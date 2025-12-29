Colombia

Wilson Ruiz Orejuela presentó una acción disciplinaria en la Procuraduría para frenar la Asamblea Constituyente: “Defender la Constitución es una obligación”

El exministro presentó recursos ante la Registraduría y la Procuraduría para exigir transparencia y legalidad en la iniciativa de Asamblea Constituyente promovida por el Gobierno nacional

Guardar
El exministro de Justicia Wilson
El exministro de Justicia Wilson Ruiz calificó la propuesta como una “fantasía jurídica” y sostuvo que el Gobierno utiliza el debate para desviar la atención de la crisis de seguridad y otros problemas del país - crédito suministrada a Infobae Colombia

El exministro de Justicia y del Derecho Wilson Ruiz Orejuela inició acciones legales para exigir que la propuesta de Asamblea Constituyente impulsada por el Gobierno Nacional cumpla con los requisitos establecidos en la Constitución y la ley.

Según el comunicado divulgado este lunes 29 de diciembre de 2025, el exfuncionario presentó un derecho de petición ante la Registraduría Nacional del Estado Civil y una acción disciplinaria en la Procuraduría General de la Nación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ruiz solicitó a la Registraduría la entrega de la documentación completa sobre la inscripción del comité promotor de la iniciativa, así como información detallada sobre el mecanismo de participación y la verificación de los formularios utilizados para la recolección de firmas.

En el mismo trámite, requirió detalles acerca de los topes de financiación y las medidas adoptadas para preservar la neutralidad estatal.

El exministro pidió a la Procuraduría investigar posibles irregularidades, como la eventual intervención de servidores públicos o el uso de recursos oficiales en una campaña que se presenta como ciudadana.

La Constitución no es un juego ni los ciudadanos pueden ser objeto de engaños con anuncios sin fundamento jurídico”, expresó Ruiz Orejuela en el documento oficial.

El exjefe de la cartera de Justicia enfatizó que, a su juicio, la propuesta de Constituyente no cumple con los parámetros constitucionales ni legales de la Carta Política de 1991. Recordó que este proceso demanda una ley aprobada por el Congreso, mayorías calificadas y el aval de la ciudadanía a través de mecanismos populares con umbrales definidos.

“Las firmas ciudadanas no convocan una constituyente. Lo que se está presentando es una fantasía jurídica”, advirtió Ruiz.

La acción emprendida por el exministro se da en medio de un debate nacional sobre la viabilidad de la convocatoria planteada por el Gobierno Nacional.

Ruiz alertó que este tipo de anuncios funcionan como “cortina de humo” para desviar la atención de los problemas estructurales del país.

Mientras el Gobierno insiste en un debate inexistente, Colombia vive una profunda crisis de seguridad”, manifestó Ruiz.

Según el exministro, la situación actual está marcada por atentados en distintas regiones, fortalecimiento de estructuras criminales y negociaciones poco claras con grupos ilegales como el Clan del Golfo.

En su comunicación, Ruiz señaló la falta de reglas claras y controles efectivos en el proceso anunciado. Subrayó que la ley exige transparencia, topes de gasto y el uso de formularios sin ningún tipo de sesgo institucional.

Cualquier utilización de la institucionalidad para promover una causa política no solo deslegitima el proceso, sino que compromete responsabilidades disciplinarias y legales”, declaró el exministro. Asimismo, reveló que ha preparado un paquete de acciones jurídicas para defender la integridad de la Constitución.

Ruiz concluyó que seguirá vigilando el desarrollo de la propuesta para garantizar que se respete el marco legal.

Temas Relacionados

Wilson Ruíz OrejuelaProcuraduríaAsamblea ConstituyenteConstituyenteGobierno PetroGustavo PetroPresidente PetroExministro de JusticiaColombia-Noticias

Más Noticias

Giovanny Urshela denunció que se metieron a su casa en Barranquilla y robaron joyas y objetos de valor

El pelotero colombiano, que en 2025 estuvo con Athletics de Oakland, aseguró que no estaban en la vivienda al momento del hurto, lo que agradeció para evitar un mayor susto con su familia

Giovanny Urshela denunció que se

Habló la madre de colombiano pedido en extradición por Lituania: “Mi hijo no estuvo haciendo ninguna inteligencia”

La mujer hizo un llamado al presidente Petro para verificar la situación del joven ya que, según sus declaraciones, no hay pruebas que lo vinculen con actividades terroristas

Habló la madre de colombiano

Arriendos en Colombia: IPC definirá el ajuste anual y fija el tope legal para los contratos de vivienda urbana

Con el inicio del año, los contratos de arrendamiento en Colombia entran en etapa de ajuste. El IPC que publicará el Dane definirá el aumento máximo permitido, conforme a la Ley 820 de 2003, que regula plazos, topes y notificaciones

Arriendos en Colombia: IPC definirá

Camilo Trujillo reveló que no se trató de una broma el embarazo de su novia: “No sabía que era el día de los inocentes”

El actor y exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ compartió la imagen de Daniela Lerc con su prominente pancita, despertando reacciones en sus fans

Camilo Trujillo reveló que no

La curiosa reacción de Margarita Rosa de Francisco a foto de Gustavo Petro en Navidad: “¿Por qué me parece sexy esta foto?”

La apreciación compartida por la actriz sobre el presidente con una chaqueta elaborada por personas sin hogar impulsó un variado intercambio de opiniones en redes sociales

La curiosa reacción de Margarita
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Madre envió súplica a Gustavo

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

Reportan el secuestro de un policía en vía Panamericana de Cali a Popayán: esto se sabe

Así es como la Amazonía colombiana “suministra la demanda internacional de cocaína, oro y carne” a los grupos armados ilegales

Reportan atentado con granada en el oriente de Cali: hay cinco heridos, entre ellos dos menores

Los secretos de la caída de ‘Munra’, la cabeza del Tren de Aragua en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Camilo Trujillo aclaró noticia sobre

Camilo Trujillo aclaró noticia sobre el embarazo de su novia: “No sabía que era el día de los inocentes”

Tania Valencia reapareció en redes: reveló que su pequeño hijo tuvo un delicado problema de salud

‘Beba’, la polémica ex participante del ‘Desafío XX’, es la nueva participante de ‘La casa de los famosos Colombia 3’

Silvestre Dangond suspende su concierto en la Feria de Cali: “La verdad no puedo seguir. Gracias, Cali”

En video: Ana del Castillo fue acosada por un fan en pleno concierto y reaccionó de inmediato

Deportes

Mercado de fichajes - EN

Mercado de fichajes - EN VIVO: contrataciones, bajas y rumores en la bolsa de jugadores de los equipos del fútbol colombiano hoy 29 de diciembre

Miguel Borja llegó a México para firmar con Cruz Azul: así fue la bienvenida al delantero

Dimayor confirmó fecha y hora del primer título del 2026: así se jugará la Superliga entre Junior y Santa Fe

En 2025 las barras bravas se tomaron los estadios de Colombia: estos fueron algunos de los disturbios protagonizados por los hinchas

Luis Suárez continúa en racha goleadora y se perfila para ser uno de los inamovibles de Néstor Lorenzo para el mundial: marcó triplete