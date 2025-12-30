Alfredo Saade oficialmente se ‘reencauchó’ en el Gobierno Petro, pese a sus peleas con Armando Benedetti: este será su cargo

El autodenominado pastor fue posesionado el lunes 29 de diciembre en su nuevo cargo, en el que espera estar hasta el final del mandato actual, el 7 de agosto de 2026 - crédito @alfredosaadev/X

Tras cinco meses de su abrupta desvinculación del gabinete del presidente de la República, Gustavo Petro, del que se marchó en medio de controversias internas, el autodenominado ‘pastor’ Alfredo Saade está de regreso en el Ejecutivo: en el que cumplirá un nuevo papel durante los 221 días que restan para que llegue a su fin, por mandato constitucional, el periodo para el que fue elegido el primer mandatario, que irá -como es apenas habitual- hasta el 7 de agosto del 2026.

Saade, que ocupó la jefatura de despacho de la presidencia entre el 15 de junio y el 25 de agosto de 2025, y que fue sancionado de manera provisional por la Procuraduría General de la Nación, debido a lo que serían presuntas irregularidades en el proceso de pasaportes, ya tiene nuevo cargo: el cual venía ‘cocinándose’ desde hace algunas semanas, cuando se conoció que llevaría a su cargo nuevas responsabilidades, encargadas por el jefe de Estado.

En efecto, Saade fue posesionado como nuevo embajador de Colombia en Brasil, en una representación diplomática que estaba en vacancia desde julio de 2025, cuando renunció Guillermo Rivera. Con la llegada del controversial funcionario a esta dignidad, una de las más importantes en la política exterior, el Gobierno quiere que las relaciones entre ambos países avancen hacia una fase de consolidación, según se explicó, bajo directrices explícitas del Ejecutivo.

Aunque la determinación se venía contemplando desde agosto, cuando Saade salió del gabinete, solo se materializó tras el aval del Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Un procedimiento que es requisito sine qua non para su llegada al cargo, como lo han tenido que hacer los representantes del Estado colombiano en el mundo; a excepción del exalcalde de Cali Jorge Iván Ospina, que no pudo tomar posesión del cargo como embajador en Palestina.

Frente al particular, Saade anunció su nombramiento y su misión a través de sus redes sociales, en las que precisó lo que será su gestión al frente de esta dependencia. “Llevo instrucciones precisas del presidente Gustavo Petro para que las relaciones con el presidente Lula da Silva sigan fortalecidas. Con Dios siempre se gana, jamás se pierde”, expresó el nuevo embajador en su cuenta de X, en la que compartió algunas postales del momento en el que tomó juramento.

De esta forma, la llegada de Saade a la embajada se concreta en los últimos meses del mandato de Petro, precedido de sus constantes cruces mediáticos con el que es considerado la ‘mano derecha’ del primer mandatario: el ministro del Interior, Armando Benedetti, al que acusó de haber sido el responsable, en su momento, de su salida de la actual administración. En redes sociales y en los medios de comunicación fueron públicos los señalamientos mutuos.

El tema central de la controversia entre ambos fue, en su momento, la custodia del exfuncionario, que intentó sin éxito recalar en la contienda electoral al anunciar su intención de ser candidato presidencial. No obstante, su candidatura no cuajó y a la postre declinó sus aspiraciones para sumarse de nuevo al Ejecutivo: en un cargo en el que no tendrá mayor exposición, a diferencia de su presencia en la jefatura de despacho y otras funciones que cumplió anteriormente.

Es válido destacar que el “pastor”, en su momento, fue designado director del Instituto de la Gestión del Agua de La Guajira, creado mediante un decreto de emergencia social firmado por Petro en 2023. Sin embargo, un fallo de la Corte Constitucional dejó sin efectos la naciente entidad y, de paso, sin trabajo a Saade, que posteriormente reapareció en la escena pública con unas funciones que, en su momento, buscaban suplir incluso al propio Benedetti.