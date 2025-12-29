Que no lo roben en el fin de año: autoridades alertan sobre esta nueva estafa en los cajeros automáticos

Los ladrones aprovechan las congestiones en los cajeros para desplegar nuevos métodos de robo - crédito Freepik

El aumento de las transacciones bancarias y el retiro de sumas cuantiosas durante diciembre han encendido las alarmas entre las autoridades y las entidades financieras debido a una modalidad de fraude que se intensifica en esta época: la trampa del billete.

Lo que para muchos representa una temporada de compras y primas, se ha transformado en una ventana propicia para los estafadores, quienes aprovechan la congestión y el afán en los cajeros automáticos para sustraer grandes cantidades de efectivo de cuentas bancarias.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La mecánica detrás de esta estafa se basa en el descuido de los usuarios.

Según ha explicado la policía, la trampa del billete consiste en colocar un billete en la ranura del dispensado de efectivo del cajero para simular que está atascado, generando confusión en la persona que utiliza el servicio.

Ante la falla o bloqueo de la máquina, muchos clientes cancelan la transacción o se retiran bajo la impresión de que no han recibido el dinero. Sin embargo, ese billete fue ubicado deliberadamente para distraer y lograr que la sesión no se cierre correctamente.

Se recomienda denunciar cualquier falla o anomalía en los cajeros - crédito Freepik

En ese breve lapso, los delincuentes regresan y ejecutan retiros sin requerir la tarjeta original, accediendo así al efectivo restante.

Esta técnica resulta especialmente efectiva cuando los clientes no se aseguran de que la operación haya finalizado por completo.

Además en diciembre se incrementan los riesgos de estafas, esto debido a las filas extensas y el volumen elevado de dinero circulando propician que los clientes se muestren menos atentos y prioricen la rapidez sobre la seguridad.

Según las entidades bancarias, en esta época el pago de primas, salarios y los gastos propios de la temporada hacen que las personas retiren sumas más altas y, en muchos casos, bajen la guardia.

Además, la vulnerabilidad aumenta en aquellos cajeros situados en vías principales o lugares apartados de sedes bancarias, así como entre quienes no revisan sus movimientos de cuenta inmediatamente, lo que permite que el fraude pase horas inadvertido.

Los ladrones aprovechan el fin de año para desplegar nuevas tácticas - crédito Freepik

Para enfrentar la amenaza de la trampa del billete, las entidades bancarias han difundido una serie de pautas de seguridad.

Recomiendan no tocar ni retirar los billetes que sobresalgan del dispensador, cancelar en su totalidad la operación si se detecta cualquier anomalía, extraer siempre la tarjeta antes de alejarse del cajero y revisar los movimientos de la cuenta de manera inmediata.

Asimismo, se aconseja utilizar cajeros ubicados dentro de bancos o centros comerciales, pues estos ofrecen mayores niveles de protección. La autoridad policial insiste en que mantener la calma y aplicar estas recomendaciones puede determinar la diferencia entre un retiro seguro y una pérdida innecesaria de dinero.

Y en caso tal de ser afectado por esta modalidad el primer paso consiste en contactar de inmediato a la entidad financiera a través de sus líneas de atención, muchas de ellas disponibles las 24 horas. La recomendación es bloquear productos y reportar la transacción de forma prioritaria.

En caso tal de detectar la estafa se debe comunicar de inmediato al banco para bloquear los productos - crédito Freepik

El procedimiento posterior, según la explicación de la información, implica formalizar la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Aquellos usuarios que requirieran una acción directamente contra la institución financiera deben presentar un reclamo ante la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).

Para este proceso, se tienen mecanismos como el número nacional 1212 para reportes inmediatos y el #903 para la SFC, facilitando los reportes en tiempo real.

Aunque la rapidez de la respuesta depende de cada entidad bancaria, ya que cada una tiene un procedimiento diferente para verificar las estafas, recibir denuncias detalladas, bloquear productos y hacer la reposición del dinero al cliente en caso tal de que aplique según la política del banco.