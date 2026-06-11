Colombia

Vehículo estacionado rodó cuesta abajo y terminó enclavado en la zanja de una casa en Cali: todo quedó en video

El conductor estacionó el carro en la mitad de una vía y se bajó. Segundos más tarde, el automóvil rodó un par de metros y se desvió hacia una vivienda

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En el barrio Siloé, al sur de Cali, ocurrió ún incidente poco habitual que causó alarma en la comunidad, luego de que un vehículo —al parecer mal estacionado— rodó por una pendiente antes de quedar incrustado en la zanja frontal de una vivienda.

El hecho fue registrado en video durante la tarde del martes 9 de junio de 2026 y aunque no dejó personas heridas, provocó daños materiales y requirió la movilización de los equipos técnicos locales.

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Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento en que el conductor dejó el automóvil estacionado en la mitad de una angosta pendiente inclinada. Momentos después, luego de que otro vehículo pasó por el lado del estacionado, este último comenzó a moverse cuesta abajo y se desplazó hasta impactar contra la estructura de la casa, para quedar atrapado en una estrecha zanja.

Momentos de tensión por un carro que se rodó unos metros por una pendiente de Cali - crédito captura de pantalla @AntonioMinotta/X
Momentos de tensión por un carro que se rodó unos metros por una pendiente de Cali - crédito captura de pantalla @AntonioMinotta/X

De no ser por la variación inesperada de unos centímetros en el recorrido del automóvil debida a las condiciones de la vía, una motocicleta que circulaba por el sector habría sido impactada por el automóvil que estaba ganando velocidad y las consecuencias habrían sido trágicas.

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El operativo para remover el vehículo requirió la intervención de técnicos que lograron retirar el vehículo tras horas de trabajo, de acuerdo los videos que se divulgaron en redes sociales en los que se ven operadores técnicos retirando el vehículo con un brazo de grúa, durante la noche de esa jornada.

La principal hipótesis es que el vehículo parqueado tuvo una falla mecánica en sus frenos y cuando pasó el otro automotor tan cerca, el roce pudo causar el rodamiento.

En redes, los usuarios no perdonaron el hecho y escribieron comentarios para dejar sus impresiones del incidente: “Es obvio que el carro que estaba subiendo lo golpeó”; “Tiene que ser uno muy hp de irresponsable para dejar un carro en esa loma, obstaculizando el paso y sin las medidas normales de seguridad, freno de emergencia, caja engranada en primera, dirección hacia el andén más cercano, en este caso el del conductor. En vista de la hijuemadre loma, ponerle una roca, un taco, alguna pendejada que pudiera servir como cuña”; “Mal parqueado, pero se volvió normal en Cali no respetar la propiedad privada y los carros y las motos te golpean y siguen como si nada”.

Una grieta vial está causando accidentes en Cali

La presencia de una grieta en plena calle 27, en el barrio caleño Villa del Sur, está generando preocupación entre los habitantes de la zona debido a la frecuencia de accidentes viales en ese tramo.

De acuerdo con información del diario caleño El País, los residentes insisten en la urgencia de una intervención oficial para prevenir nuevas situaciones de riesgo.

Los vecinos de Villa del Sur han reportado que la situación persiste desde hace tiempo y que, pese a los llamados realizados, no se ha llevado a cabo una solución definitiva en la vía. Algunos residentes afirman que los accidentes se presentan con frecuencia y que varias personas han resultado afectadas.

La grieta, según voceros de la comunidad, lleva años en el mismo estado - crédito @robertoortizu/X

La inquietud se incrementa porque la grieta, aunque a simple vista no parece representar un peligro mayor, estaría contribuyendo a los siniestros, principalmente entre conductores y motociclistas.

Ante los reclamos de la comunidad, el medio consultó a la Secretaría de Infraestructura de Cali para conocer el estado del tramo y las acciones previstas. Desde la entidad señalaron que, tras recibir el reporte, un equipo técnico visitó la zona y determinó que la afectación corresponde a una separación de juntas entre losas de concreto, una condición que puede derivar del desgaste natural del pavimento.

La respuesta institucional fue que el punto será incluido en la programación de mantenimiento vial y que el Grupo Operativo realizará labores para atender la situación.

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