘reality’

Estas famosas fueron mamás o anunciaron su embarazo en 2025

Deportes

Mercado de jugadores - EN

Mercado de jugadores - EN VIVO: altas, bajas y posibles fichajes de los clubes del fútbol colombiano hoy 30 de diciembre para el 2026

Yoreli Rincón se despidió de Palmeiras con bicampeonato en el 2025: este sería su próximo destino

Figura de la selección peruana jugará con el Deportivo Cali en el 2026

La Dimayor impuso duras sanciones a Independiente Medellín y Atlético Nacional por desmanes en la final de la Copa BetPlay 2025

Colombia tiene una nueva jueza con escarapela FIFA: ella es Karen Lozano