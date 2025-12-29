Colombia

Que no lo roben en el fin de año: autoridades alertan sobre esta nueva estafa en los cajeros automáticos

Las autoridades recomiendan a los usuarios verificar el estado de las máquinas y cerrar por completo las sesiones antes de retirarse de los cubículos

Guardar
Los ladrones aprovechan las congestiones
Los ladrones aprovechan las congestiones en los cajeros para desplegar nuevos métodos de robo - crédito Freepik

El aumento de las transacciones bancarias y el retiro de sumas cuantiosas durante diciembre han encendido las alarmas entre las autoridades y las entidades financieras debido a una modalidad de fraude que se intensifica en esta época: la trampa del billete.

Lo que para muchos representa una temporada de compras y primas, se ha transformado en una ventana propicia para los estafadores, quienes aprovechan la congestión y el afán en los cajeros automáticos para sustraer grandes cantidades de efectivo de cuentas bancarias.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La mecánica detrás de esta estafa se basa en el descuido de los usuarios.

Según ha explicado la policía, la trampa del billete consiste en colocar un billete en la ranura del dispensado de efectivo del cajero para simular que está atascado, generando confusión en la persona que utiliza el servicio.

Ante la falla o bloqueo de la máquina, muchos clientes cancelan la transacción o se retiran bajo la impresión de que no han recibido el dinero. Sin embargo, ese billete fue ubicado deliberadamente para distraer y lograr que la sesión no se cierre correctamente.

Se recomienda denunciar cualquier falla
Se recomienda denunciar cualquier falla o anomalía en los cajeros - crédito Freepik

En ese breve lapso, los delincuentes regresan y ejecutan retiros sin requerir la tarjeta original, accediendo así al efectivo restante.

Esta técnica resulta especialmente efectiva cuando los clientes no se aseguran de que la operación haya finalizado por completo.

Además en diciembre se incrementan los riesgos de estafas, esto debido a las filas extensas y el volumen elevado de dinero circulando propician que los clientes se muestren menos atentos y prioricen la rapidez sobre la seguridad.

Según las entidades bancarias, en esta época el pago de primas, salarios y los gastos propios de la temporada hacen que las personas retiren sumas más altas y, en muchos casos, bajen la guardia.

Además, la vulnerabilidad aumenta en aquellos cajeros situados en vías principales o lugares apartados de sedes bancarias, así como entre quienes no revisan sus movimientos de cuenta inmediatamente, lo que permite que el fraude pase horas inadvertido.

Los ladrones aprovechan el fin
Los ladrones aprovechan el fin de año para desplegar nuevas tácticas - crédito Freepik

Para enfrentar la amenaza de la trampa del billete, las entidades bancarias han difundido una serie de pautas de seguridad.

Recomiendan no tocar ni retirar los billetes que sobresalgan del dispensador, cancelar en su totalidad la operación si se detecta cualquier anomalía, extraer siempre la tarjeta antes de alejarse del cajero y revisar los movimientos de la cuenta de manera inmediata.

Asimismo, se aconseja utilizar cajeros ubicados dentro de bancos o centros comerciales, pues estos ofrecen mayores niveles de protección. La autoridad policial insiste en que mantener la calma y aplicar estas recomendaciones puede determinar la diferencia entre un retiro seguro y una pérdida innecesaria de dinero.

Y en caso tal de ser afectado por esta modalidad el primer paso consiste en contactar de inmediato a la entidad financiera a través de sus líneas de atención, muchas de ellas disponibles las 24 horas. La recomendación es bloquear productos y reportar la transacción de forma prioritaria.

En caso tal de detectar
En caso tal de detectar la estafa se debe comunicar de inmediato al banco para bloquear los productos - crédito Freepik

El procedimiento posterior, según la explicación de la información, implica formalizar la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Aquellos usuarios que requirieran una acción directamente contra la institución financiera deben presentar un reclamo ante la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).

Para este proceso, se tienen mecanismos como el número nacional 1212 para reportes inmediatos y el #903 para la SFC, facilitando los reportes en tiempo real.

Aunque la rapidez de la respuesta depende de cada entidad bancaria, ya que cada una tiene un procedimiento diferente para verificar las estafas, recibir denuncias detalladas, bloquear productos y hacer la reposición del dinero al cliente en caso tal de que aplique según la política del banco.

Temas Relacionados

DiciembreEstafaCajero automáticoSucursal BancariaFin de añoColombia-Noticias

Más Noticias

Colombia canceló 119 cédulas de ciudadanía a extranjeros: las habían conseguido de forma ilegal

Autoridades detectaron documentos obtenidos de manera ilícita y evitaron nuevos fraudes mediante controles biométricos durante este año

Colombia canceló 119 cédulas de

Saray Robayo negó vínculos judiciales tras la orden de extinción de dominio por caso Centros Poblados: “La responsabilidad penal es individual”

La congresista se pronunció en X para desmentir cualquier relación con procesos penales, luego de que la Fiscalía impusiera extinción de dominio a cinco propiedades asociadas a su nombre

Saray Robayo negó vínculos judiciales

Colombia tiene una nueva jueza con escarapela FIFA: ella es Karen Lozano

Junto con Maria Victoria Daza son las dos juezas centrales con escarapela Fifa por Colombia, además Mayra Sánchez y Eliana Ortiz, que son árbitras asistentes

Colombia tiene una nueva jueza

Gustavo Petro defendió fuerte aumento en el salario mínimo y negó que vaya a provocar informalidad laboral: “Simplemente no es cierto”

El presidente sostuvo que la proporción de trabajadores informales disminuyó durante su administración y descartó que la política de incremento salarial haya generado mayor informalidad

Gustavo Petro defendió fuerte aumento

Muerte de niña de cuatro años en un accidente con un caballo en Palmira: esto dijo el restaurante sobre el caso

El fallecimiento de una menor tras un accidente en un establecimiento recreativo generó preocupación en la comunidad y obligó a los responsables a emitir un comunicado lamentando lo sucedido

Muerte de niña de cuatro
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Madre envió súplica a Gustavo

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

Reportan el secuestro de un policía en vía Panamericana de Cali a Popayán: esto se sabe

Así es como la Amazonía colombiana “suministra la demanda internacional de cocaína, oro y carne” a los grupos armados ilegales

Reportan atentado con granada en el oriente de Cali: hay cinco heridos, entre ellos dos menores

Los secretos de la caída de ‘Munra’, la cabeza del Tren de Aragua en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Catalina Pérez, arquera de la

Catalina Pérez, arquera de la selección Colombia Femenina, se casó con su pareja en Italia: detalles de la boda

Esta es la mención especial a Omar Geles en la sesión #62 de J Balvin junto a Bizarrap

Aida Victoria Merlano y Westcol juntos de nuevo: harán un programa en ‘streaming’

Participante de ‘La casa de los famosos’ respondió a quienes la calificaron de ‘económica’: “Desde cuando verse humilde es malo”

El reconocido presentador de ‘La red’ Juan Carlos Giraldo a buscar trabajo: le confirmó a Infobae que grabó el último programa

Deportes

Colombia tiene una nueva jueza

Colombia tiene una nueva jueza con escarapela FIFA: ella es Karen Lozano

Mercado de fichajes - EN VIVO: contrataciones, bajas y rumores en la bolsa de jugadores del fútbol colombiano hoy 29 de diciembre

El impresionante tatuaje de Duván Vergara: el jugador de Racing viajó de Argentina a Colombia para pasar 9 horas en un quirófano

Atlético Nacional confirmará a campeón de la Copa Libertadores como su entrenador para el 2026: de quién se trata

Del ‘Zurdo’ López a ‘Pajarito’ Buitrago: estos fueron los referentes del deporte colombiano que fallecieron en el 2025