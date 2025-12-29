Wilson Ruiz Orejuela presentó una acción disciplinaria en la Procuraduría para frenar la Asamblea Constituyente: “Defender la Constitución es una obligación”

El exministro de Justicia Wilson Ruiz calificó la propuesta como una “fantasía jurídica” y sostuvo que el Gobierno utiliza el debate para desviar la atención de la crisis de seguridad y otros problemas del país - crédito suministrada a Infobae Colombia

El exministro de Justicia y del Derecho Wilson Ruiz Orejuela inició acciones legales para exigir que la propuesta de Asamblea Constituyente impulsada por el Gobierno Nacional cumpla con los requisitos establecidos en la Constitución y la ley.

Según el comunicado divulgado este lunes 29 de diciembre de 2025, el exfuncionario presentó un derecho de petición ante la Registraduría Nacional del Estado Civil y una acción disciplinaria en la Procuraduría General de la Nación.

Ruiz solicitó a la Registraduría la entrega de la documentación completa sobre la inscripción del comité promotor de la iniciativa, así como información detallada sobre el mecanismo de participación y la verificación de los formularios utilizados para la recolección de firmas.

En el mismo trámite, requirió detalles acerca de los topes de financiación y las medidas adoptadas para preservar la neutralidad estatal.

El exministro pidió a la Procuraduría investigar posibles irregularidades, como la eventual intervención de servidores públicos o el uso de recursos oficiales en una campaña que se presenta como ciudadana.

“La Constitución no es un juego ni los ciudadanos pueden ser objeto de engaños con anuncios sin fundamento jurídico”, expresó Ruiz Orejuela en el documento oficial.

El exjefe de la cartera de Justicia enfatizó que, a su juicio, la propuesta de Constituyente no cumple con los parámetros constitucionales ni legales de la Carta Política de 1991. Recordó que este proceso demanda una ley aprobada por el Congreso, mayorías calificadas y el aval de la ciudadanía a través de mecanismos populares con umbrales definidos.

“Las firmas ciudadanas no convocan una constituyente. Lo que se está presentando es una fantasía jurídica”, advirtió Ruiz.

La acción emprendida por el exministro se da en medio de un debate nacional sobre la viabilidad de la convocatoria planteada por el Gobierno Nacional.

Ruiz alertó que este tipo de anuncios funcionan como “cortina de humo” para desviar la atención de los problemas estructurales del país.

“Mientras el Gobierno insiste en un debate inexistente, Colombia vive una profunda crisis de seguridad”, manifestó Ruiz.

Según el exministro, la situación actual está marcada por atentados en distintas regiones, fortalecimiento de estructuras criminales y negociaciones poco claras con grupos ilegales como el Clan del Golfo.

En su comunicación, Ruiz señaló la falta de reglas claras y controles efectivos en el proceso anunciado. Subrayó que la ley exige transparencia, topes de gasto y el uso de formularios sin ningún tipo de sesgo institucional.

“Cualquier utilización de la institucionalidad para promover una causa política no solo deslegitima el proceso, sino que compromete responsabilidades disciplinarias y legales”, declaró el exministro. Asimismo, reveló que ha preparado un paquete de acciones jurídicas para defender la integridad de la Constitución.

Ruiz concluyó que seguirá vigilando el desarrollo de la propuesta para garantizar que se respete el marco legal.