Colombia

Alfredo Saade oficialmente se ‘reencauchó’ en el Gobierno Petro, pese a sus peleas con Armando Benedetti: este será su cargo

El ex jefe de Despacho de la actual administración, que sostuvo un intenso rifirrafe con el ministro del Interior tras su desvinculación del gabinete, asumirá una nueva tarea al interior del Ejecutivo, en medio de los escándalos que lo salpican como funcionario, que le valieron una sanción provisional de la Procuraduría General de la Nación

Guardar
El autodenominado pastor fue posesionado
El autodenominado pastor fue posesionado el lunes 29 de diciembre en su nuevo cargo, en el que espera estar hasta el final del mandato actual, el 7 de agosto de 2026 - crédito @alfredosaadev/X

Tras cinco meses de su abrupta desvinculación del gabinete del presidente de la República, Gustavo Petro, del que se marchó en medio de controversias internas, el autodenominado ‘pastor’ Alfredo Saade está de regreso en el Ejecutivo: en el que cumplirá un nuevo papel durante los 221 días que restan para que llegue a su fin, por mandato constitucional, el periodo para el que fue elegido el primer mandatario, que irá -como es apenas habitual- hasta el 7 de agosto del 2026.

Saade, que ocupó la jefatura de despacho de la presidencia entre el 15 de junio y el 25 de agosto de 2025, y que fue sancionado de manera provisional por la Procuraduría General de la Nación, debido a lo que serían presuntas irregularidades en el proceso de pasaportes, ya tiene nuevo cargo: el cual venía ‘cocinándose’ desde hace algunas semanas, cuando se conoció que llevaría a su cargo nuevas responsabilidades, encargadas por el jefe de Estado.

Alfredo Saade es confeso simpatizante
Alfredo Saade es confeso simpatizante del presidente Gustavo Petro - crédito Presidencia

En efecto, Saade fue posesionado como nuevo embajador de Colombia en Brasil, en una representación diplomática que estaba en vacancia desde julio de 2025, cuando renunció Guillermo Rivera. Con la llegada del controversial funcionario a esta dignidad, una de las más importantes en la política exterior, el Gobierno quiere que las relaciones entre ambos países avancen hacia una fase de consolidación, según se explicó, bajo directrices explícitas del Ejecutivo.

Alfredo Saade será el nuevo embajador de Colombia en Brasil: así recibió el cargo

Aunque la determinación se venía contemplando desde agosto, cuando Saade salió del gabinete, solo se materializó tras el aval del Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Un procedimiento que es requisito sine qua non para su llegada al cargo, como lo han tenido que hacer los representantes del Estado colombiano en el mundo; a excepción del exalcalde de Cali Jorge Iván Ospina, que no pudo tomar posesión del cargo como embajador en Palestina.

Con este mensaje en sus
Con este mensaje en sus redes sociales, Alfredo Saade recibió su nuevo cargo, como el embajador de Colombia en Brasil - crédito @alfredosaadev/X

Frente al particular, Saade anunció su nombramiento y su misión a través de sus redes sociales, en las que precisó lo que será su gestión al frente de esta dependencia. “Llevo instrucciones precisas del presidente Gustavo Petro para que las relaciones con el presidente Lula da Silva sigan fortalecidas. Con Dios siempre se gana, jamás se pierde”, expresó el nuevo embajador en su cuenta de X, en la que compartió algunas postales del momento en el que tomó juramento.

De esta forma, la llegada de Saade a la embajada se concreta en los últimos meses del mandato de Petro, precedido de sus constantes cruces mediáticos con el que es considerado la ‘mano derecha’ del primer mandatario: el ministro del Interior, Armando Benedetti, al que acusó de haber sido el responsable, en su momento, de su salida de la actual administración. En redes sociales y en los medios de comunicación fueron públicos los señalamientos mutuos.

Tal parece que la influencia
Tal parece que la influencia de Alfredo Saade en el Gobierno de Gustavo Petro sigue intacta, a juzgar por su nuevo nombramiento - crédito Colprensa

El tema central de la controversia entre ambos fue, en su momento, la custodia del exfuncionario, que intentó sin éxito recalar en la contienda electoral al anunciar su intención de ser candidato presidencial. No obstante, su candidatura no cuajó y a la postre declinó sus aspiraciones para sumarse de nuevo al Ejecutivo: en un cargo en el que no tendrá mayor exposición, a diferencia de su presencia en la jefatura de despacho y otras funciones que cumplió anteriormente.

Es válido destacar que el “pastor”, en su momento, fue designado director del Instituto de la Gestión del Agua de La Guajira, creado mediante un decreto de emergencia social firmado por Petro en 2023. Sin embargo, un fallo de la Corte Constitucional dejó sin efectos la naciente entidad y, de paso, sin trabajo a Saade, que posteriormente reapareció en la escena pública con unas funciones que, en su momento, buscaban suplir incluso al propio Benedetti.

