Bre-B, esta es la apuesta del Banco de la República que transformó el sistema financiero colombiano en 2025

El sistema de pagos inmediatos Bre-B, impulsado por el Banco de la República de Colombia, inició su operación masiva el 6 de octubre, contando con más de 84 millones de llaves activas y la participación de 227 entidades financieras.

La plataforma permite realizar transferencias instantáneas y gratuitas entre cuentas bancarias, sin importar la entidad, el día o la hora, utilizando identificadores como número de celular, documento de identidad, correo electrónico o código QR.

Los principales desafíos para Bre-B fueron reducir el uso de efectivo, que aún representa el 77,8% de las transacciones en Colombia, y ampliar la inclusión financiera en un país en el que la informalidad sigue siendo alta.

Expertos del sector consideraron que la integración de sistemas privados previos, como Transfiya, Nequi y Daviplata, facilitó la transición, aunque advirtieron que la fragmentación del ecosistema y la falta de interoperabilidad pudieron limitar el alcance del nuevo modelo.

La experiencia de Brasil con PIX y de India con UPI sirvió de referencia para anticipar el impacto de Bre-B. En Brasil, la digitalización de pagos redujo el uso de efectivo e impulsó la formalización empresarial, mientras que en Colombia se espera que el sistema siga evolucionando para abarcar pagos cotidianos, empresariales y transfronterizos.

“Bre-B va a permear todo el mundo de los pagos a todas las escalas y segmentos”, afirmó Camilo Zea, experto en fintech y socio del consorcio colombo brasileño que aportó tecnología al sistema, en declaraciones a El Colombiano.

El sistema estableció un límite inicial de 12 millones de pesos (algo más de USD3.000) por transferencia y garantiza disponibilidad permanente, operando 24 horas al día, los 7 días de la semana.

Las transferencias por este sistema se realizan en un máximo de 20 segundos, según explicó el Banco de la República. Además, durante los próximos cuatro años, no se aplicarán cuotas de gestión ni otros cobros habituales en el sector.

La infraestructura tecnológica de Bre-B fue desarrollada en alianza con actores privados y empresas internacionales como ACI Worldwide, responsable del directorio centralizado de llaves. El sistema integra soluciones previas como Entre Cuentas, Transfiya y Visionamos, permitiendo que los usuarios realicen pagos y transferencias de manera ágil y segura desde las aplicaciones y páginas web de las entidades financieras.

El lanzamiento de Bre-B generó expectativas y también inquietudes en el sector. Ignacio Giraldo, CEO de Lulo Bank, destacó, al medio citado, que el éxito del sistema dependía de su implementación transparente y equitativa, evitando que se convirtiera en un beneficio exclusivo para algunos actores.

Por su parte, Marcela Torres, gerente general de Nu Colombia, advirtió que el impuesto 4x1000 podría frenar la adopción masiva de pagos digitales, señalando que en Brasil la eliminación de un gravamen similar fue clave para el éxito de PIX.

El impacto de Bre-B también se reflejó en la estrategia de empresas como RappiPay, que proyectó duplicar su base de clientes y aumentar la formalización de pagos empresariales gracias a la interoperabilidad del sistema.

“Cuando las compañías puedan pagar con una llave digital, sin importar el banco, se dará un salto histórico en la formalización”, sostuvo Paolo Di Marco, director de RappiPay a El Colombiano.

Desde el sector de las billeteras digitales, Andrés Vásquez, CEO de Nequi, consideró que Bre-B representaba una oportunidad para simplificar la experiencia de los usuarios y ampliar el acceso a servicios financieros. Nequi, con 26 millones de usuarios y 20 millones de usuarios activos mensuales, buscó consolidarse como la cuenta principal de sus clientes, ofreciendo servicios de crédito y remesas.

El fundador de Bold, José Fernando Vélez, subrayó que la digitalización de pagos impulsada por Bre-B contribuiría a reducir el uso de efectivo y a nivelar la competencia entre los diferentes actores del sistema financiero.

Esta empresa, que ya procesa el 6% de todas las transacciones con tarjeta en Colombia, apuesta por convertirse en un banco digital para pymes, integrando cuentas, tarjetas y créditos en una sola plataforma.

En el ámbito de las criptomonedas, Daniel Acosta Mesa, gerente general de Binance para Colombia, reconoció el avance que supone Bre-B, aunque señaló que la tecnología blockchain ofrece posibilidades aún más amplias para transferencias globales y acceso financiero. Colombia ocupa el quinto lugar en adopción de criptomonedas en la región, y la regulación del sector sigue en desarrollo.

El Banco de la República enfatizó que Bre-B no es una empresa, sino un mercado digital regulado donde más de 200 entidades privadas compiten para captar clientes y promover la inclusión financiera.

La expectativa es que, a medida que el sistema se consolide, el uso de tarjetas débito se reduzca y la economía colombiana avance hacia una mayor formalización y digitalización.