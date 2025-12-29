John McNamara visitó Cali en plena Feria y resaltó la importancia de la relación bilateral con EE. UU. en torno a la cultura

La visita de John McNamara a la Feria de Cali refuerza la relación bilateral entre Estados Unidos y Colombia en torno a la cultura - crédito @alejoeder / X

La visita de John McNamara, encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Colombia, durante la Feria de Cali, puso de relieve la importancia estratégica y cultural de la capital del Valle del Cauca en la relación bilateral entre ambos países.

En el contexto de una de las celebraciones más significativas para la ciudad y el país, McNamara y el alcalde Alejandro Eder recorrieron el emblemático barrio Obrero, conocido por ser el epicentro de la salsa, y participaron en actividades que marcaron un acercamiento entre ambas naciones, subrayando el compromiso con el desarrollo cultural, social y económico de la región.

Durante el recorrido por el barrio Obrero, los representantes visitaron espacios clave como La Matraca, donde recibieron una cálida bienvenida de parte de Jaime Parra y Leyda Santa, propietarios del reconocido centro cultural, que celebraron la fusión de tango y salsa local.

El barrio Obrero de Cali se consolida como epicentro de la salsa y de iniciativas culturales durante la Feria de Cali - crédito @alejoeder / X

El diplomático estadounidense se sumó a la efervescencia del evento y expresó su admiración por la ciudad con palabras que resonaron entre los asistentes y los medios de comunicación presentes:

“Es un honor. He venido a Cali en varias ocasiones, pero nunca por la Feria, entonces le agradezco al alcalde Alejandro Eder, un visionario, por la oportunidad de visitar esta gran ciudad, una ciudad con la salsa en las venas. Quién no sabe de Grupo Niche, de Guayacán... Porque como sabemos: Cali es Cali, y lo demás es loma”.

McNamara relató su vínculo personal con la música latina, al recordar su origen neoyorquino y su trayectoria por América Latina, que le permitió conectar con figuras como Víctor Manuel, Frankie Ruiz y Marc Anthony, reforzando así la idea de una conexión cultural histórica entre ambos pueblos.

El alcalde Alejandro Eder aprovechó la visita para resaltar la fuerte inversión que la administración distrital está destinando al barrio Obrero, en particular con la creación de un paseo cultural de la salsa.

John McNamara y el alcalde Alejandro Eder recorrieron emblemáticos espacios culturales, como La Matraca, en la capital del Valle del Cauca - crédito @alejoeder / X

Expuso ante McNamara y la comunidad que “estamos invirtiendo para crear el paseo cultural de la salsa, aquí en el Obrero. Son seis cuadras que están semipeatonalizadas, o en proceso de construcción. Vamos con la obra a tiempo, estamos cumpliendo con los costos y estará terminada en marzo, aunque ya se pueden ver unos avances importantes”.

Según Eder, esta apuesta por la infraestructura y el desarrollo turístico y comercial busca fortalecer el tejido social, mejorar la calidad de vida y transformar esta zona en un referente cultural internacional.

El mandatario local añadió que la estrategia se fundamenta en la creación de empleo auténtico y en inversiones destinadas a proyectos culturales que beneficien a los habitantes: “La mejor política social es el empleo, y nosotros le apostamos a la cultura, y a la inversión efectiva, generará más empleo y bienestar”.

Eder agradeció también el apoyo de Estados Unidos, manifestando que la colaboración existente abarca tanto el fortalecimiento de la fuerza pública como la inversión en programas sociales.

Estados Unidos respalda a Cali en el fortalecimiento de la fuerza pública y en la inversión social en proyectos culturales y comunitarios - crédito @alejoeder / X

“Agradezco la buena relación de los Estados Unidos con Cali, que no solo nos vienen apoyando en materia de capacidad para nuestra fuerza pública, sino también en inversión social, y esperamos que sigamos trabajando para estrechar los lazos culturales entre nuestros dos países”, afirmó el alcalde durante la jornada.

La agenda del día incluyó la visita a lugares recurrentes de la cultura salsera local, como Cali Vynil, el Museo de la Salsa y Melassa, que permitieron a McNamara experimentar de primera mano la riqueza artística caleña y, en palabras de los asistentes, sumarse al ambiente festivo mediante la danza, característica esencial de la Feria de Cali.

Además, Eder reveló que en fechas recientes sostuvo reuniones con dos alcaldes de Puerto Rico, orientadas a afianzar vínculos y cooperaciones culturales centradas en la salsa, estableciendo así nuevos escenarios de colaboración internacional para la ciudad.