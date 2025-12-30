Colombia

Aumento del salario mínimo 2026: cuándo el empleador no está obligado a subir el sueldo y qué dice la ley

La normativa laboral aclara que este ajuste funciona como un piso de protección y no como una nivelación general de los salarios, por lo que su aplicación depende del tipo de contrato, el nivel de ingresos y los acuerdos vigentes entre trabajadores y empleadores

El nuevo salario mínimo para 2026 fue decretado por el Gobierno tras no lograrse un acuerdo entre empresarios y centrales obreras. - crédito EFE/Leonardo Muñoz/Archivo

El aumento del salario mínimo para 2026, decretado por el Gobierno nacional, volvió a abrir un debate recurrente en Colombia: ¿este incremento obliga a las empresas a subir todos los salarios? Aunque para muchos trabajadores la respuesta debería ser afirmativa, lo cierto es que la obligación del empleador no es automática y depende de lo que establece la legislación laboral vigente.

Esta discusión cobra especial relevancia tras la decisión del Ejecutivo de fijar el salario mínimo vital en $1.750.905, más un auxilio de transporte de $249.095, lo que eleva el ingreso mínimo legal a $2.000.000 mensuales a partir del 1 de enero de 2026. Sin embargo, no todos los trabajadores verán reflejado este aumento en su nómina, ya que la ley colombiana delimita con claridad en qué casos el empleador sí está obligado a ajustar el sueldo y en cuáles no.

Qué establece la ley sobre el salario mínimo en Colombia

El artículo 145 del Código Sustantivo del Trabajo (CST) define el salario mínimo como la remuneración básica que debe recibir un trabajador por su jornada ordinaria. A su vez, el artículo 148 del CST es contundente afirmando que, ningún empleador puede pagar por debajo del salario mínimo legal vigente, y ningún acuerdo privado puede desconocer ese piso.

Esto implica que el aumento decretado para 2026 solo es obligatorio para quienes devengan exactamente el salario mínimo o un valor inferior al nuevo monto fijado. En los demás casos, la ley no impone un ajuste automático.

El incremento salarial busca fortalecer el poder adquisitivo de los hogares, aunque no aplica de forma automática a todos los trabajadores. - crédito EFE/Leonardo Muñoz

Cuándo el empleador NO está obligado a subir el sueldo en 2026

De acuerdo con la normativa vigente y con reiterados pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, el empleador no está legalmente obligado a aumentar el salario en los siguientes escenarios:

1. Salarios superiores al mínimo legal

Si un trabajador gana más del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV), el incremento del mínimo no genera un derecho adquirido a un aumento salarial. La Corte ha precisado que el salario mínimo no funciona como un mecanismo de indexación general de los sueldos.

2. Salario integral

Según el artículo 132 del CST, el salario integral incluye prestaciones sociales, recargos y beneficios adicionales. Por esta razón, no está directamente atado al incremento del salario mínimo, siempre que cumpla con el valor mínimo legal del salario integral.

3. Contratos con cláusulas específicas

Cuando el contrato laboral establece que los aumentos dependen de variables como desempeño, productividad o inflación (IPC), prevalece lo pactado entre las partes. Este principio se sustenta en la autonomía de la voluntad contractual.

4. Contratos de prestación de servicios

Las personas vinculadas mediante contratos por honorarios no tienen relación laboral, según el artículo 23 del CST, por lo que no están cobijadas por el salario mínimo. Cualquier ajuste debe pactarse al momento de renovar el contrato.

La ley laboral establece que
La ley laboral establece que el salario mínimo es un piso de protección y no un mecanismo de ajuste general de sueldos. - crédito Colprensa - Juan Páez

Casos en los que el aumento sí es obligatorio

Existen situaciones específicas en las que el empleador sí debe ajustar el salario:

  • Cuando el trabajador queda por debajo del salario mínimo 2026 tras el nuevo decreto.
  • Si existen convenciones colectivas, pactos sindicales o reglamentos internos que ordenan el incremento automático.
  • Cuando el contrato laboral establece expresamente que el salario se ajusta cada año conforme al aumento del mínimo.

El incumplimiento puede derivar en sanciones administrativas, de acuerdo con la Ley 1610 de 2013, que faculta al Ministerio del Trabajo para imponer multas.

El aumento del salario mínimo 2026: una decisión histórica

Tras semanas sin consenso entre centrales obreras, que pedían un aumento del 16%, y empresarios, que proponían un alza del 7,21% acorde con la inflación, el presidente Gustavo Petro anunció este 29 de diciembre un incremento del 23,7%, uno de los más altos en décadas.

Según el mandatario, el cálculo responde al concepto de salario mínimo vital de la OIT, orientado a cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud y servicios públicos. Petro aseguró que el aumento real, descontando inflación, sería del 18,7%.

“Gana más la familia, no solo el trabajador”

Durante su intervención, el presidente defendió la medida frente a las críticas empresariales, afirmando que el aumento del salario mínimo impulsa el consumo interno, fortalece la economía y contribuye a reducir la pobreza. Además, citó cifras oficiales sobre desempleo y pobreza, destacando que se encuentran en los niveles más bajos del siglo.

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, respaldó la decisión y aseguró que el salario vital para 2026 representa “un paso firme por la dignidad laboral y el bienestar de las familias”.

El aumento anunciado por el
El aumento anunciado por el Ejecutivo se ubica por encima de la inflación y genera debate sobre su impacto en el empleo. - crédito iStock

Quiénes no se benefician directamente del aumento

Pese al alza histórica, dos grandes grupos quedan por fuera del impacto directo:

  1. Trabajadores informales, que representan el 43,7% de la fuerza laboral, según el Dane.
  2. Contratistas por prestación de servicios, cuyos ingresos dependen exclusivamente de lo pactado en el contrato.

